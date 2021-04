LoL: aperçu du groupe B de MSI 2021

MSI approche à grands pas alors que nous jetons un coup d’œil à l’un des groupes les plus chauds du tournoi.

Le groupe B est l’un des plus intéressants sur papier. De la LEC, nous avons MAD Lions, la représentation improbable de la région qui détient actuellement le titre MSI. La deuxième graine vient du PCS en tant que PSG.Talon cherche à provoquer un mécontentement contre l’équipe européenne inexpérimentée. La Turquie envoie des Wildcats FastPay, et en tant que région qui a toujours été présente lors d’événements internationaux, Wildcats cherchera à perpétuer cette tradition. Enfin, la quatrième tête de série paiN Gaming arrive du Brésil. Probablement l’un des meilleurs quatrièmes côtés de la graine, paiN cherchera à provoquer un bouleversement dans un groupe qui semble mûr pour la cueillette.

Première piscine: MAD Lions (LEC)

En haut: İrfan Berk “Armut” Tükek Jungle: Javier “Elyoya” Prades Batalla Milieu: Marek “Humanoid” Brázda ADC: Matyáš “Carzzy” Orság Support: Norman “Kaiser” Kaiser

Les MAD Lions entreront dans le groupe en tant que favoris sur papier, cependant, leur manque d’expérience internationale pourrait voir les autres parties de leur groupe les considérer comme des cibles faciles. MAD Lions a fait une bonne performance dans le LEC, après tout, vous ne gagnez pas un titre LEC gratuitement. Bien qu’ils n’aient peut-être pas été le côté que beaucoup s’attendaient à progresser depuis l’Europe, le style de jeu des MAD Lions pourrait être une bouffée d’air frais pour un public européen. Avec la pression d’être la région des champions en titre, c’est une pression contre laquelle la liste des MAD Lions n’a pas encore été testée.

Une chose qui donnera un avantage aux MAD Lions est leur liste explosive. Avec les recrues Armut et Elyoya, MAD Lions a injecté une équipe déjà solide avec encore plus de talent. Les trois qui sont restés à partir de 2020 ont acquis une énorme expérience au cours des 12 derniers mois et ressemblent maintenant à certains des meilleurs dans leurs rôles au sein de la LEC. Un avantage majeur pour MAD est que le meilleur laner Armut était au Mondial 2020, ce qui signifie que l’équipe a une bonne expérience lors d’événements internationaux, bien que la liste soit relativement inexpérimentée en général. MAD Lions voudra mettre les Mondiaux 2020 derrière eux et s’appuyer sur ce qu’ils ont fait en Europe. Ils auront beaucoup de pression pour être à la hauteur et devront apprendre rapidement contre les meilleurs joueurs du monde.

Arrivée prévue – 1er: MAD Lions devrait être bien pour traverser le groupe, et même si le premier peut être un peu raide, sur le papier, ils sont la liste la plus forte.

Poule deux: PSG.Talon (PCS)

En haut: Su “Hanabi” Chia-Hsiang Jungle: Kim “River” Dong-woo Milieu: Huang “Maple” Yi-Tang ADC: Wong “Unified” Chun Kit Support: Ling “Kaiwing” Kai Wing

De la région PCS, nous voyons PSG.Talon entrer MSI. Plus récemment, la liste a eu une bonne performance aux Mondiaux et a certainement prouvé qu’elle avait ce qu’il fallait. La présentation de Talon au MSI prouve qu’ils sont faits de trucs sévères et qu’ils devraient se qualifier parmi les deux premiers. Les deux premières places seront probablement un combat entre Talon et MAD Lions, bien que si un côté parvient à 2-0 l’autre, cela pourrait permettre à l’une des deux autres parties de se faufiler.

Pour PSG.Talon, ils n’ont fait qu’un seul changement de liste de départ avant le Spring Split 2021. Mid laner Maple a rejoint l’équipe après avoir passé les deux dernières années en Chine. Le déménagement a vu l’ancien Park “Tank” Dan-won de mi-laner partir. Ailleurs, Talon a cherché à nouer les contrats du top laner Hanabi et à soutenir Kaiwing alors qu’ils cherchent à consolider leur équipe à l’avenir. Peut-être plus important encore, tous ces joueurs ont déjà joué sur la scène internationale et cette expérience est toujours inestimable. La liste semble solide et leur familiarité les uns avec les autres contribuera grandement à leur réussite au MSI.

