Loki pourrait-il être responsable de la scène la plus incroyable de ‘Endgame’ ? – .

La série Loki de Marvel fait parler de lui et nous n’avons regardé que deux des six épisodes de cette première saison. Il y a un intérêt énorme autour du spectacle de la part des fans qui attendent le retour de Loki (Tom Hiddleston) au MCU depuis quelques années maintenant. L’émission bat déjà des records pour Disney + – c’est la première d’émission originale de Disney la plus regardée sur le service de streaming, et il y a beaucoup de discussions sur ce que Marvel réserve aux fans, compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Les premiers épisodes étaient remplis de détails sur le fonctionnement de cette partie du MCU. La Time Variance Authority (TVA) a mis la main sur Loki pour ses actions dans Endgame, et c’est quelque chose que nous savions grâce aux bandes-annonces. Mais les premiers épisodes ont fourni beaucoup de contexte supplémentaire sur la façon dont le temps s’écoule dans l’univers, selon la TVA. Nous avons obtenu la brillante connexion Endgame que nous attendions, mais nous avons maintenant encore plus de questions sur ce qui s’est passé jusqu’à présent dans le MCU. L’épisode 2 a fait avancer l’action, apportant un énorme puzzle qui pourrait avoir d’énormes implications pour tous les films et émissions de MCU Phase 4.

Avec tout cela à l’esprit, j’ai commencé à me demander si les actions de Loki jusqu’à présent pourraient en quelque sorte être responsables de l’une des scènes les plus étonnantes de Fin du jeu. Avant de faire mon cas, je vais vous avertir que les spoilers massifs de Loki suivent ci-dessous.

Quand est Steve Rogers ?

Steve Rogers (Chris Evans) danse avec Peggy Carter (Hayley Atwell) dans la finale de Endgame. Source de l’image : Merveille

L’une des controverses les plus importantes de Endgame concerne Steve Rogers (Chris Evans) et sa retraite. Certains ont fait valoir que Steve avait vécu sa vie avec Peggy Carter (Hayley Atwell) dans la chronologie principale du MCU. Mais cela contredit les règles du voyage dans le temps dans Endgame. D’autres ont dit que Steve aurait peut-être créé une nouvelle branche de la réalité pour faire de la place à sa retraite, et c’est l’histoire officielle. Marvel l’a clairement fait savoir à plusieurs reprises, y compris les réalisateurs de Endgame qui ont dû remettre les pendules à l’heure dans diverses interviews. Mais ils n’ont jamais expliqué à quelle distance dans le temps Steve est allé chercher sa danse.

Après avoir analysé les informations de cette scène finale de Endgame, j’ai conclu que Steve et Peggy avaient cette danse à un moment donné vers la fin des années 40. Pour arriver à cette conclusion, j’ai analysé la voiture, la chanson, la maison et l’arc de Peggy Carter :

La dernière scène de Endgame ne fournit pas assez de détails pour nous donner une réponse définitive. Mais si Marvel veut garder l’arc de l’agent Carter en place, il serait facile de spéculer que Cap remonte dans le temps vers la fin des années 40. Vous auriez toujours les mêmes voitures et la même musique, mais l’agent Carter aurait eu le temps de quitter son travail à LA et sa relation avec Sousa.

C’était quelques jours seulement après la première de Endgame. La confirmation est arrivée près de huit mois plus tard, à la mi-décembre, lorsque Endgame a été mis en ligne. La direction dans le script ne nous disait pas seulement quand était Steve, mais aussi où vivait Peggy :

Un PACKARD descend un bloc de WASHINGTON DC ROW HOUSES. TITRE: “WASHINGTON DC, 1949.“

Pourtant, nous n’avons aucune idée de la raison pour laquelle Steve a choisi cette période particulière. Mais voici Loki.

Frais de réinitialisation de Lady Loki

Les charges de réinitialisation explosent dans Loki Episode 2 à des endroits spécifiques et à des moments spécifiques. Source de l’image : Marvel Studios

Le premier épisode de Loki a établi que les Gardiens du Temps contrôlent tout le temps. Ils ont décidé de tout ce qui peut arriver, y compris le Time Heist audacieux des Avengers que nous avons vu dans Endgame. C’est quelque chose que Loki a dû apprendre lorsqu’il a tenté de rejeter la faute sur les Avengers qui voyageaient dans le temps.

L’épisode 1 n’a jamais précisé si la timeline sacrée contenait une réalité ou plusieurs réalités, mais il semblait laisser entendre que cette dernière pourrait être le cas. La retraite de Steve Rogers dans une autre chronologie prouve qu’il doit y avoir au moins une réalité en dehors de la chronologie principale du MCU. Sans oublier que la variante de Thanos (Josh Brolin) qui a sauté en 2023, brisant son évolution naturelle, a dû créer une branche différente où il n’y a pas de Thanos pour collecter les Infinity Stones.

Là encore, peut-être que la TVA a réinitialisé la ligne Thanos tout en laissant la réalité de Steve en place. Après tout, Steve doit transmettre le bouclier à Sam en tant que vieil homme, sa retraite doit donc être autorisée.

L’épisode 2 de Loki apporte cependant une tournure passionnante. Lady Loki (Sophia Di Martino) utilise ces charges de réinitialisation pour faire exploser certaines parties de la chronologie sacrée, provoquant une intervention d’urgence de toutes les personnes de service à la TVA. Nous avons déjà exploré le caractère aléatoire apparent de l’attaque. Lady Loki a fait exploser divers endroits sur Terre il y a des centaines d’années, et elle a fait la même chose sur plusieurs autres planètes que nous avons vues jusqu’à présent dans la saga Infinity.

L’une de ces dates s’est imposée : 21.09.1947 – New York, États-Unis. Cette heure et ce lieu sont incroyablement proches de la danse de Steve et Peggy. C’est la seule raison pour laquelle la date se démarque. Bien sûr, l’explosion est prévue quelques années plus tôt, mais Lady Loki pourrait chercher à créer une chaîne d’événements particulière qui pourrait impliquer la mise en mouvement d’une branche temporelle permettant à Steve et Peggy de se marier et de vivre leur vie dans une réalité différente. Il n’est pas exagéré de penser que Lady Loki pourrait vouloir exclure Steve du tableau. Qui sait ce qui pourrait arriver d’autre dans la même réalité ?

publireportage animé de TVA de la série télévisée Loki : si elles ne sont pas cochées, les chronologies ramifiées peuvent conduire au chaos multivers. Source de l’image : Marvel Studios

C’est peut-être exagéré, mais rien n’est une coïncidence dans l’univers cinématographique de Marvel. Le studio sait que les fans recherchent des œufs de Pâques. Et la chose la plus proche qui vient à l’esprit en lisant cette date de 1947 est la danse de Steve et Peggy.

C’est le même épisode 2 qui nous dit qu’une branche doit être réinitialisée dans un laps de temps fini. Après un certain point, il n’est plus possible de le réinitialiser. La TVA pourrait réussir à réinitialiser toutes les branches dans les prochains épisodes, y compris 1947. Mais que se passe-t-il si elle n’arrive pas à toutes les dernières ? Steve et Peggy auraient-ils Lady Loki à remercier pour leur réalité ?

Le troisième épisode de Loki sera présenté mercredi prochain sur Disney +.