Loki se déplace vers le haut de Disney + Premiere ⋆ .

Le passage de Loki du grand écran au petit écran a été déplacé vers le haut.

Tom Hiddleston a annoncé mercredi que la prochaine série Marvel Cinematic Universe serait désormais diffusée le mercredi 9 juin.

La série devait initialement être lancée le vendredi 11 juin.

Les épisodes suivants sortiront tous les mercredis, ce qui est un départ des plans de déploiement de WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier.

Avec Disney + augmentant considérablement sa production en 2021, il est logique de lancer des émissions à différents jours de la semaine, par opposition à plusieurs émissions arrivant le même jour.

Hiddleston déclare: «Les mercredis sont les nouveaux vendredis» dans la vidéo d’annonce comique.

Le déménagement est conforme à la marque de la série, qui traitera du tissu du temps, alors peut-être pouvons-nous blâmer le personnage bien-aimé du MCU pour le changement.

Là encore, nous ne le blâmerions guère. Cela ressemble plus à une tape dans le dos pour nous avoir donné des épisodes 48 heures plus tôt.

Cette itération de Loki provient d’une chronologie alternative créée par l’intrigue des Avengers ‘Infinity Stones dans Avengers: Fin de partie.

L’émission met également en vedette Owen Wilson dans le rôle de l’agent de Time Variance Authority Mobius M. Mobius, avec Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman.

«Dans Loki de Marvel Studios, le méchant mercuriel Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de Dieu du mal dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie. Kate Herron dirige et Michael Waldron est le rédacteur en chef », lit-on dans la description.

La bande-annonce la plus récente a montré que Loki avait des problèmes pour avoir joué avec l’espace et le temps, et le personnage est désespéré de retrouver un peu de pouvoir.

Loki suivra les traces de WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, dont chacun a réussi à se lancer avec des critiques élogieuses.

Loki suivra-t-il cet exemple? Nous l’espérons!

Disney + a couvert ses paris avec la série Marvel Cinematic Universe ces derniers mois, et les fans pourront même payer des frais pour regarder Black Canary chez eux le jour même de sa sortie en salles.

Regardez la vidéo d’annonce ci-dessous.

C’est marrant!

Modifier Supprimer

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.