LoL: aperçu du groupe A de MSI 2021

Après un an sans cela, nous obtenons enfin une autre tranche de MSI. RNG récupérera-t-il la couronne ou la LCL et la LCO auront-elles d’autres plans?

MSIceland est enfin dans quelques semaines, et toutes les équipes étant officiellement qualifiées, nous pouvons maintenant jeter un coup d’œil et voir comment le tournoi se déroulera. Malheureusement pour le groupe A, nous avons appris la malheureuse nouvelle selon laquelle les représentants du VCS, GAM Esports, ne pourront pas assister. En conséquence, le groupe A ne compte que trois équipes qui se battent pour les deux emplacements ouverts pour passer à l’étape Rumble, où tout le monde joue tout le monde.

Tout d’abord, nous avons RNG en tant que représentant de la LPL, qui cherche à reprendre la couronne MSI. Pendant ce temps, les licornes de l’amour cherchent à se démarquer de Pentanet.GG. MSIceland sera le premier tournoi international de LAN que nous ayons en Ligue depuis les Mondiaux 2020 qui a vu Damwon Gaming remporter le titre. Après de nombreux changements d’alignement et une variété de nouveaux visages rejoignant le MSI de cette année, choisir un gagnant clair devrait être difficile. Il n’est cependant pas surprenant que la LPL et la LCK soient les favorites pour la première série de matchs.

Lisez aussi: Tout ce que vous devez savoir sur MSI 2021

Piscine un: Royal n’abandonne jamais (LPL)

En haut: He «Xiaohu: Yuan-Hao Jungle: Yan« Wei »Yang-Wei Milieu: Yuan« Cryin »Cheng-Wei ADC: Chen« GALA »Wei Support: Shi« Ming »Sen-Ming

Royal Never Give Up a connu une année 2020 plutôt difficile, à commencer par la retraite de la sensation ADC Jian «Uzi» Zi-Hao en raison d’une blessure. Par la suite, RNG n’a pas pu vraiment trouver son rythme et a perdu l’opportunité de représenter la LPL au Mondial 2020. L’équipe a pris l’année écoulée comme un processus de reconstruction et cela semble marcher. Lors du Spring Split 2021, RNG a pu terminer premier du classement général en terminant la saison régulière avec une fiche de 14-2. Les éliminatoires ont débuté lors de la quatrième manche pour les futurs champions, où ils ont affronté FunPlusPhoenix.

Les séries éliminatoires étaient une sorte de vérification de la réalité pour RNG, car ils ont perdu leur première série contre FPX et ont été envoyés dans le support inférieur pour affronter TES. C’était un autre 3-2 mordant les ongles, cette fois-ci, ce qui s’est soldé par une victoire. Pour le tour suivant, RNG a dû affronter l’équipe deuxième tête de série Edward Gaming. EDG semblait en forme avec ADC Viper menant la charge, cependant, il n’était pas suffisant pour arrêter le mammouth toujours croissant de RNG.

Une finale explosive

RNG a atteint la finale pour affronter l’équipe qui les avait envoyés au support inférieur, FPX, les favoris pour beaucoup. Ils avaient montré des prouesses incroyables et implacables et des combats d’équipe supérieurs par rapport aux autres équipes. RNG a commencé la finale du mauvais pied, perdant le premier match dans un va-et-vient slugfest. Après cela, il semblait que RNG était tout simplement meilleur ce jour-là. Gala s’est intensifié et a eu des jeux absolument fantastiques, démantelant la voie du bot FPX autrefois solide comme le roc. RNG a eu un quatrième match convaincant qui a conduit à ce qui semblait être un FPX incliné et vaincu. Aucune série de cinq matchs n’était nécessaire car RNG a montré pourquoi ils ont terminé premiers de la saison régulière. Beaucoup considèrent DAMWON KIA comme le favori incontestable, mais on a l’impression que RNG peut vraiment venir jouer dans le MSI de cette année.

