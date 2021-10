Lokonga terrassé par un joueur de l’académie d’Arsenal qui « contrôle tout »

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Albert Sambi Lokonga a rendu hommage à son coéquipier d’Arsenal, Emile Smith Rowe.

Le joueur de 21 ans a explosé sous Mikel Arteta à Arsenal cette année et ne semble que s’améliorer de plus en plus.

En septembre, Smith Rowe a ouvert le score lorsque les Gunners ont battu les Spurs dans un derby du nord de Londres à l’Emirates Stadium.

Sur le terrain, il fait vraiment bonne impression et les fans d’Arsenal l’aiment encore plus parce qu’il est l’un des leurs, ayant traversé leur académie Hale End.

Et en dehors de cela, l’international anglais des moins de 21 ans impressionne aussi les gens, y compris Lokonga.

Le milieu de terrain belge, qui a rejoint le club l’été dernier, a admis que Smith Rowe s’occupait également des coulisses de l’entraînement, affirmant que « c’était classe » de voir à quel point il était soyeux.

Il a déclaré lors d’une séance de questions-réponses via la chaîne YouTube d’Arsenal : « Emile. Il contrôle tout. Il contrôle les passes et retourne son adversaire. Tout. J’aime la manière [he does it]. C’est la classe ! J’aime Emz.

Smith Rowe a également ouvert le score pour les Young Lions en milieu de semaine, dépassant avec désinvolture le gardien de but lors d’une victoire 1-0 sur Andorre.

Son manager, Lee Carsley, a affirmé qu’il avait l’équilibre et la capacité de finition d’un avant-centre.

Et c’est ce que le jeune doit continuer à faire, s’améliorer devant le but.

Smith Rowe a tellement de cordes à son arc et s’il ajoute des buts, nous parlons d’un joueur énorme pour Arsenal dans les années à venir.

