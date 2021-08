LoL: Aperçu et prévisions de la deuxième semaine des éliminatoires d’été du LEC 2021

Cinq équipes, une place aux Mondiaux et seulement deux semaines restantes – mais qui montera et qui tombera ?

La deuxième semaine des éliminatoires d’été du LEC 2021 commence ce week-end, nous nous rapprochons de savoir qui représentera l’Europe au championnat du monde 2021 de League of Legends. Nous avons déjà dit adieu à Team Vitality, qui a perdu contre Fnatic lors du premier match de la tranche inférieure, mais les orange-noirs, G2 Esports, Misfits Gaming, Rogue et MAD Lions restent dans la compétition. Regardons les matchs à venir !

Vendredi : Misfits Gaming vs Fnatic

Fnatic a éliminé Team Vitality avec succès lors de la première semaine des séries éliminatoires. Vitality aurait dû être heureux d’avoir même participé aux séries éliminatoires après les avoir manqués lors des deux derniers écarts, mais ils peuvent certainement être heureux après avoir donné du fil à retordre au légendaire Fnatic. Bien que Bwipo et son équipe aient remporté le match 3-2, cela aurait facilement pu aller dans le sens de Vitality car ils se sont battus d’enfer. Le match le plus long ayant à peine dépassé les 30 minutes, ce fut une série de blitz, mais c’est finalement Fnatic qui l’emporta. L’organisation la plus ancienne de la scène LoL européenne s’est beaucoup améliorée depuis la séparation estivale, déplacer Bwipo dans la jungle et signer Adam était définitivement une bonne décision. Cependant, ils ont quand même terminé cinquièmes de la saison régulière d’été et ont connu des revers et des matchs ternes.

Misfits Gaming était l’une, sinon la plus grande surprise du Summer Split. L’équipe n’a pas changé la liste après le printemps, mais a acquis un nouvel entraîneur à Candyfloss. Le Gentleman britannique a vraiment aidé les Misfits à intensifier leur jeu, car l’équipe pouvait battre toutes les équipes de la saison régulière en plus des MAD Lions et Rogue. Leur toplaner, HiRiT était le carry principal, avec leur jungler, Razork se concentrant sur lui pour la majorité de leurs matchs. Bien sûr, nous ne pouvons pas dépasser Vetheo, qui a vraiment intensifié les premières parties de la saison régulière sur des choix comme Akali et sa signature Zoe. Misfits a joué contre les finalistes de Spring Rogue lors de leur premier match et les a presque battus, mais a finalement perdu 3-2. Alors que le topside des Misfits n’était pas si chaud dans le match, leur botside a vraiment brillé, Kobbe et Vander ont sauvé l’équipe à plusieurs reprises.

Le match le plus intéressant à regarder dans le prochain Best-of-Five est dans le toplane, car le jeune talent Adam affrontera HiRiT. Les deux joueurs ont montré qu’ils peuvent gagner la condition de leurs équipes, et si l’un d’entre eux devient incontrôlable, l’autre équipe sera en difficulté. Mais comme mentionné ci-dessus, Fnatic avait l’air fragile dans certains de ses matchs de saison régulière et a presque été éliminé par Team Vitality. Ils ont également une fiche de 2-0 contre les Misfits en été, mais sont indéniablement une excellente équipe qui se battra sûrement. Cependant, Misfits devrait remporter la victoire 3-2.

Samedi : MAD Lions contre Rogue

Le deuxième match de la semaine sera une rediffusion des finales de printemps, nous verrons si Rogue peut battre les Champions cette fois-ci. Ils ont certainement une bonne chance, car ils ont terminé la saison régulière d’été à la première place, ne perdant que cinq matchs au total. Malheureusement pour Hans sama et son équipe, l’une des défaites a été contre MAD Lions – un exploit que les Spring Champions n’ont pas pu réaliser lors du dernier split. Rogue a joué contre Misfits Gaming au premier tour de l’Upper Bracket, et bien qu’ils aient remporté la série, Misfits leur en a donné pour leur argent. Toute l’équipe avait l’air un peu terne par rapport à leurs performances en saison régulière, à l’exception, bien sûr, de leur jungler, Inspired. Le pro polonais a joué à outrance, entraînant son équipe à travers un certain nombre de matches, rendant Tahm Kench d’Odoamne plus effrayant qu’il n’aurait dû l’être et marquant le premier pentakill du Summer Split sur Viego.

Les MAD Lions ont connu un début difficile, ils sont un peu épuisés après avoir joué le Mid-Season Invitational. Alors qu’ils ont réussi à battre les meilleures équipes au cours de la première moitié de la saison régulière, ils ont eu des échappés majeurs contre des équipes comme Excel Esports et Team Vitality, perdant même un match contre SK Gaming, qui a vraiment eu du mal à se séparer. Ils ont affronté G2 au premier tour des séries éliminatoires après avoir terminé la saison régulière à la troisième place. G2 est toujours un adversaire effrayant, même maintenant qu’ils ne sont plus aussi dominants qu’avant. Les Lions avaient encore plus à craindre car ils ont perdu leurs deux matchs contre eux avant les playoffs. Ils ont perdu le premier match de la série et semblaient sur le point de perdre 3-0. Mais le facteur d’embrayage MAD Lions est entré en jeu, et ils n’ont même pas eu besoin des cinq matchs. Les choses semblaient instables dans les deuxième et troisième matchs, mais après un début de match difficile, ils ont repris le contrôle en milieu de partie, prenant l’avantage, puis marquant une victoire décisive dans le quatrième match.

Les demi-finales de l’Upper Bracket s’annoncent comme l’un des matchs les plus excitants des Playoffs. Les jeux d’esprit d’Elyoya et Inspired sont toujours une joie à regarder, dans le toplane Odoamne et Armut ont un énorme potentiel d’être le carry de leurs équipes, nous pouvons voir Humanoid tenter de prouver qu’il est un meilleur midlaner que Larssen (et aussi essayer de ne pas mourir autant). Les deux équipes se sont qualifiées pour les Mondiaux 2021, mais elles ne peuvent pas lâcher – elles ont un compte à régler.

L’incertitude des playoffs

Nous aurons un autre match ce week-end, car G2 Esports affrontera le vainqueur du match Misfits Gaming – Fnatic. Les deux équipes se sont avérées de dignes adversaires du G2, Fnatic les a même battues à deux reprises en saison régulière. Peu importe qui ils affronteront, G2 devra se préparer à affronter une véritable tempête.

Les Playoffs du LEC seront de retour à 18h00 CEST ce vendredi !