Ming a eu une série absolument mentale, et si Gala est aussi fort que nous l’avons vu lors de la finale du printemps, cela pourrait être la meilleure voie du bas pour MSIceland. Wei a également prouvé qu’il était un jungler intelligent et déterminé qui a accumulé le plus de performances conjointes de MVP en saison régulière de la LPL. Cette équipe semble être sur le chemin de la guerre, prête à ramener le titre à la LPL et peut-être même chercher à accomplir ce qu’aucune autre équipe n’a jamais fait. Gagnez tous les tournois majeurs.

Piscine trois: Licornes de l’amour (LCL)

En haut: Vladislav «BOSS» Fomin Jungle: Kirill «AHaHaCik» Skvortsov Milieu: Lev «Nomanz» Yakshin ADC: Stanislav «Lodik» Komelyuk Assistance: Aleksandr «SaNTas» Lifashin

Les licornes de l’amour sont devenues les représentants de base de la LCL et devraient être familières à tous les fans internationaux qui les ont vus surperformer dans la phase de Play-in des Mondiaux l’année dernière. L’équipe a eu un changement majeur et c’est dans sa position de départ ADC. Malheureusement, nous ne verrons probablement pas d’Oriannas sauvages apparaître dans la voie du bas avec Lodik dans la liste.

Indépendamment d’être le champion de la LCL, UoL a en fait terminé quatrième de la saison régulière avant de faire entrer Lodik dans l’alignement. Depuis lors, UoL a dominé les Playoffs, s’imposant contre le Gambit Esports désormais dissous et battant Crowcrowd 3-1. Même si les Playoffs ont été un succès, nous avons vu les géants permanents de la LCL faiblir tout au long de la saison. Ce sera quelque chose qui sera testé dans leur phase de tournoi à la ronde.

Pour les fans de longue date, cette équipe ne semblera pas très différente et les attentes devraient être élevées, d’autant plus qu’il s’agit du groupe avec seulement trois équipes. Si les licornes de l’amour ne parviennent pas à entrer dans la scène Rumble, ce serait probablement une énorme déception pour l’équipe et la région.

Poule quatre: Pentanet.gg (LCO)

Haut: Brandon «BioPanther» Alexander Jungle: Jackson «Pabu» Pavone Milieu: Jesse «Chazz» Mahoney ADC: Mark «Praedyth» Lewis Support: Daniel «Decoy» Ealam

Océanie, la région oubliée. La région à laquelle Riot Games a abandonné. Mis à part tous les revers, la région océanique s’est associée à l’ESL pour trouver une nouvelle maison pour la ligue océanique, cette fois appelée le LCO. Avec la légende All-Star 1v1 Pabu en tête, Pentanet.gg cherchera à avoir un impact dans le prochain MSIceland. Nous avons vu, année après année, l’Océanie ne pas réussir à percer sur les plus grandes scènes internationales, mais Legacy Esports a montré l’année dernière que la région avait beaucoup à offrir.

Forces et faiblesses

Pentanet.gg semblait se diriger vers la ligne d’arrivée en saison régulière, mais cela ne signifiait pas que l’équipe écrasait absolument la concurrence à partir du niveau un. Ils formaient généralement une équipe avec un style de jeu plus lent qui reposait fortement sur la capitalisation des erreurs macroéconomiques de l’opposition. Même en finale, ils ont pu gagner grâce à une porte dérobée effrontée de Pabu et Chazz. L’une de leurs faiblesses semble être la voie du bas et leur manque de progrès. Cela pourrait être assez défavorable dans un groupe avec l’une des meilleures bot lanes au monde. L’équipe devra s’appuyer sur des jeux créatifs issus de leur duo Jungle-Mid et être capable de se stabiliser et de capitaliser contre les styles chaotiques de la LPL et de la LCL.

Le groupe A a malheureusement une équipe de moins en raison du représentant du VCS incapable de se présenter. Mais nous espérons voir encore des matchs sanglants avec certaines des équipes les plus créatives et les plus axées sur le combat que MSIceland a à offrir. La prédiction rapide devra être que la LPL et la LCL sont les favorites pour sortir de ce groupe, même si nous espérons des matchs plus rapprochés entre les équipes, étant donné qu’elles se font face quatre fois.

Le message LoL: MSI 2021 Group A Preview est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.