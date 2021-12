L’Oklahoma va embaucher Brent Venables comme entraîneur-chef de football: rapports

L’Oklahoma aurait trouvé son nouvel entraîneur de football après le départ de Lincoln Riley pour l’USC la semaine dernière.

Les Sooners embaucheront le coordinateur défensif de Clemson, Brent Venables, pour remplacer le poste laissé vacant par Riley, selon plusieurs rapports dimanche. L’Athletic et Yahoo Sports ont été les premiers à signaler que l’accord pour que Venables prenne le poste était conclu.

Le coordinateur défensif des Clemson Tigers, Brent Venables, sourit pendant le match de football universitaire entre les Clemson Tigers et les Louisville Cardinals le 6 novembre 2021 au Cardinal Stadium de Louisville, Kentucky. (Michael Allio/Icon Sportswire via .)

Venables arrive à Norman avec une expérience déjà établie dans l’Oklahoma. Il a été assistant des Sooners de 1999 à 2011 sous la direction de Bob Stoops. Il faisait partie du personnel des Sooners lors de leur course au championnat national 2000 avec Stoops à la barre.

Il faisait partie du personnel de Clemson depuis 2012. Il était coordinateur défensif et entraîneur des secondeurs lorsqu’il a commencé, puis a été nommé entraîneur-chef associé en 2018. Sa défense a ancré deux championnats nationaux pour Clemson. Il a également été nommé lauréat du prix Broyles 2016 en tant que meilleur entraîneur adjoint de football universitaire du pays.

Le coordinateur défensif des Clemson Tigers, Brent Venables, regarde pendant les échauffements avant leur match contre les Gamecocks de Caroline du Sud au stade Williams-Brice le 27 novembre 2021 à Columbia, en Caroline du Sud. (Jacob Kupferman/.)

Clemson a connu une année creuse en 2021. L’équipe n’a pas concouru pour participer aux éliminatoires du football universitaire. Les Tigers ont terminé 9-3 et 6-2 dans l’ACC et joueront dans le Cheez-It Bowl plus tard ce mois-ci contre Iowa State.

DOSSIER – Ensuite, l’entraîneur-chef de l’Oklahoma, Lincoln Riley, crie à son équipe avant un match au cours de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA contre TCU, le samedi 16 octobre 2021, à Norman, Oklahoma (AP Photo/Alonzo Adams, File)

L’Oklahoma a commencé avec de grands espoirs, mais l’équipe a eu une controverse sur le quart-arrière et a perdu des matchs clés dans la foulée pour être retirée de la conversation sur les éliminatoires du football universitaire et de la conversation sur le titre Big 12. Riley s’est enfui pour l’USC la semaine dernière et Stoops devrait entraîner les Sooners dans l’Alamo Bowl contre l’Oregon.