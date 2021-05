L’Oklahoma nomme quelque chose après Trump ⋆ 10z viral

Il est de coutume que les anciens présidents soient honorés et commémorés en portant leur nom à de grandes choses. À Washington, DC, il y a l’aéroport national Ronald Reagan et le bâtiment Ronald Reagan et le centre du commerce international. L’ancien président George HW Bush a fait nommer le campus du siège de la Central Intelligence Agency à Langley, en Virginie. Le magnifique John F. Kennedy Center for the Performing Arts est un grand hommage au 35e président, parti trop tôt.

Pour sa part, juste avant de quitter ses fonctions, Donald Trump a songé à vouloir avoir un aéroport à son nom, comme JFK à New York, Bush Intercontinental à Houston, ou encore ses anciens copains Bill et Hillary Clinton à Little Rock, Ark. Cela semble peu probable. De sitôt, les républicains du grand État de l’Oklahoma ont pris les choses en main pour honorer le 45 président.

Vendredi, le gouverneur républicain de l’État de Sooner, Kevin Stitt, a signé une loi nommant un tronçon d’autoroute en l’honneur de l’ancien président deux fois destitué et ayant un mandat. L’honneur n’est peut-être pas aussi grand que Trump pense qu’il le mérite, mais vous devez commencer quelque part. Pour être plus précis, un tronçon d’environ 20 milles de US 287 qui traverse la mendicité de l’Oklahoma de Boise City (population de 1266 habitants) au sud jusqu’à la frontière entre l’Oklahoma et le Texas est maintenant connu sous le nom de President Donald J.Trump Highway.

Notez que le nom n’inclut pas le mot «mémorial». C’est parce que, bien sûr, Trump n’est pas mort. Être mort pendant au moins trois ans était une condition pour qu’une route ou un pont porte votre nom dans l’Oklahoma, ce que la chef de la minorité démocrate du Sénat, Kay Floyd, a souligné à ses collègues lorsque l’idée de changement de nom de l’autoroute a été suggérée pour la première fois.

Les législateurs d’État de l’autre côté de l’allée n’ont pas été découragés et ont voté pour modifier le statut pour permettre au changement de nom de passer.