Fin prévue – 2e: Comme mentionné précédemment, le placement de Talon dépendra de la façon dont ils gèrent les MAD Lions, la paire étant susceptible de se battre pour la première place.

FastPay Wildcats (TCL)

En haut: Soner “StarScreen” Kaya Jungle: Hakan “Ferret” Mert Çakmak Milieu: Tolga “Serin” Ölmez ADC: Anıl “HolyPhoenix” Işık Support: Berk “Farfetch” Badur

Les Wildcats viennent de Turquie, une région qui a toujours posé problème aux équipes lors d’événements internationaux. Les Wildcats manquent d’expérience internationale en tant que liste, cependant, cela n’a souvent jamais été un problème pour la région dans le passé, et ne le sera probablement pas pour les Wildcats. Toute équipe en dehors des deux derniers devra battre les équipes en dessous, et pour les Wildcats, ce sera payN. Ils devront éliminer paiN, puis chercher à scalper l’une des équipes ci-dessus, idéalement tout ce que l’on perd entre les deux.

Les Wildcats sont dans une position similaire à MAD Lions. La majorité de la liste existe depuis au moins un an, avec juste la voie du bas à venir pour 2021. ADC HolyPheonix et le soutien Farfetch se sont joints après que la liste ait mis fin au TCL Summer Split en 3e-4e, après avoir remporté le split régulier. Cela a évidemment eu l’effet escompté, les Wildcats mettant fin à la division à la deuxième place, avant de remporter la Grande Finale 3-1 contre le participant au Mondial 2020 1907 Fenerbahçe Esports. Jungler Ferret est celui à surveiller ici, après avoir reçu le titre de MVP de la saison régulière, un titre qui a été vivement disputé. Ferret a été rejoint par le meilleur laner StarScreen et soutient Farfetch dans l’équipe All Pro de la ligue.

Fin prévue – 4e: Bien que les Wildcats soient probablement un côté qui peut causer un bouleversement, le quatrième côté tête de série, paiN se révélera probablement trop épineux du côté des Wildcats.

Poule quatre: PaiN Gaming (CBLOL)

En haut: Leonardo “Robo” Souza Jungle: Marcos “Cariok” Santos de Oliveira Junior Mid: Thiago “tinowns” Sartori ADC: Felipe “brTT” Gonçalves Support: Han “Luci” Chang-hoon

Si les Wildcats et la région turque sont un joker à craindre, le Brésil, et dans ce cas, paiN, est encore plus susceptible de provoquer un bouleversement. Le Brésil est une région qui sait créer des bouleversements, et paiN le saura. À l’instar des MAD Lions, paiN n’a pas terminé leur Spring Split à la première place, cependant, une performance gigantesque en Playoffs les a vus remporter les éliminatoires brésiliens. Bien que n’étant pas une organisation avec beaucoup d’expérience internationale, paiN est une ancienne organisation avec des années d’expérience à tirer. Ils seront difficiles à casser et causeront probablement beaucoup de douleur à ceux qui sont classés plus haut.

Tout comme Talon, paiN n’a fait qu’un seul changement avec la signature du soutien coréen de Luci. Le reste de la liste existe depuis un certain temps, avec des tinowns de mi-laner qui ont rejoint la liste en 2017. De plus, paiN arrive au MSI avec une liste qui est à l’aise pour jouer ensemble, une unité dont ils auront besoin dans le groupe B. Le joueur regarder est définitivement CarioK. Le jungler était le joueur par excellence des séries éliminatoires. Le mid laner susmentionné, tinowns, était le joueur par excellence de la deuxième place dans le split régulier, et compte tenu de la cinquième place de PaiN, il vaut la peine de garder un œil sur.

Fin prévue – 3ème: Ce sera proche pour sûr, mais paiN devrait juste avoir ce qu’il faut pour vaincre les Wildcats et prendre le meilleur classement. Quoi qu’il en soit, grâce au nouveau format MSI, les deux équipes qui terminent 3e et 4e auront une autre chance aux éliminatoires. PaiN cherchera à abattre un cuir chevelu, notamment lors du premier match de sa série avec MAD Lions et le PSG.Talon.

