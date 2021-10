in

Riot Games a annoncé la date de début du prochain Spring Split du LEC.

Les Mondiaux 2021 approchent à grands pas, mais Riot Games a déjà commencé à planifier l’avenir. Le championnat d’Europe League of Legends sera de retour avec le Spring Split 2022 le 14 janvier avec de nouveaux récits et des matchs bourrés d’action. C’est une semaine plus tôt que cette année. Ainsi, cela laissera moins de temps aux équipes européennes pour se remettre entièrement du tournoi des Mondiaux 2021.

Alors que la pandémie mondiale bat encore son plein, le roadshow LEC pour le Spring Split a été complètement annulé pour investir la plupart des ressources dans l’expérience de visionnage en ligne pour le LEC 2022. Cependant, l’équipe LEC surveille toujours la situation et il pourrait être un roadshow pour le Summer Split. Avec cela, les fans pourraient ne plus être autorisés à entrer dans le studio s’ils peuvent garder les mesures de sécurité intactes.

Le #LEC revient le 14 janvier 2022 ! En savoir plus sur la saison du printemps ici : https://t.co/KhgzyfHyq9 pic.twitter.com/lBrgQWnFF2 – LEC (@LEC) 4 octobre 2021

LEC 2022 : Une nouvelle ère pour les équipes européennes

Le LEC 2022 Spring Split devrait être plein de surprises comme cette année, car MAD Lions cherchera à poursuivre sa séquence de victoires, tandis que des puissances comme G2 Esports chercheraient à montrer leur force après une année 2021 quelque peu décevante. Avec Schalke 04 quittant la place pour le LEC, l’équipe BDS sera des chevaux noirs qui entreront dans le spectacle.

D’ici là, les fans européens peuvent se connecter aux Mondiaux 2021 pour soutenir leurs équipes préférées !

Le post LoL: 2022 LEC Spring Split commencera le 14 janvier est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.