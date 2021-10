LoL : bris d’égalité Rogue vs Cloud9

NA affronte l’UE pour la dernière fois dans le groupe A. Les deux équipes partageant un bilan de 1-1, C9 était le favori compte tenu de sa victoire précédente dans la journée contre RGE. Le vainqueur passerait à la phase finale, mais serait-ce l’Europe ou l’Amérique du Nord ?

Bris d’égalité : Rogue contre Cloud9

C’était un début de match tendu, et au bout de huit minutes, nous avions eu plusieurs chances que des combats éclatent. Mais dans un tel match à faire ou à mourir, les deux parties tenaient à ne pas commettre d’erreur, alors c’est resté égal. RGE a finalement pu récupérer le First Blood sur Perkz, qui a été pris dans la jungle RGE. Deux gros kills ont été récupérés par C9 juste après, car les gants se sont détachés après le premier kill. Ensuite, C9 a forcé un jeu dans la voie médiane. Bien qu’il ait eu un mauvais départ car ils ont perdu deux membres, un a été récupéré en retour car l’or est resté proche.

Au bout de 18 minutes, nous sommes toujours morts, même entre les deux. Une avance mineure en or est passée à C9 alors qu’ils prenaient plus de tours sur la carte. RGE a pu réclamer un deuxième drake, C9 utilisant le temps pour se déplacer devant le baron. C9 a essayé de faire jouer le bot mais RGE a réussi à renverser deux membres car Baron était disponible. RGE a été mis en place pour le Baron, mais C9 a pu l’arrêter car l’or est resté égal. Avec du temps gagné, C9 a réclamé le prochain drake, et avec lui le combat gagnant dont ils avaient besoin. Cela s’est terminé à deux pour un en éliminations en faveur de C9 car ils ont supprimé la possibilité de Soul drake pendant au moins 10 minutes.

A 30 minutes, le premier baron n’était toujours pas réclamé alors que les tensions redevenaient un facteur. Mais tout à coup, il y a eu une autre erreur massive de Perkz alors qu’il a été rattrapé et tué au milieu de la voie. C9 a pris le drake, mais a laissé tomber un autre membre alors que RGE passait à 2 km d’avance. Le baron était le prochain objectif ciblé, et avec cinq membres des deux équipes en vie, c’était décisif. C9 l’a affirmé incontesté, et le combat était entièrement C9. On aurait dit qu’ils l’avaient fait. RGE n’avait plus personne en vie, mais malheureusement pour eux, C9 n’avait pas de vagues de serviteurs et RGE a survécu d’une manière ou d’une autre.

Le tournoi vit sur le fil du couteau

Avec Baron, C9 était toujours en mesure de revendiquer une tour alors que le jeu était en jeu. Lorsque le prochain baron est apparu, C9 avait raison et a forcé un combat, mais c’était désastreux. Vulcan et Fudge ont chuté presque instantanément alors qu’ils donnaient de l’élan à RGE. Enfin, RGE a pu revendiquer un Baron avec C9 incapable de contester. Maintenant, avec le frai de drake, c’est une âme infernale si C9 pouvait le revendiquer, mais ils ont dû l’abandonner. Peu de temps après cela, C9 a de nouveau cherché à forcer le combat. Mais d’une manière ou d’une autre, personne n’est tombé d’un côté ou de l’autre, malgré le fait que Perkz ait presque 100 à 0 avec Hans Sama. Infernal Soul est apparu et Perkz a pu vaincre Odoamne avant le combat, alors C9 a sécurisé l’Infernal Soul avec Baron venant d’apparaître sur la carte.

Alors que le jeu approchait de la marque des 50 minutes, c’est C9 qui s’enfonce dans la base RGE, la voie du bas RGE et les inhibiteurs de la voie médiane étant déjà tombés. RGE a réussi à attraper Zven après un engagement global alors que RGE est resté en vie, mais avec sa base en ruines, C9 avait le contrôle total avec l’apparition d’Elder en seulement deux minutes. Sachant qu’ils ne pouvaient pas s’occuper d’un Aîné de C9, RGE a envoyé Je vous salue Marie, qui a tout jeté sur C9 sur le drake. Malheureusement, ils n’ont pas subi de dégâts et ont été complètement mis en déroute. Ici, C9 a finalement tué plusieurs membres et a poussé directement vers le RGE Nexus pour terminer ce jeu fou et passer à la phase Knockout.

Statistiques rapides :

Équipes : C9 – RGE Temps : 53:55 Tués : 17-15 Tourelles : 11-5 Or : 97.8k – 91.4k Dragons : 4-4 Barons : 2-1