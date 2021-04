LoL: Aperçu du week-end des finales du Spring Split 2021 LEC

Des semaines d’action en saison régulière et de séries éliminatoires sont derrière nous. Dix équipes sont entrées, mais il n’en reste que trois.

Nous sommes ici, à quelques jours d’une grande finale du LEC qui pourrait se passer de Fnatic ou de G2 Esports pour la première fois dans l’histoire de la ligue. Bien que la Ligue ait eu un autre vainqueur, dimanche, aucun d’eux ne se battra peut-être pour un titre. Avec seulement trois équipes restantes, nous savons que Fnatic ne sera pas là, mais G2 Esports peut-il continuer à dominer le LEC?

G2 Esports contre Rogue

Alors que le Spring Split a vu G2 terminer à la première place, bien qu’ils l’aient fait avec un bilan égal contre l’adversaire de ce week-end, Rogue. G2 a terminé premier en raison de sa fiche de 2-0 sur l’équipe de deuxième place, ce qui leur donnera un avantage mental sur Rogue. Bien que G2 Esports ait été loin d’être le meilleur en séries éliminatoires. Tombant presque contre Schalke 04 au premier tour, ils ont ensuite perdu face aux MAD Lions le week-end dernier, reflétant un résultat similaire il y a presque un an aujourd’hui lors du Spring Split 2020. G2 Esports a rebondi de cette défaite aux MAD Lions, bien qu’ils puissent faire la même chose à nouveau est une autre question.

Avec Rogue se tenant sur leur chemin, cherchant à revenir sur leur fiche de 0-2 au printemps, Rogue pourrait créer une surprise. Après avoir été critiqué pour leur défaite face aux MAD Lions, et ne pas avoir reçu de critiques élogieuses de leur série contre S04, malgré sa victoire. Rogue entre dans la série en tant que outsider, bien que la plupart des gens le fassent contre G2 Esports. La clé pour Rogue sera d’exploiter les faiblesses du jeu de G2 Esports. Rogue joue mieux quand il s’en tient à ce qu’il fait le mieux, contre G2, cependant, ils ont tendance à essayer de rivaliser avec G2, ce qu’ils échouent inévitablement à faire.

Alors que la romance d’un Rogue vs MAD Lions Grand Final remplit de joie les fans, G2 vs MAD nous offre probablement encore plus d’excitation. Ce ne sera probablement pas un 3-0, même s’il est difficile de penser que ce sera si proche. Rogue ramassera probablement un jeu dans cette série puisque G2 a tendance à être sensible à un jeu médiocre ou deux. 3-1 semble être un score probable, préparant une grande finale contre les MAD Lions.

Lions fous

Après avoir enfin montré le potentiel que tout le monde y voyait en début de saison, les MAD Lions ressemblent à une équipe qui pourrait tout gagner. Sur la base de ce qui précède, les MAD Lions devraient faire face à G2 Esports, bien que les MAD Lions croient qu’ils peuvent le mieux l’un ou l’autre, l’ayant déjà fait lors de ces Playoffs. Il y a toujours un dicton avant les grands événements sportifs «il faut battre les meilleurs pour être les meilleurs». MAD Lions a battu les deux équipes qui ont terminé au-dessus d’eux lors du Spring Split, alors ils participeront à une grande finale en croyant pouvoir le refaire.

Fnatic participe au week-end de la Grande Finale, via le desk analyst

Pour les fans de Fnatic, vous aurez au moins Bwipo à la grande finale. Annonçant sur son Twitter, Bwipo a révélé qu’il rejoindrait le bureau.

Je suis heureux d’annoncer que je rejoindrai le bureau des analystes de #LEC ce week-end! En espérant que je pourrai apporter une contribution positive à la #LEC malgré une mauvaise séparation de ma part. – Bwipo (@Bwipo) 7 avril 2021

Bwipo est toujours populaire auprès des fans, ses connaissances et son charme rebondissent toujours sur les autres sur le bureau. Nous aurons également probablement un aperçu de lui sur la façon dont Fnatic a fait à Spring Split et comment ils vont essayer de se préparer, et plus important encore, de s’améliorer avant Summer Split.

Le week-end de la finale LEC démarre ce samedi avec G2 vs Rogue, la Grande Finale se déroulant le lendemain. L’événement aura lieu dans le studio LEC à Berlin.

