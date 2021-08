LoL: Aperçu du match du week-end des finales LCS 2021 – Cloud9 vs 100 Thieves

Cloud9 et 100 Thieves se rendent dans la Faille ce week-end dans un affrontement très attendu.

Cloud9 et 100 Thieves s’affrontent lors de la finale du LCS Championship Loser’s Bracket. Le gagnant affrontera la Team Liquid en attente pour savoir qui remportera le Summer Split et revendiquera la tête de série numéro un pour les Worlds. Voici les trois principaux points de discussion d’ESTNN avant le meilleur des cinq de samedi.

Quel Cloud9 s’affichera ?

Il est sûr de dire que Cloud9 a eu un sac mélangé en ce qui concerne leurs performances estivales. Les champions MSS n’ont pu obtenir que la quatrième tête de série avant les séries éliminatoires et ont été immédiatement renvoyés au Loser’s Bracket. Il est évident que cette liste regorge de talents, la question est de savoir quelle version de Cloud9 allons-nous obtenir contre 100 Thieves.

De série en série, ce playoffs Cloud9 a été chaud et froid. Un thème récurrent pour cette liste Cloud9 a été leur capacité à ignorer les principaux déficits en or et à remporter la victoire. C’est quelque chose à quoi l’AD Carry Zven de Cloud9 a fait allusion dans son interview d’après-match contre TSM. Dans la majorité de leurs matchs contre EG et TSM, C9 était constamment à la traîne en début de partie, que ce soit à cause d’une erreur de Blaber ou de toute l’équipe prenant un combat qu’elle n’aurait pas dû avoir.

Indépendamment du fait qu’il perd constamment des positions, Cloud9 a fait preuve d’une grande résilience pour revenir d’une défaite certaine. C’est un trait qu’il ne faut pas prendre à la légère du côté de 100 Voleurs. Cloud9 a fait de son mieux lorsque son duo de milieu de la jungle est en synergie. Perkz a fait référence dans des interviews d’après-match précédentes, il fera / appellera des jeux qui mettent son équipe dans une position perdante et c’est quelque chose sur lequel ils travaillent.

Une chose qui ne peut pas être sous-estimée est l’adhérence de cette liste Cloud9, en particulier Perkz. Les matchs quatre et cinq contre TSM ont été l’occasion pour les fans d’assister à la signature de 11 millions de dollars que Cloud9 a achetée avec des performances consécutives de classe mondiale.

Comment 100 Thieves attaqueront-ils Cloud9 ?

À certains égards, ce match de « demi-finale » est bien plus intéressant que la finale elle-même, compte tenu de la force de Team Liquid en séries éliminatoires. Tous les yeux seront rivés sur le personnel d’entraîneurs des deux côtés de cette série. C’est la première fois que Reapered aura l’opportunité d’affronter son ancienne équipe au meilleur des cinq, et les fans peuvent être certains qu’il aura un tour ou deux dans sa manche.

Compte tenu des performances de Cloud9 contre 100T lors de leur dernière rencontre en saison régulière, il sera intéressant de voir si 100T adopte une approche similaire à celle qu’ils ont adoptée contre TL. 100 voleurs ont décidé qu’ils n’allaient pas divertir le match d’habileté Alphari et ont laissé Ssumday sur un choix plus sûr.

C’est quelque chose que 100 voleurs devraient envisager de refaire. Avant le retour d’Alphari, Fudge était de loin le meilleur top laner de la ligue et un joueur qui l’emporterait sur Ssumday dans un match d’habileté. Le meilleur pari de 100T est d’avoir une longueur d’avance. Le FBI et Huhi pourraient causer de sérieux problèmes à la voie du bas C9 qui a extrêmement bien performé en fin de partie. Si 100 voleurs peuvent adopter une stratégie similaire et cibler la voie du bas, cette série sera terminée avant de commencer.

Blaber pourrait détenir la clé de C9 3-0

Alors que 100 Thieves étaient une “équipe différente” lorsque les deux équipes se sont rencontrées dans le MSS 2021, Cloud9 a déjà remporté les matchs de compétences dans le passé, en particulier dans la jungle. Blaber à son époque est parmi les meilleurs de l’Ouest, sans parler de l’Amérique du Nord. Dans les jeux quatre et cinq contre TSM, Blaber a rappelé à la ligue à quel point il est vraiment bon avec deux performances dominantes sur Spica.

Historiquement dans les LCS, Blaber a eu raison de Closer. Ce sera un test de la mentalité de Closer, qui dans le passé, comme on le voit sur la série YouTube de 100T, a eu du mal à faire face à Blaber et à sa nature agressive. Le problème que Cloud9 a depuis le Mid-Season Invitational 2021 est leur prise de décision. Cloud9 est une équipe qui est toujours en panne et parfois cela peut revenir les hanter.

Tout au long des séries éliminatoires, nous avons vu les hauts et les bas de Cloud9. Quand ils peuvent contrôler cette agression, ils forment une équipe de classe mondiale. L’autre extrémité du spectre est qu’ils sont éliminés des séries éliminatoires et ne se rendent pas aux Mondiaux. Lors du Spring Split, il était évident que l’introduction de Reignover avait un effet positif sur Blaber. Le 2x LCS MVP était agressif mais aussi plus intelligent dans sa façon de jouer. Si Blaber peut revenir à cette forme, comme on le voit parfois en séries éliminatoires, Cloud9 verrouillera un rendez-vous avec Team Liquid en finale.

