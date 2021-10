LoL : Amazon et Riot annoncent un partenariat Prime Gaming

Le partenariat a débuté le 27 octobre et se déroulera mensuellement avec jusqu’à sept capsules.

Hier, Riot Games et Amazon ont annoncé un nouveau partenariat avec Prime Gaming qui permettra aux joueurs de gagner une tonne de contenu impressionnant. Le nouveau programme a commencé le 27 octobre, les joueurs ayant la possibilité de gagner sept capsules Prime Gaming.

Voici ce que vous recevrez dans les capsules Prime Gaming :

650 Riot Points Un 1350 Peau permanente – Unowner Cinq fragments de champion permanents 200 Orange Essence Two Series 1 séries d’Eternals Boost d’XP de 30 jours

Il s’agit d’une grande amélioration par rapport au butin Prime Gaming, qui ne donnait occasionnellement aux joueurs qu’un fragment de skin gratuit. Le nouvel accord à long terme entre Amazon et Riot Games couvrira tous les titres de Riot tels que League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra et League of Legends: Wild Rift. Ce nouveau partenariat fera également son chemin vers les titres d’esports de Riot, offrant une gamme de contenu gratuit tout au long de l’année compétitive.

Plus de contenu tout au long de 2022

Dans le communiqué de presse officiel, Prime Gaming a également annoncé qu’il publierait du contenu exclusif pour célébrer la sortie de la nouvelle série animée Netflix de Riot, Arcane.

« Riot Games est un partenaire incroyable qui contribuera à apporter encore plus de valeur à l’abonnement Amazon Prime », a déclaré Larry Plotnick, directeur général de Prime Gaming. « Nous travaillons avec Riot depuis un certain temps maintenant, mais cette collaboration élève la barre de valeur pour les clients afin de garantir que les jeux de Riot sont encore meilleurs avec Amazon Prime. Nous sommes impatients de proposer du contenu supplémentaire aux membres Prime Gaming dans les mois à venir.

Parallèlement à l’annonce, Prime Gaming a également révélé le calendrier de sortie, qui s’étend au moins jusqu’au 22 décembre. En mai et octobre 2022, les fans recevront un « contenu bonus » bien qu’il n’ait pas été révélé ce que ces capsules impliquent.

Le responsable mondial des Esports de Riot Games, John Needham, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat continu et amélioré dans l’espoir d’améliorer l’expérience des fans.

«Nos fans sont extrêmement passionnés par leurs sports électroniques, et nous recherchons constamment des opportunités pour améliorer nos diffusions et récompenser leur fandom. Je suis ravi de prolonger notre partenariat de longue date avec Prime Gaming et d’améliorer l’expérience de visionnage pour les Mondiaux 2021 et les prochains événements Valorant Esports et Wild Rift Esports.

