‘Loki’ vient de résoudre un grand mystère ‘Endgame’, mais maintenant nous avons encore plus de questions – .

Loki vient de faire sa première sur Disney +, et c’est le spectacle MCU Phase 4 que la plupart des fans ont hâte de voir. La nouvelle émission télévisée n’est pas excitante uniquement parce que Loki (Tom Hiddleston) revient au MCU après cette apparition incroyable mais courte dans Avengers: Fin de partie. Nous savons d’après les bandes-annonces que la Time Variance Authority (TVA) a arrêté Loki pour avoir rompu le bon déroulement du temps dans sa réalité en s’échappant dans Fin du jeu, il est donc clair que l’émission télévisée traitera du voyage dans le temps et du multivers. En d’autres termes, Loki est probablement le genre d’aventure MCU que les fans de Marvel devront voir avant de regarder Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie. Les deux sont censés être des films multivers, en particulier le dernier, donc Loki nous offrira une bien meilleure explication de ce qu’est réellement le multivers alors que nous nous préparons pour ces sorties à succès. En plus de tout cela, Loki devrait également boucler la dernière partie de Endgame – où est-ce que Loki est allé après s’être échappé et avant que la TVA ne l’atteigne?

Il s’avère que Loki aborde la connexion Endgame dès le début de l’épisode 1, fournissant quelques réponses clés qui nous feront regarder Endgame différemment. Sans surprise, cela soulève également quelques nouvelles questions en cours de route, qui, espérons-le, trouveront une réponse dans les prochains épisodes. Avant de plonger, je vous préviens que des spoilers multivers importants suivent ci-dessous.

‘Loki’ commence de la meilleure façon possible, nous donnant une chance de revivre son évasion dans Endgame. Nous obtenons de superbes camées de nos Avengers bien-aimés alors que nous regardons une nouvelle coupe de Endgame Time Heist à New York. On apprend que Loki s’est enfui dans le désert de Gobi et que la TVA l’a appréhendé dès qu’il y a atterri. Juste comme ça, on nous dit que la TVA s’immisce dans l’écoulement du temps à la seconde où elle s’écarte de là où elle est censée aller. Et nous apprenons que la TVA a placé des frais de réinitialisation sur cette branche du temps afin de tout réinitialiser.

publireportage animé TVA de la série télévisée Loki : un événement Nexus crée une chronologie alternative. Source de l’image : Marvel Studios

Plus tard dans la série, Loki fait face à un jugement pour avoir interféré avec la chronologie sacrée (vu en blanc dans les images ci-dessus et ci-dessous). Il accuse les Avengers dans un échange hilarant avec la juge Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), révélant qu’il savait que les Avengers devaient voyager dans le temps pour réparer tout ce qui n’allait pas. Loki plaisante que l’odeur de l’eau de Cologne de Tony Stark est indubitable, et il spécule qu’ils doivent avoir voyagé dans le temps pour empêcher les actions d’une future version Dieu-Roi de lui-même.

C’est alors que Renslayer dit à Loki que les Avengers n’ont pas perturbé la chronologie. Tout devait se passer ainsi. C’est juste Loki qui n’était pas censé voler cette pierre d’infini.

C’est une révélation avec des implications massives sur la saga Infinity. Il nous dit que la TVA a permis à Thanos d’infliger toute cette douleur et ce carnage au début de sa “carrière”, puis l’a laissé récupérer les Stones et faire disparaître la moitié de tous les êtres vivants pendant cinq ans, seulement pour que les Avengers annulent tout avec le vol du temps. La TVA a ensuite permis à un autre Thanos d’une branche de réalité différente de se diriger vers l’avenir de la chronologie principale du MCU dans le but de battre les Avengers à leur propre jeu. Tout cela était apparemment prédestiné à se produire, selon TVA.

publireportage animé TVA de la série télévisée Loki : si elles ne sont pas cochées, les chronologies ramifiées peuvent conduire au chaos multivers. Source de l’image : Marvel Studios

Rappelez-vous, cependant, que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) nous a dit dans Guerre d’infini qu’un seul scénario parmi les plus de 14 millions de rediffusions futures qu’il a vues permettrait aux Avengers de gagner. On ne sait pas comment les révélations de TVA concilient l’expérience de Strange. Il se peut que la TVA veille à ce que tout se déroule comme prévu pour cet avenir gagnant que Strange a vu, en réinitialisant les branches pourries pour éviter l’instabilité dans tout autre calendrier.

