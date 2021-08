Loki Saison 2 : 7 questions que nous nous posons sur la série Marvel

in

ATTENTION: L’article suivant contient Loki Saison 1 SPOILERS tout au long, donc à moins que vous ne soyez au courant des six premières explosions de l’émission télévisée Marvel exclusive à Disney +, procédez avec prudence avant de bousiller la chronologie sacrée pour vous-même.

Après le coup bouleversant d’un cliffhanger à la fin de la saison 1 de Loki, qui a été suivi d’une confirmation d’une deuxième saison, nous imaginons que vous avez probablement quelques questions. Eh bien, vous n’êtes certainement pas seul car il y a beaucoup de choses qui nous font également nous gratter la tête au sujet du retour de l’une des émissions de télévision Marvel les plus uniques et les plus inventives sur Disney +, en particulier dans les coulisses. Ce qui suit est tout ce que nous nous demandons à propos de la saison 2 de Loki depuis la finale, à commencer par le moment où nous pouvons nous attendre à ce que cette histoire tordue se poursuive.