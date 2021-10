L’Oklahoma n ° 3 tient le Kansas 35-23 derrière les courses de Williams

Caleb Williams a lancé deux passes de touché, a couru 40 verges pour un score sur un quatrième essai pivot et le n ° 3 de l’Oklahoma s’est rallié pour battre le Kansas 35-23 et éviter une énorme surprise samedi.

Les Sooners (8-0, 5-0 Big 12) ont été menés à deux chiffres à deux reprises – dont 10-0 à la mi-temps – mais ont dominé les Jayhawks 35-13 en seconde période pour remporter leur 16e match consécutif.

Jason Bean a réussi 246 verges et un score pour le Kansas (1-6, 0-4), qui menait 17-7 à la fin du troisième quart.

Une course de 66 verges par Trevon West a déclenché l’offensive de l’Oklahoma après cela. et a marqué deux jeux plus tard pour leur première avance, 21-17, au début du quatrième quart.

Le Kansas a pu rester dans le match grâce aux jambes de Devin Neal qui a couru pour 100 et une paire de touchés. Le Kansas n’a pas botté pour la première fois avant le quatrième quart.

À son deuxième départ, Williams a lancé pour 178 verges, couru pour 70 et converti deux quatrièmes essais clés, l’un avec le long TD au milieu du quatrième quart pour porter le score à 28-17 et un autre lorsqu’il a éloigné le ballon de son coéquipier Kennedy Brooks. , qui semblait arrêté derrière la ligne.

Williams a pris le ballon à Brooks et a couru sur 5 mètres pour garder en vie ce qui s’est avéré être le touché de scellement à la fin du quatrième quart.

Brooks a couru pour deux scores.

L’EMPORTER

Oklahoma : Les Sooners ont probablement eu la chance de jouer au Kansas parce que c’était leur pire match de la saison.

Kansas : Le match le plus encourageant de la saison pour l’entraîneur de première année Lane Leipold. Les Jayhawks ont eu plusieurs longs touchés qui ont raccourci le match et limité les opportunités de l’OU. Le Kansas a eu le ballon depuis plus de 35 minutes.

PANNE DE COURANT

Lors du premier entraînement du jeu, le courant a été coupé sur tout le campus, éteignant les deux tableaux de bord. Le jeu a continué et le courant s’est rétabli environ 20 minutes plus tard.

SUIVANT

L’Oklahoma accueille Texas Tech la semaine prochaine.

Le Kansas se rend dans l’État de l’Oklahoma.