Mais Strange n’aurait aucune idée que toutes les autres versions futures ne peuvent pas ou ne se produiront pas. Comme je l’ai déjà dit, Loki soulève des questions supplémentaires qui devront être abordées plus tard.

Ce qui est également intéressant dans l’épisode 1, c’est l’excellent publireportage que la TVA offre à tous les êtres qui attendent leur jugement après avoir provoqué un événement Nexus. Comme vous vous en souviendrez, un événement Nexus est tout ce qui perturberait l’écoulement naturel du temps tel que dicté par les Gardiens du temps, comme la décision de Loki de s’échapper pendant le Time Heist.

publireportage animé TVA de la série télévisée Loki : la TVA capture une variante Nexus, plaçant une charge de réinitialisation sur le banc. Source de l’image : Marvel Studios

Dans cette vidéo brillamment animée et commentée, nous apprenons que la TVA surveille l’écoulement du temps et intervient à chaque fois qu’il y a un événement Nexus, en utilisant ses charges pour réinitialiser la nouvelle branche et corriger la chronologie sacrée. L’objectif ici est d’éviter un autre événement multivers de folie – et c’est une brillante préfiguration pour Doctor Strange 2.

La vidéo donne également l’impression que la chronologie sacrée n’est qu’une seule réalité, ce qui contredit Fin du jeu. Les Avengers se sont ramifiés dans diverses réalités alternatives au cours de leur Time Heist, y compris celui où Loki s’est échappé. Disons que la TVA les a tous réparés ; alors nous avons un problème majeur là. La TVA a permis à Steve Rogers (Chris Evans) de prendre sa retraite dans cette chronologie alternative et de vivre une vie heureuse. Cela implique que la Chronologie Sacrée abrite au moins deux réalités différentes. Pourquoi la TVA ferait-elle cela? La version 2012 de Loki pourrait-elle en être responsable ?

publireportage animé TVA de la série télévisée Loki : les frais de réinitialisation détruisent les succursales Nexus. Source de l’image : Marvel Studios

L’explication la plus simple est que la Chronologie Sacrée est un concept de flux temporel contrôlé qui peut inclure un nombre massif de réalités parallèles, toutes se produisant dans un ordre particulier pré-approuvé. Ce ne sont que les branches divergentes qui peuvent provoquer le chaos que la TVA abat. Pour simplifier les choses, l’infopublicité de TVA pourrait laisser entendre que la chronologie ne contient qu’une seule réalité. Ou la TVA a son propre agenda que nous n’avons pas encore découvert.

Ce qui ressort clairement de l’épisode 1, c’est que la TVA prend des mesures drastiques pour maintenir un bon écoulement du temps. Il peut réinitialiser la chronologie et les variantes déviantes du Nexus pour rétablir l’ordre. Et il peut « élaguer » des objets et des êtres hors de l’existence. La séquence d’événements dans les captures d’écran ci-dessus de cette publi-reportage TVA montre comment la TVA agit pour rétablir l’équilibre. Mais l’épisode 1 nous dit également qu’une version différente de Loki a volé des charges de réinitialisation à divers endroits, ce qui signifie que Loki fait coexister ces branches.

Ce qui est également clair, c’est que la TVA emploie énormément de personnes. La ville que Loki admire sert la TVA, donc la TVA doit gérer un nombre incroyable de réalités. Même les informations animées font que la chronologie ressemble à une chaîne plus épaisse comprenant des chaînes/réalités plus petites, toutes circulant dans la même direction générale.

La fin du fichier vidéo de TVA sur Loki indique au public que les clips s’appliquent à Earth 615 et Earth 616. Source de l’image : Marvel Studios

N’oublions pas non plus que la bande Loki que notre protagoniste troublé regarde a Earth 616 (la principale réalité MCU) et Earth 615 écrit dessus. Les événements du fichier s’appliquent à ces versions de Loki. Ce type de système de classement implique qu’il pourrait y avoir plus de chronologies autorisées à coexister dans la chronologie sacrée.

L’épisode 2 sera diffusé mercredi prochain sur Disney +, et nous nous attendons à ce que chaque nouvel épisode fournisse des indices supplémentaires sur la façon dont le temps et la réalité sont censés s’écouler dans le MCU.

