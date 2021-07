Loki Star révèle comment M. et Mme Smith de Brad Pitt et Angelina Jolie ont inspiré le final, et cela a tellement de sens

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La première saison de Loki de Marvel Studios est passée et elle a finalement tenu sa promesse d’action, d’aventure et, bien sûr, de malice avec le personnage principal. L’émission comprend également un certain nombre de références au grand univers cinématographique Marvel (ou multivers). Il semble, cependant, que la série n’ait pas été uniquement inspirée par ce qui s’est passé auparavant dans le monde de Marvel. Une star a en fait révélé que la finale de la saison s’inspirait également du film de 2005 M. et Mme Smith, et cela a maintenant beaucoup plus de sens.