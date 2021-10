L’Oklahoma rate sa troisième tentative d’exécution consécutive

Après un moratoire de cinq ans, l’État de l’Oklahoma a bâclé sa troisième exécution consécutive jeudi lorsque le condamné John Marion Grant est décédé après avoir eu des convulsions et des vomissements sur lui-même à la suite d’une injection mortelle, selon des témoins.

Grant, 60 ans, a été reconnu coupable du meurtre du gardien de prison Gay Carter le vendredi 13 novembre 1998 après l’avoir poignardée 16 fois avec un couteau à manche alors qu’il purgeait des peines pour vol et armes à feu illégales.

Presque immédiatement après avoir reçu l’injection, Grant a subi deux douzaines de convulsions sur tout le corps et a commencé à vomir sur lui-même, selon le journaliste de l’Associated Press Sean Murphy, qui a été témoin de l’exécution.

Murphy a rapporté que Grant a continué à respirer pendant plusieurs minutes au cours desquelles il a eu plus de convulsions et a vomi à nouveau avant que l’équipe d’exécution ne procède à un contrôle de conscience.

Il a été déclaré inconscient par l’équipe à 16h15 et s’est vu administrer une deuxième série de médicaments à 16h16, a-t-il rapporté. La respiration s’est arrêtée à 16h17 et le Département des services correctionnels a enregistré l’exécution terminée et Grant comme décédé à 16h21.

Murphy a déclaré que sur les 14 exécutions dont il a été témoin, il s’agit de la première au cours de laquelle le détenu a vomi, a-t-il déclaré aux journalistes.

L’Oklahoma avait imposé un moratoire de cinq ans sur les exécutions dans l’état.Oklahoma Department of Correctio

Le département des services correctionnels de l’Oklahoma a annoncé qu’il reprendrait mardi l’exécution des condamnations à mort conformément à la loi de l’État, lorsqu’il a déclaré que Grant serait le premier homme à être tué par l’État en cinq ans.

Les exécutions de l’Oklahoma ont été suspendues à la suite d’une injection létale bâclée en 2014 qui a laissé un détenu se tordre sur la civière et des mélanges de drogue en 2015 dans lesquels les mauvaises drogues létales ont été livrées.

Un détenu a été exécuté avec une drogue non approuvée et un deuxième détenu était à quelques instants d’être conduit à la chambre de la mort avant que les responsables de la prison ne réalisent que la même mauvaise drogue avait été livrée pour son exécution.

Les condamnés à mort de l’Oklahoma reçoivent désormais une injection d’un cocktail de trois drogues approuvé. Les trois médicaments sont : le midazolam, le bromure de vécuronium et le chlorure de potassium.

« De nombreuses validations et redondances ont été mises en œuvre depuis la dernière exécution afin de garantir que le processus fonctionne comme prévu », a assuré le DOC.

« Le Département des services pénitentiaires a répondu aux préoccupations concernant l’exécution de la peine de mort et est prêt à suivre la volonté du peuple de l’Oklahoma, telle qu’elle est exprimée dans la loi de l’État, et les ordres des tribunaux en procédant à l’exécution des détenus condamnés à mort par un jury de leurs pairs », a déclaré le directeur Scott Crow dans un communiqué.

Il y a actuellement 44 détenus en attente de la peine de mort dans l’Oklahoma, selon le Centre d’information sur la peine de mort.

Un rapport a indiqué que Grant avait deux douzaines de convulsions corporelles complètes après avoir été mortellement injecté.Oklahoma Department of Correctio

L’avocate de Grant, Sarah Jernigan, a publié une déclaration après son exécution, dans laquelle elle a déclaré que son client regrettait d’avoir tué Carter et était une victime à vie de l’état des institutions de l’Oklahoma qui n’a jamais reçu la santé mentale qu’il méritait.

Grant a souffert de négligence envers les enfants, a-t-elle dit, et a dû s’occuper de lui-même dans la rue. Elle a dit que jusqu’au jour de sa mort, il était incapable de mettre des mots sur le traumatisme qu’il avait vécu.

