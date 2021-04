LoL: aperçu du groupe C MSI 2021

Les favoris du tournoi et les outsiders excitants remplissent les rangs du groupe C de MSI.

Le décor est planté pour le premier événement international LoL de 2021, le Mid-Season Invitational. Après avoir été annulé l’année dernière, le tournoi est de retour et rassemble les meilleures équipes du monde. Selon le format du MSI, il y aura trois groupes qui se battront dans la phase de groupes, l’un des plus empilés étant le groupe C.Avec les champions du monde en titre en tête du peloton, avec les étoiles montantes de NA et les équipes menaçantes des Wild Card, c’est difficile. pour dire le contraire.

Lisez aussi: Tout ce que vous devez savoir sur MSI 2021

Piscine un: DAMWON Gaming KIA (LCK)

En haut: Kim “Khan” Dong-ha Jungle: Kim “Canyon” Geon-bu Milieu: Heo “Showmaker” Su ADC: Jang “Ghost” Yong-jun Support: Cho “BeryL” Geon-hee

Après un Spring Split LCK facile, DAMWON Gaming KIA est l’équipe à surveiller dans le MSI de cette année, sans aucun doute. Au cours de la saison régulière, ils n’ont abandonné que deux séries, terminant à la première place avec une impressionnante fiche de 16-2. Dans les séries éliminatoires, DWG KIA a montré sa domination en battant Hanwha Life Esports et Gen.G 3-0 avant de remporter le trophée LCK. En plus d’avoir une scission insensée, ils sont aussi les champions du monde en titre, bien sûr.

Cependant, il y a une partie différente de la liste cette saison pour l’équipe. L’équipe a échangé Jang “Nuguri” Ha-gwon à FunPlus Phoenix pour Khan. Alors que Nuguri était un joueur brillant, il était parfois très instable. Khan est un joueur plus cohérent et a été un rocher pour l’équipe, jouant principalement des chars comme Sion. Bien qu’il n’ait pas les mêmes performances de portage pop-off que celles pour lesquelles Nuguri était connu, il est un joueur de rôle fiable. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas faire de choix plus agressifs. Vous ne pouvez jamais vous permettre de sous-estimer un joueur de calibre mondial comme celui-ci, même si son histoire récente montre beaucoup de jeu faible.

En regardant le reste de l’équipe, c’est toujours la même équipe ultra-dominante qui a remporté le championnat du monde 2020. Canyon et Showmaker sont les principaux portages, la majeure partie de l’attention étant dirigée vers eux. Ce sont les deux joueurs clés de l’équipe et les téléspectateurs de MSI devraient être ravis de regarder leur jeu explosif lorsque l’action commence. Pendant ce temps, le duo de la voie du bas de Ghost et BeryL joue également bien et est crucial pour les étapes ultérieures du jeu.

Tous les yeux sont rivés sur DWG KIA pour avoir une impressionnante course MSI. Il y a quelques menaces qui pèsent sur eux, même s’il n’est pas certain que quelqu’un puisse vraiment égaler ces géants s’ils sont en pleine forme.

Piscine deux: Cloud9 (LCS)

En haut: Ibrahim “Fudge” Allami Jungle: Robert “Blaber” Huang Milieu: Luka “Perkz” Perković ADC: Jesper “Zven” Svenningsen Support: Philippe “Vulcan” Laflamme

2020 a été une année folle pour Cloud9. Ils ont remporté le Spring Split mais se sont vus refuser le MSI à cause du COVID, puis ont eu des difficultés en été et ont finalement raté les Mondiaux. Même s’ils ont montré leur domination pendant une grande partie de la saison, ils n’ont jamais eu l’occasion de tester leur courage contre des équipes en dehors de NA. Eh bien, maintenant ils ont cette chance, car ils ont battu Team Liquid dans une grande finale de LCS en cinq matchs tendus pour réclamer la place de NA dans l’événement.

Sans aucun doute, la plus grosse signature de pré-saison a été Perkz à C9, venant de G2 Esports. Il a été un excellent pick-up pour l’équipe, avec une riche expérience dans la compétition de haut niveau, y compris plusieurs titres européens et des finales internationales. En plus de lui, C9 a promu Fudge au premier rang de départ cette année après avoir donné Eric “Licorice” Ritchie à FlyQuest. Malgré un début de saison difficile, il est devenu un top laner de premier plan, affrontant des joueurs comme Barney “Alphari” Morris et gagnant.

Leur noyau de l’année dernière est tout aussi fort. Le duo de voies du bas de Zven et Vulcan est toujours connu pour toujours punir les ennemis dans la voie et mener des combats en équipe. Mais Blaber en particulier est au sommet de sa forme. Il a récemment remporté le Honda MVP Award après une scission spectaculaire, où il a constamment gagné ses avantages en équipe avec des ganks agressifs, des envahissements et des escarmouches.

