LoL: 100 Thieves vs T1 – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Pour conclure le troisième jour, 100 voleurs contre T1, qui peuvent tous deux faciliter leur offre pour sortir des groupes avec une victoire ici.

100 voleurs contre T1

Comme EDG était invaincu et DFM sans victoire, ce match était un grand indicateur pour savoir qui prendrait probablement la deuxième place du groupe. Avec un intéressant choix de jungle Poppy, Oner a fait connaître sa présence tôt en ganking bot lane pour tuer le FBI pour First Blood. Quelques minutes plus tard, T1 a sécurisé un Rift Herald et l’a emmené sur la voie du bas, où ils ont cassé des plaques. Cependant, ils ont marché trop haut et 100T a pu s’effondrer et tuer. Peu de temps après cela, T1 a capitalisé sur l’investissement précédent et a réclamé le bot bonus First Tower. Quand ils l’ont fait, un autre combat d’équipe a éclaté, où T1 a réussi trois éliminations et un dragon des nuages ​​sans perdre un seul membre.

À ce stade, le jeu avait déjà l’air plutôt mauvais pour 100T. Et cela n’a fait qu’empirer, alors que T1 tournait autour de la carte pour abattre les tours à gauche et à droite. Bien qu’ils aient réussi à trouver un choix sur Faker à 18 minutes, 100T n’a tout simplement pas pu trouver un véritable moyen de riposter à T1. À cause de cela, les choses sont devenues de pire en pire. C’est même devenu si grave que Canna a plongé Ssumday et l’a tué en solo sous sa tour d’inhibition.

Ayant la pression, T1 est allé voir Baron et l’a démarré. Le sachant, 100T s’est déplacé pour contester et d’une manière ou d’une autre, Closer est entré directement dans la fosse et l’a volé! C’était un moment miracle mais 100T faisait encore face à une haute colline à gravir. Après le dérapage, T1 s’est recentré et s’est mis au travail pour séparer méthodiquement 100T. Tout a atteint son paroxysme à 27 minutes alors que 100T tentait de trouver un bon combat dans le haut de la carte. Au début, ça n’avait pas l’air si mal, mais un ultime Canna Kennen dévastateur a déchiré 100T. Cela leur a permis de prendre un inhibiteur, et tout ce dont T1 avait besoin était un combat d’équipe plus facile pour balayer 100T de côté et terminer leur Nexus.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-T1 Temps : 29:44 Tués : 3-17 Tourelles : 1-10 Or : 44,5k-56,1k Dragons : 0-3 Barons : 1-0

