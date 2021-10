LoL: 100 Thieves vs Edward Gaming – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Edward Gaming devait être à la hauteur des attentes ici et battre 100T, de peur qu’ils ne cèdent la première place du groupe B à T1.

100 voleurs contre Edward Gaming

Les deux matchs précédents du 100T ont été difficiles aujourd’hui, mais ils se sont inclinés dans le dernier match de leur tournoi. Closer a commencé par ganking bottom, où 100T a réussi deux kills dès le départ, y compris le First Blood. Deux minutes plus tard, à six minutes, 100T a envoyé quatre joueurs sur la voie du bas cette fois pour tuer à nouveau Viper et Scout. Alors qu’un 2v2 autour de la voie médiane était en faveur d’EDG, Closer a aidé Abbedagge à tuer Scout. Peu de temps après, 100T a puni Jiejie en le tuant après avoir également pris Rift Herald.

C’était le début du jeu 100T nécessaire. Avec cette avance, ils avaient l’air bien avant le milieu du match et ont continué à exercer une pression sur toute la carte. Le premier vrai combat d’équipe a éclaté dans la voie médiane à 19 minutes. Ici, 100T en a réduit trois d’EDG tout en ne donnant qu’un seul kill. C’était énorme, car cela montrait que 100T pouvait battre EDG à leur propre jeu, les combats en équipe. Après 20 minutes, le jeu s’est un peu ralenti pendant que les équipes cultivaient et se tenaient autour de Baron.

Cependant, c’est la rivière du bas qui a vu le prochain combat d’équipe. Se tenant autour du dragon, EDG a cherché à mettre un terme à l’empilement du dragon 100T. Ils ont presque rattrapé le FBI, mais il s’est faufilé alors que Ssumday et Closer ont plongé dans leur équipe et éviscéré les champions de la LPL. Avec quatre morts d’EDG, 100T a pris leur troisième dragon, une tour et, plus important encore, le baron Nashor. 100T ne pouvait pas faire de dégâts mortels avec le Baron, alors les équipes se sont ensuite rencontrées au dragon Mountain Soul pour 100T. Une fois de plus, Kennen de Ssumday a trouvé un engagement massif de Kennen et 100T ont détruit EDG. Après avoir réclamé le dragon, 100T a couru au milieu, a tué les deux derniers membres d’EDG debout et a mis fin à la partie.

Perdant ce match, EDG a perdu son emprise sur la première place du groupe et a perdu l’opportunité de bris d’égalité contre T1.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-EDG Temps : 35:26 Tués : 21-4 Tourelles : 9-3 Or : 68,2k-56,2k Dragons : 4-1 Barons : 1-0

