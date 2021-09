L’Oklahoma n ° 4 passe devant la Caroline de l’Ouest 76-0

in

Spencer Rattler a lancé cinq passes de touché et le numéro 4 de l’Oklahoma a battu Western Carolina 76-0 samedi soir.

L’Oklahoma a égalé son cinquième total de points le plus élevé de l’histoire de l’école. Les Sooners menaient 62-0 après trois quarts, et le quatrième quart a été raccourci à 12 minutes.

Rattler a complété 20 des 26 passes pour 243 verges avant de se reposer dans la seconde moitié de la 10e victoire consécutive de l’Oklahoma. Il a rejoint Jason White en tant que seul Sooners à réussir cinq touchés en une mi-temps.

Jadon Haselwood a capté deux passes de touché et Jaden Knowles a récolté 102 verges de mêlée et a couru pour deux touchés pour les Sooners (2-0).

Gabe Brkic a botté un panier de 56 verges en première mi-temps, son quatrième de 50 verges ou plus au cours des deux premiers matchs.

L’Oklahoma a gagné 624 verges et a semblé plus net après avoir repoussé Tulane 40-35 lors de son premier match une semaine plus tôt.

Rogan Wells a complété 16 des 29 passes pour 86 yards pour Western Carolina (0-2), un programme de Championship Subdivision qui est tombé à 0-60 contre les équipes de Bowl Subdivision.

L’Oklahoma a détenu les Catamounts sur 178 verges, dont 55 au sol. Les Sooners ont obtenu leur premier blanchissage depuis la victoire de septembre dernier contre Missouri State.

L’EMPORTER

Caroline de l’Ouest : Les Catamounts ont été surpassés et n’ont jamais été dans le match. L’Oklahoma menait 17-0 à la fin du premier quart et 45-0 à la mi-temps.

Oklahoma : Les Sooners ont tiré le meilleur parti de leur jeu de course cette semaine, affichant 277 verges sur 38 tentatives. Eric Gray a ouvert la voie avec 74 verges en neuf courses.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Les Sooners pourraient gagner une place parce que le n ° 3 de l’État de l’Ohio a perdu à domicile contre le n ° 12 de l’Oregon.

SUIVANT

L’ouest de la Caroline accueille Samford samedi.

L’Oklahoma accueille samedi l’ancien rival des Big 8 et Big 12, le Nebraska.