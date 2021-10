LoL: Aperçu des demi-finales du monde

Qui se qualifiera pour la finale du Mondial ? Voici l’aperçu d’ESTNN des deux demi-finales.

Les demi-finales du championnat du monde de League of Legends 2021 approchent à grands pas. Avec seulement quatre équipes restantes, la fin de la saison 11 est à nos portes. Damwon KIA, T1 Esports, Edward Gaming et Gen.G sont deux meilleurs des cinq à avoir remporté la coupe d’invocateur tant convoitée. Voici un aperçu des demi-finales et comment chaque équipe est arrivée à ce stade.

Damwon KIA contre T1 Esports

Dans ce que beaucoup appellent la finale avant la finale, les deux meilleures équipes des Mondiaux 2021 s’affrontent. Il ne fait aucun doute à quel point T1 et Damwon KIA ont été dominants lors de cet événement. Les deux puissances ont brisé toutes les statistiques et sont prêtes à livrer ce qui serait un meilleur des cinq passionnant.

Il y a beaucoup d’histoires dans cette série et voici quelques-uns des points clés. En commençant par le T1, un autre jour et une autre tranche, voire un autre format, nous les verrions en finale des Mondiaux. C’est criminel que ces deux équipes doivent s’affronter en demi-finale. Rappelant la demi-finale ROX vs SKT en 2016. Cette série a fini par être l’une des plus grandes de tous les temps, cette série pourrait être à la hauteur d’une lumière similaire.

La dernière chance de Khan au sommet

Kim « Khan » Dong-ha vit le tournoi de sa vie. Il a été l’un des meilleurs joueurs du tournoi et ce serait extrêmement poétique de le voir soulever le trophée qui lui a échappé toute sa carrière. En raison du service militaire, Khan sera contraint de prendre sa retraite à la fin de la saison, ce qui signifie que ce championnat du monde serait toujours le dernier. Bien qu’il ait eu l’opportunité de jouer dans la division de printemps, aucune équipe avec des aspirations internationales ne reprendrait Khan pour une seule division.

Le dernier grand scénario à venir est la perspective que T1 remporte un quatrième championnat du monde. L’équipe la plus gagnante de l’histoire de LoL a la chance d’étendre ses précédents titres mondiaux et d’empêcher Damwon de former sa propre dynastie. Bien qu’ils aient semblé aléatoires dans le LCK cette année, T1 a considérablement augmenté ce championnat du monde et a montré une grande amélioration, battant même ses rivaux de Damwon dans de nombreux domaines en ce qui concerne les statistiques.

Gen.G contre Edward Gaming

La deuxième demi-finale a été confirmée hier alors que l’équipe coréenne Gen.G a balayé Cloud9 pour éliminer officiellement l’ouest du Championnat du monde 2021. C’était un sac mélangé dans la mesure où la série est allée pour Gen.G. Ils ont montré à quel point ils peuvent se battre en équipe, mais ont finalement lutté au milieu du match, une avenue dont Cloud9 aurait dû tirer parti dans les matchs un et trois.

Gwak « Bdd » Bo-seong a été l’un des joueurs du tournoi et il était un monstre dans sa série contre C9. Pendant des années, Perkz a eu son numéro et c’était rafraîchissant de le voir apparaître de manière importante sur la scène internationale.

Edward Gaming a tué leurs démons alors qu’ils ont finalement dépassé les quarts de finale d’un championnat du monde. EDG a battu les champions MSI 2021 RNG dans un thriller de cinq matchs pour assurer sa place dans les quatre premiers aux Mondiaux. Bien qu’historiquement cette saison, ils se soient fortement appuyés sur leur voie du bas pour les tirer, cela a été un effort d’équipe cette fois-ci avec les deux laners en solo tirant leur poids.

Alors que beaucoup pourraient les considérer comme chanceux de ne pas avoir les deux meilleures équipes du tournoi à leurs côtés, c’est une excellente opportunité pour ces deux équipes. Depuis de nombreuses années, RNG s’efforce d’atteindre la finale du Championnat du monde. Même pendant leurs années de domination, ils n’ont jamais été en mesure de se présenter au moment où cela comptait le plus. C’est la même chose pour EDG, ils ont des talents de classe mondiale sur leur liste, ils n’ont tout simplement pas été cohérents quand ils devaient l’être.