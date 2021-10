LoL: 100 Thieves vs DetonatioN FocusMe – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Sans enjeu en jeu, ce match était un match de fierté alors que les deux équipes attendaient la fin inévitable de la course aux Mondiaux 2021.

100 voleurs contre DetonatioN FocusMe

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un match à enjeux élevés, c’était un jeu sauvage. Cela a commencé avec Ssumday et Closer plongeant en haut d’Evi, mais Evi les a surpassés pour obtenir First Blood, bien qu’il soit mort juste après pour en faire un un pour un. Une voie du bas d’escarmouche, avec des membres se téléportant des deux côtés, a abouti à un deux pour un en faveur de 100T. Cependant, Aria sur son Twisted Fate a absolument repris le dessus en début de partie. Il était partout sur la carte, errant partout pour s’emparer de quelques victoires. DFM cherchait constamment des choix et prenait des objectifs par la suite, 100T luttant pour maintenir la pression.

Au milieu du jeu, DFM a continué, trouvant des membres isolés et les enfermant avec tant de CC pour les tuer. Finalement, à 29 minutes, DFM a forcé un combat d’équipe dans la jungle 100T, où ils ont gagné deux victoires sans perdre personne. Alors ils sont allés voir Baron mais ont tâtonné le jeu là-bas, perdant quelques victoires et ne sécurisant pas le buff non plus. La prochaine tentative de Baron a été plus fructueuse cependant, et ils l’ont réclamé à 33 minutes. Juste après cela, DFM a regardé sur le point de remporter la victoire lorsqu’ils ont remporté un combat en équipe à quatre contre deux, obtenu un point d’âme et exposé un inhibiteur.

Portes dérobées et cœurs brisés

Désespéré, 100T a essayé de précipiter Baron, mais n’a pas pu le faire assez vite et a dû partir, ce qui signifie que DFM a obtenu son deuxième buff. Lorsque 100T est allé réclamer Ocean Soul, DFM a essayé de précipiter la base, mais 100T a reculé à temps et a monté une défense. Ils ont tué quatre membres de manière cruciale et ont bloqué le jeu davantage. À 48 minutes, le troisième Baron est apparu et DFM a appâté 100T. Lorsque 100T sont apparus, Aria et Evi de DFM se sont téléportés vers la base 100T et ont essayé de dérober le Nexus. Le Nexus HP a chuté, mais pas à zéro, alors que 100T a sprinté dans le temps pour le sauver. DFM a eu son moment pour briller, mais il a disparu en un instant, comme 100T les a battus, et avec des chronomètres de mort aussi longs, ils ne pouvaient que regarder 100T courir directement au milieu et mettre fin à la partie.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-DFM Temps : 49:15 Tués : 20-22 Tourelles : 7-9 Or : 85,6k-87,5k Dragons : 4-3 Barons : 0-2