« John Grant a assumé l’entière responsabilité du meurtre de Gay Carter, et il a passé ses années dans le couloir de la mort à essayer de comprendre et d’expier ses actes plus que tout autre client avec qui j’ai travaillé », a déclaré Jernigan dans un communiqué, obtenu par KOCO.

«Cependant, nous ne devons pas oublier la main de l’Oklahoma dans cette histoire tragique. Lorsque John a volé pour se nourrir et s’habiller, lui et ses frères et sœurs, l’Oklahoma l’a qualifié de délinquant au lieu d’enfant désespéré et traumatisé laissé à lui-même. John n’était même pas encore un adolescent lorsque l’Oklahoma l’a envoyé dans le premier de plusieurs centres de détention pour jeunes gérés par l’État », a-t-elle écrit.

« L’Oklahoma a finalement jeté John dans la rue sans compétences ni soutien pour la maladie mentale qui a été exacerbée par des années d’être à la fois victime et témoin de coups, de viols et de périodes prolongées d’isolement cellulaire, entre autres abus. Lorsqu’il a commis un vol à l’âge de dix-sept ans, l’Oklahoma l’a envoyé dans une prison pour adultes, le soumettant à une nouvelle victimisation, comme cela a été documenté plus tard dans un recours collectif.

Elle a déclaré que Grant n’avait jamais reçu le traitement de santé mentale dont il avait besoin ou qu’il méritait, et que l’État lui a présenté des « avocats incompétents » « qui n’avaient rien à faire avec une affaire avec la punition ultime en jeu ».

«Je prie pour que John Grant soit en paix maintenant, et je prie pour que sa mort apporte la paix et la fermeture à la famille de Mme Carter.

La fille de Carter a donné sa première interview télévisée à la KFOR cette semaine, dans laquelle elle a raconté le jour où sa mère a été assassinée alors qu’ils travaillaient tous les deux au centre correctionnel Dick Conner à Hominy.

Grant a dû recevoir une deuxième série de médicaments après avoir perdu connaissance.Oklahoma Department of Correctio

« Je travaillais le jour où elle a été tuée au centre correctionnel Dick Conner », a déclaré Pam. « J’ai vu maman par terre, mais je dois dire : « Maman, je t’aime. Je dois dire, je dois crier : « Maman, je t’aime », avant de devoir m’écarter.

Elle a déclaré au média qu’elle assisterait à l’exécution de Grant jeudi.

« Ma théorie sur la peine de mort est qu’il y a des crimes qui sont si répréhensibles que c’est l’option ultime, car il ne s’agit pas de vengeance. Il ne s’agit pas de vengeance. Il s’agit de protéger une autre personne. Je veux m’assurer que cela n’arrive à personne d’autre, que personne n’ait à vivre ce que ma famille et moi avons dû traverser », a-t-elle déclaré à la KFOR. « La principale chose que cela aurait fait pour moi, je pense, c’est que je puisse dire: » Maman, il ne fera de mal à personne d’autre « , parce que c’est de cela qu’il s’agit, ne pas le laisser blesser quelqu’un d’autre. »

L’exécution a été critiquée par le révérend Paul S. Coakley, archevêque d’Oklahoma City. dans une déclaration aux points de vente locaux. L’Église catholique a jugé la peine de mort « inadmissible » depuis 2018.

« La précipitation inutile pour reprendre les exécutions en Oklahoma par le gouverneur et procureur général est préoccupante et décevante. Tout au long de l’histoire de notre nation, nous avons justifié le meurtre ou les mauvais traitements de nos voisins en diminuant leur valeur en tant qu’êtres humains – qu’il s’agisse des populations à naître, âgées, autochtones, des Afro-Américains ou des personnes emprisonnées.

« Toute vie humaine est sacrée. Quelle que soit la gravité du crime commis, nous ne renonçons pas à la dignité inhérente qui nous est conférée par notre Créateur. Il existe d’autres moyens d’administrer une juste punition sans recourir à des mesures mortelles. »