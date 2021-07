Loki vient de laisser tomber quelques références à Big Kang The Conqueror dans l’épisode 5, mais qu’est-ce que cela signifie pour le MCU ?

in

Que sont Qeng Enterprises et Alioth dans Marvel Comics ?

Au début de la gamme All-New, All-Different Avengers de Marvel, le personnage de M. Gryphon a été présenté en tant que PDG de Qeng Industries, qui a acheté Avengers Tower à Stark Industries après le changement de siège de la super-équipe. Beaucoup de choses dans les bandes dessinées se produisent après cela, y compris Vision reprogrammée et Warbringer venant pour aider, ainsi que Radioactive Man, Cyclone et plus encore. À ce stade, aucun de ces détails n’a d’importance apparente pour Loki dans l’ensemble, mais la grande révélation du scénario l’est définitivement.