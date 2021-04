LoL: Blaber nommé MVP 2021 LCS Spring Split Honda

Le jungler de Cloud9 remporte le vote MVP pour le Spring Split 2021.

Le LCS a annoncé via Twitter que Robert “Blaber” Huang avait remporté le prix MVP Honda 2021 du LCS Spring Split. Sans aucun doute, il a joué un rôle déterminant dans la domination de Cloud9 sur les LCS jusqu’à présent et digne du titre. Il n’est pas surprenant qu’il l’ait gagné aussi, étant donné qu’il était de loin le jungler le plus voté pour le vote LCS All-Pro, battant Lucas “Santorin” Larsen par près de 60 points. Le seul autre joueur à dominer le vote avec un tel écart était le meilleur laner de TL, Barney “Alphari” Morris, qui était probablement aussi le seul autre joueur en lice pour le titre de MVP.

Félicitations à @blaber pour avoir remporté le #LCS Spring @Honda MVP Award 2021! #HondaMVP # C9WIN pic.twitter.com/XTPz7TfXj6 – LCS (@LCSOfficial) 9 avril 2021

Dans l’annonce, le LCS a inclus une vidéo mettant en évidence Blaber et certaines de ses plus grandes pièces de théâtre. Dans ce document, Blaber a montré sa confiance, affirmant qu’il était définitivement le meilleur jungler de la ligue en ce moment et a même jeté son chapeau dans le ring pour le titre de meilleur jungler LCS de tous les temps. Depuis ses débuts en 2018, il a certainement fait tourner les têtes et s’est défendu. Curieusement, l’année dernière, il a également remporté le MVP du printemps à cette époque. Alors que la liste des réalisations ne cesse de s’allonger, tous les yeux sont rivés sur le jeune jungler pour qu’il soit à la hauteur des attentes et continue de produire des résultats incroyables.

Avec ce prix à son actif, Blaber est plus que prêt pour les finales de mi-saison. Après avoir battu Team Liquid il y a deux semaines, il affrontera TSM ou TL pour la couronne MSS. Et, plus important encore, une place dans le Mid-Season Invitational (“MSI”) de cette année.

