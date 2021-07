‘Loki’ pourrait avoir un sérieux trou dans l’intrigue que Marvel devra résoudre

Avec chaque épisode de Loki qui a frappé Disney +, nous en avons appris de plus en plus sur la Time Variance Authority (TVA). On nous a également donné plus de détails sur le fonctionnement du multivers et du voyage dans le temps. Et à chaque épisode, on nous donnait plus de raisons de se méfier de l’organisation qui venait d’embaucher Loki (Tom Hiddleston) pour capturer une variante de lui-même. Ce n’est qu’à la finale que nous avons reçu les dernières pièces du puzzle, y compris le grand méchant de la série. Loki nous a laissé de nombreuses questions sur ce qui va suivre et sur ce qui s’est passé dans les précédents films MCU. Le spectacle nous oblige à repenser tout ce que nous pensions savoir. Et il s’avère que Loki pourrait avoir un sérieux trou dans l’intrigue qui sera difficile à expliquer plus tard. Avant de vous dire ce que c’est, nous vous avertirons que spoilers de la finale de Loki Suivre ci-dessous.

On voit deux conflits différents dans l’épisode 6. Le plus important est Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) face à Kang (Jonathan Majors). Mais de retour à la TVA, Mobius (Owen Wilson) et Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) affrontent Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw). Et c’est Ravonna qui déclenche l’intrigue de Loki dont je parle.

La question d’un Redditor m’a fait comprendre que ce sera un problème compliqué à résoudre pour Marvel. L’utilisateur s’est demandé si Ravonna avait toujours su qu’elle était une variante. Elle a un tas de stylos de sa vie de directrice d’école dans son bureau. Nous les avons vus dans les épisodes précédents, comme indiqué ci-dessous :

Le trou de l’intrigue de Loki n’est pas évident immédiatement

C’est dans la finale que nous voyons comment Hunter B-15 annonce la nouvelle aux autres Hunters. Tout le monde à TVA est une variante, y compris le juge Ravonna.

Peu importe que Ravonna sache qui elle est vraiment ou non. Ces stylos dans son bureau nous disent que la TVA a peut-être eu à faire face à plus d’une variante de Ravonna dans le passé. La TVA n’a pas embauché toutes les variantes de Ravonna, donc certaines d’entre elles ont dû être zappées. Si cela est vrai pour Ravonna, alors la logique veut que TVA ait dû traiter plus d’une variante de chaque employé de TVA. C’est le vrai trou de l’intrigue de Loki.

La chronologie sacrée est énorme, et les événements Nexus peuvent arriver à n’importe qui à n’importe quel moment de leur vie. Si TVA devait traiter plus d’une Ravonna en cours de route, comment garde-t-elle ce secret ? Les voyous Ravonnas ne peuvent pas interagir avec le juge Ravonna pendant leur condamnation. Cela soulèverait beaucoup de questions.

De même, les chasseurs envoyés pour s’occuper du Nexus Ravonnas ne peuvent pas connaître personnellement le juge. Sinon, ils paniqueraient comme cela s’est produit dans la finale. Ils pourraient se rendre compte qu’ils sont tous des variantes.

Étant donné que tout le monde à TVA est une variante, y compris les supérieurs hiérarchiques, alors même les unités spéciales qui veilleraient à ce que les variantes ne puissent pas rencontrer leurs correspondants TVA risqueraient également de se retrouver dans des versions d’elles-mêmes.

Miss Minutes (Tara Strong) et le juge Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) dans Loki de Marvel Studios. Source de l’image : Marvel Studios

Les explications possibles

Marvel a déclaré avant la première de Loki qu’il avait passé beaucoup de temps à s’assurer que les règles du multivers et du voyage dans le temps pouvaient résister à l’examen minutieux des fans. Mais ont-ils même pensé à ce type particulier de trou d’intrigue?

Il n’y a pas que la Chronologie Sacrée qui est énorme. La TVA est une organisation monstrueuse. Avec l’aide d’une IA avancée comme Miss Minutes, une personne chargée de la microgestion des choses pourrait s’assurer que les variantes travaillant pour la TVA ne rencontrent jamais des versions d’elles-mêmes qui pourraient provoquer des événements Nexus. C’est une tâche monstrueuse, mais cela pourrait être fait.

Deuxièmement, nous savons que toutes les variantes ne se ressemblent pas. C’est une façon possible de gérer une variante de vous-même sans savoir qu’elle est une copie de vous. Nous l’avons vu avec tous les Lokis de la série. Mais le directeur de l’école de Ravonna ressemblait au juge.

De plus, nous n’avons pas encore appris comment TVA recrute ses employés et comment elle efface leurs esprits. Les variantes TVA ne doivent rien retenir de leur vie réelle pour accomplir aveuglément leurs tâches. C’est une façon de traiter avec quelqu’un qui rencontre une variante d’eux-mêmes pendant le traitement. Le processus fonctionne si bien qu’il vous fera oublier ce que sont les poissons.

Là encore, ce trou de l’intrigue de Loki n’est pas évident jusqu’à ce que vous réalisiez que Ravonna avait tous ces stylos dans son bureau. Cela pourrait ne jamais nuire à la TVA ou au MCU à l’avenir. Mais quand même, on aimerait beaucoup savoir comment on finit par travailler pour la TVA. Et comment TVA veille à ce que ses employés ne rencontrent jamais leurs variantes. Peut-être que le vrai Kang pourra nous donner une autre leçon sur le fonctionnement de la TVA à un moment donné.

