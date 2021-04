LoL: Bwipo et Selfmade auraient rejeté le renouvellement de contrat Fnatic

Il semble qu’une mauvaise 2021 soit sur le point de s’aggraver pour Fnatic si l’on en croit les rumeurs.

Si le fait de ne pas faire le MSI, d’abandonner tôt les Playoffs et de mal performer au Spring Split n’était pas assez mauvais, il semble que Fnatic pourrait avoir du mal à retenir ses joueurs vedettes.

Si les rumeurs sont vraies via Espormaníacos, Fnatic pourrait se diriger vers une saison 2022 avec le top laner Babriél “Bwipo ” Rau et le jungler Oskar” Selfmade “Boderek. À seulement six mois de leurs contrats actuels, il semble que Fnatic soit dans une situation délicate. Nous ne savons pas si l’un ou l’autre des joueurs cherche à passer à autre chose. Ou s’ils veulent simplement plus d’incitation à rester. En fin de compte, Bwipo et Selfmade sont de solides prospects dans la région. Selfmade est probablement l’étoile la plus brillante de la liste actuelle de Fnatic.

2021 a vu Fnatic ajouter Yasin “Nisqy” Dinçer et ADC Elias “Upset” Lipp. Support Zdravets «Hylissang» Iliev Galabov a signé une prolongation jusqu’à la fin de 2021, s’il ne parvient pas non plus à re-signer alors Fnatic pourrait voir ou avoir besoin d’une énorme refonte.

Un avenir incertain pour Fnatic

Il est clair que Fnatic n’a pas eu un très bon moment des choses en 2021. Les échecs mentionnés ci-dessus au printemps ont vu l’équipe se retirer de la liste des «top tier» en Europe. Cela n’aide pas le fait que la Grande Finale a vu deux nouvelles équipes s’affronter dans Rogue et MAD Lions.

Honnêtement, Bwipo et Selfmade sont remplaçables. Si les deux ont clairement indiqué qu’ils ne signeront pas à nouveau, Fnatic a au moins six mois pour essayer de faire quelque chose à ce sujet. Alternativement, Fnatic pourrait chercher à décharger la paire tôt et à reconstruire maintenant. La personne autour de laquelle ils construiraient est peut-être le problème des fans, aucun joueur (en dehors de Selfmade) ne se démarquant vraiment. Une telle reconstruction d’une organisation emblématique est toujours difficile. La vraie question est: Fnatic serait-il prêt à sacrifier le succès à court terme si cela signifiait un retour à la forme à long terme?

