‘Loki’ pourrait expliquer un détail déchirant de l’intrigue ‘Avengers: Endgame’

Loki diffuse sur Disney Plus depuis des mois maintenant, alors comment pourrait-il expliquer plus de mystères Avengers: Endgame si tard après sa conclusion? Eh bien, chaque nouveau film ou émission télévisée MCU a un impact sur le scénario principal. Et à chaque nouvelle finale, nous obtenons une pièce de plus du puzzle global. Dans ce cas, et si… ? vient de se terminer, avec Marvel diffusant la finale sur Disney Plus la semaine dernière.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? vous fait réaliser que le multivers est beaucoup plus grand et plus dangereux que ce que nous aurions pu imaginer. La plupart des êtres vivants n’ont aucune idée qu’il existe un multivers, et ce sera une révélation massive pour les Avengers du MCU. Le Et si… ? Les séries télévisées nous ont également apporté des méchants incroyables et un plus grand besoin de contenir ces menaces. Mais avant d’expliquer comment tout cela est lié à Loki et Endgame, je dois vous rappeler que des spoilers massifs suivent ci-dessous.

Loki a tout changé

La finale de Loki est probablement l’un des éléments les plus importants du contenu MCU à ce jour. Un épisode suffit pour nous donner un énorme méchant, une variante de Kang (Jonathan Majors), qui peut détruire des chronologies alternatives entières avec son organisation TVA. Le but de ce projet est de s’assurer que la Chronologie Sacrée adhère à un plan soigneusement conçu.

La variante Kang nous dit que tout dans la timeline sacrée s’est produit parce qu’il voulait que cela se produise de cette manière particulière. Le fait que Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) l’aient fait est également prédestiné. Cela signifie que Kang a microgéré tout ce dont nous avons été témoins dans la saga MCU Infinity jusqu’à ce point. Il voulait que les événements se produisent d’une manière particulière pour empêcher la guerre multiversale. Tous les événements Nexus qui ont créé des réalités alternatives ont dû être détruits.

The Watcher briefant la nouvelle équipe des Avengers dans What If…? final. Source de l’image : Marvel Studios

Le Et si… ? lien

Nous avons appris dans Et si… ? épisode 8 qu’Ultron (Ross Marquand) aurait été un ennemi plus dangereux que Thanos (Josh Brolin) s’il avait battu les Avengers. Il aurait pu comprendre les Infinity Stones et les utiliser d’une manière que les êtres mortels ne pourraient pas. Et il aurait détruit l’univers entier avant de se rendre compte qu’il existe un multivers. Ensuite, il recommencerait simplement son cycle de mort à tout.

Le Et si… ? la finale nous a fait réaliser à quel point cet Infinity Ultron était dangereux. The Watcher (Jeffrey Wright) a rompu ses vœux et a combattu le méchant en agissant comme Nick Fury du multivers. Il a créé les Gardiens du Multivers, une équipe de super-héros de type Avengers qui a réussi à arrêter Ultron. Remarquez, ils ont seulement empêché Ultron de faire plus de dégâts plutôt que d’éliminer complètement la menace.

Cela m’a fait réaliser à quel point la chronologie principale du MCU était bonne. Grâce à la version Kang, nos Avengers ont battu Ultron. Cela a assuré la survie de l’univers. De plus, cela m’a fait réaliser à quel point le rôle de Kang est vraiment important. Et à quel point il pourrait devenir un méchant puissant. Il doit avoir cartographié le destin de tous les Avengers avec beaucoup de détails. Il était là à chaque étape.

En d’autres termes, absolument tout dans Infinity War et Endgame s’est passé de cette façon parce que Kang le voulait. Marvel a utilisé une astuce bon marché pour réussir l’atterrissage avec Endgame. Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) a déclaré dans Infinity War qu’ils ne gagnent que dans un seul scénario. Cela a aidé à expliquer tout problème avec l’intrigue Endgame. Quoi que vous n’aimiez pas dans la séquence des événements, nous avions une réponse. Les Avengers n’avaient pas d’autre moyen d’arranger les choses.

Scarlett Johannson joue Natasha Romanoff dans la bande-annonce de Black Widow. Source de l’image : YouTube

Kang est la réponse à tous les détails déchirants de l’intrigue Avengers Endgame

L’une des décisions déroutantes que les Avengers ont prises dans Endgame concerne le plan de bataille. De tous les super-héros disponibles, ils ont décidé d’envoyer confier l’une des missions les plus audacieuses à deux novices de l’espace. Clint Barton (Jeremy Renner) et Natasha Romanoff (Scarlet Johansson) se sont rendus à Vormir pour récupérer la pierre d’âme.

Black Widow avait une certaine expérience des voyages dans l’espace, mais c’était minime. Et Hawkeye n’en avait pas. Pourtant, ils sont allés à l’endroit le plus dangereux possible pour accomplir une mission qu’ils ne savaient pas comment terminer. Le reste appartient à l’histoire. Nat s’est sacrifiée pour que les Avengers puissent vivre ce qui s’est avéré être l’un des moments épiques et déchirants de Fin du jeu.

C’est-à-dire que Marvel avait besoin de ce couple pour mener cette bataille. Même si cela n’avait pas de sens, Nat et Clint ont dû se rendre à Vormir. Et il y a des façons de tout expliquer. Les autres Avengers doivent voyager dans des univers qu’ils connaissent pour effectuer des tâches spécifiques, comme on le voit dans le Time Heist. De plus, d’autres n’oseraient pas aller à Vormir, pour commencer – c’est vous Ant-Man (Paul Rudd). Ensuite, bien sûr, il y a le « seul moyen » de Strange. Les événements devaient suivre un plan particulier pour qu’Iron Man (Robert Downey Jr.) puisse sauver tout le monde à la fin de Fin du jeu.

Maintenant que nous avons vu Loki et Et si…?, il est absolument clair que Kang le voulait ainsi. Black Widow et Hawkeye pourraient être un couple improbable pour Vormir, mais ils devaient partir. Kang aurait peut-être essayé d’autres variantes de la mission – réparer le monde après la première victoire de Thanos. Mais le seul qui a bloqué l’atterrissage était celui où Nat et Clint réalisent ce qu’ils ont à faire, et le font. Pour Kang, il n’y avait probablement pas d’autre moyen. Quant au public, nous avons eu cette scène incroyable :