Dans l’ensemble, C9 aime leur agressivité, jouant à travers Blaber en début de partie. De plus, ils sont prêts à expérimenter des stratégies folles, comme le changement de voie Game Five contre TL. Ils portent le poids des espoirs de NA sur leurs épaules et ont certainement le potentiel de faire une course profonde.

Piscine trois: Infinity Esports (LLA)

En haut: Mateo Alejandro “Buggax” Aroztegui Zamora Jungle: Diego “SolidSnake” Vallejo Trujillo Milieu: Cristian Sebastián “cody” Quispe Yampara ADC: Matías “WhiteLotus” Musso Support: Gabriel “Ackerman” Aparicio

Infinity Esports représente l’Amérique latine et la LLA, une équipe qui a beaucoup à prouver. L’organisation n’a atteint qu’un seul événement international majeur, le Championnat du monde 2018, et a faim de son tir au MSI 2021. Cette saison a été une bataille tendue entre eux et Furious Gaming, car les deux équipes étaient au coude à coude pour le championnat. Furious Gaming a eu le meilleur départ, prenant la 1ère place en saison régulière, mais Infinity l’a intensifié en Playoffs. Ils ont remporté leur première série de manière convaincante, puis ont participé aux cinq matchs contre Furious, les battant lors d’une finale serrée pour remporter la place MSI de la région.

En regardant INF, tous les yeux se dirigent immédiatement vers la voie du bas. WhiteLotus et Ackerman forment un duo puissant, à la fois dans et hors de la voie. Ils ont les pourcentages de participation au meurtre les plus élevés de toute l’équipe. Ainsi que les KDA les plus élevés. Bien que curieusement, c’est le support Ackerman qui a le plus élevé des deux, pas ADC WhiteLotus. Ces deux-là sont capables de jouer n’importe quel style. Parfois, ils préfèrent la mise à l’échelle de Jinx-Thresh ou Senna-Tahm Kench. Puis, d’autres fois, ils sortent d’une voie Kalista-Pyke et empilent les victoires sur les éliminations.

Maintenant, même si la voie du bas est à l’honneur, Cody mérite d’être reconnu. Bien qu’il reçoive généralement moins d’or, il fait beaucoup de dégâts avec le moins d’or qu’il a. Avec son pool de mages de contrôle, il fait bien son travail tout le temps et est un grand atout. Avec ces pièces principales à leurs côtés, INF espère qu’elles peuvent provoquer des bouleversements. Les cartes sont empilées contre eux avec RNG et C9 dans le même groupe, mais elles ont un élément explosif qui peut les menacer.

Poule quatre: Detonation FocusMe (LJL)

En haut: Shunsuke “Evi” Murase Jungle: Mun “Steal” Geon-yeong Milieu: Lee “Aria” Ga-eul et Kyohei “Ceros” Yoshida ADC: Yuta “Yutapon” Sugiura Support: Kazuta “Kazu” Suzuki

Venant du Japon, Detonation FocusMe est de retour sur la scène internationale pour continuer à représenter la LJL. Entre 2018 et 2019, l’équipe a pris de l’importance mais a subi des circonstances malchanceuses en 2020, de la même manière que C9. Ils ont remporté de manière convaincante le Spring Split mais ont perdu une performance internationale en raison de COVID. Ensuite, ils ont échoué lors des finales d’été, subissant une défaite contrariée contre V3 Esports. Cependant, ils sont de retour au sommet de leur forme maintenant. Mais est-ce suffisant pour faire reconnaître la région?

C’est le cas, si le mid laner Aria a quelque chose à dire à ce sujet. Il a rejoint l’équipe cette saison et a été une énorme aubaine pour eux. Tout au long du Spring Split, il possède le KDA le plus élevé de tous les joueurs avec un impressionnant 12,0 KDA, avec un score total de 55/12/89 à travers ses matchs. En outre, il a remporté le prix MVP de l’émission non officielle anglaise LJL pour la scission. À vrai dire, il a schtroumpfé sur la ligue et le reste de DFM est entièrement derrière lui. Il est fantastique sur les mid laners agressifs et a des choix explosifs comme Kassadin et Qiyana. Il est également important de noter que DFM conserve toujours son ancien mid laner Ceros, connu pour ses choix uniques tels que Ziggs, Heimerdinger et Neeko. Cette double menace dans la voie médiane peut rendre difficile pour certaines équipes de se préparer au DFM.

Outre la position médiane, le reste de la liste reste le même. Evi est un rocher dans la voie du haut, tandis que Yutapon est un ADC agricole insensé qui répare les dégâts en fin de partie. Ils sont tous très familiers les uns avec les autres, et la scène internationale, ce qui est vraiment important pour une équipe, en particulier un outsider comme DFM. Malgré de faibles attentes, DFM a beaucoup de puissance dans ses positions de portage et peut jouer un spoiler respectable dans certains matches.

Le message LoL: MSI 2021 Group C Preview est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.