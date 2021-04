LoL: Classement de puissance MSI 2021 rôle par rôle – Groupe C

Avec les éliminatoires régionales derrière nous, les champions de leurs régions respectives ont le regard fermement fixé sur l’invitation de mi-saison 2021.

Le Mid-Season Invitational approche à grands pas avec les meilleures équipes du monde en compétition pour la première grande distinction de l’année dans le calendrier de League of Legends. MSI 2021 lance les choses un peu différemment, les Play-ins ne sont plus et à sa place vient le nouveau format de la phase de groupe, suivi de la Rumble Stage qui est votre groupe MSI traditionnel et comme toujours la Knockout Stage.

L’invitation de mi-saison 2021 présentera les meilleurs joueurs du monde entier. Voici le classement de puissance rôle par rôle d’ESTNN pour chaque groupe au MSI de cette année. En commençant par le groupe C, ce groupe comprend les champions du monde 2020 et les champions LCK DAMWON KIA, les champions LCS Mid-Season Showdown Cloud9, les champions LJL Spring Split 2021 Detonation FocusMe et les champions de la saison d’ouverture de la LLA Infinity Esports.

Voie supérieure

Kim “Khan” Dong-ha – DAMWON KIA Ibrahim “Fudge” Allami – Cloud9 Shunsuke “Evi” Murase – Détonation FocusMe Mateo Alejandro “Buggax” Aroztegui Zamora – Infinity Esports

Khan revient sur la scène MSI avec un autre championnat LCK à son actif. Khan détient maintenant cinq titres LCK, ce qui est plus que tout autre joueur pour son rôle dans la ligue. La dernière fois que Khan était au MSI, le vétéran coréen a atteint les demi-finales avec SKT. Les équipes devront faire attention à son Sion, après avoir joué le champion 18 fois cette division.

Fudge revient sur la scène internationale, cette fois en tant que champion LCS. Fudge a montré une croissance énorme tout au long de la scission printanière du LCS. De se faire corser par Alphari à faire le bodying, Fudge se dresse désormais comme une menace forte pour Cloud9. Pour que C9 réussisse, Fudge doit continuer son amélioration.

Evi entre dans ce tournoi comme sans doute le meilleur top laner de la LJL. Evi et DFM chercheront à provoquer un bouleversement dans ce tournoi. Ce n’est pas la première fois qu’Evi et Cloud9 se croisent, les équipes se sont rencontrées pour la première fois lors de la phase de play-in du championnat du monde 2018. Blaber jouait pour C9 ce jour-là ainsi que Evi.

Buggax a eu une solide division dans la LLA, la plus grande préoccupation pour le top laner est sa priorité sur Gnar. Buggax a joué sept fois contre Gnar au cours de la saison régulière et des éliminatoires d’ouverture, ce qui était son plus joué. Gnar a été un champion très présent dans les principales régions et son plus grand défi sera d’élargir son pool de champions à temps pour MSI.

Jungle

Kim “Canyon” Geon-bu – DAMWON KIA Robert “Blaber” Huang – Cloud9 Diego “SolidSnake” Vallejo Trujillo – Infinity Esports Mun “Steal” Geon-yeong – Détonation FocusMe

S’il y a jamais un joueur qui sera instantanément verrouillé pour la première place, c’est bien Canyon. Le jungler LCK entre dans ce tournoi après avoir remporté le MVP de la Finale du Monde 2020 et le MVP 2021 LCK Spring Split. Canyon est le fer de lance de la dynastie DAMWON. Canyon était à nouveau un monstre de cette scission et méritait à juste titre sa place parmi les meilleurs joueurs à avoir joué au jeu.

Blaber fera ses débuts à plein temps pour Cloud9 au MSI 2021. Alors que Blaber a fait des apparitions en 2018 et 2019 au Championnat du monde, le jungler nord-américain n’a jamais eu la possession exclusive du rôle de départ. Depuis qu’il a eu l’opportunité du Spring Split 2020, Blaber a remporté deux titres MVP ainsi que deux titres LCS.

Après avoir fait des vagues lors du play-in du Championnat du monde 2018, SolidSnake revient sur la scène internationale en étant l’un des meilleurs junglers de l’histoire de l’Amérique latine. Comme mentionné précédemment, SolidSnake faisait partie de l’alignement Infinity Esports 2018 qui a éliminé EDG lors du Play-in du Championnat du monde 2018. Bien que ce sera une bataille difficile pour se rendre au Rumble Stage, SolidSnake est plus que capable de rallier son équipe à la victoire.

Steal est l’un des meilleurs joueurs de la LJL depuis un certain temps maintenant et cette saison n’a pas été différente. Steal a été monstrueux sur des champions tels qu’Olaf et Hecarim, qui sont ses champions les plus joués cette saison. Ce sera un excellent test pour Steal, apprendre de deux des junglers les plus agressifs du monde à Blaber et Canyon.

Voie médiane

Heo “Showmaker” Su – DAMWON KIA Luka “Perkz” Perković – Cloud9 Lee “Aria” Ga-eul – Detonation FocusMe Cristian Sebastián “cody” Quispe Yampara – Infinity Esports

Showmaker fait sa première apparition sur invitation de mi-saison et cherchera à doubler ses richesses après la victoire de DAMWON Gaming au championnat du monde 2020. Showmaker est sans doute le meilleur mid laner au monde en ce moment et a une fois de plus eu une bonne performance dans les séries éliminatoires de la LCK alors que DAMWON s’est frayé un chemin à travers le support pour remporter son deuxième titre en LCK.

Perkz revient sur la voie médiane pour son premier MSI dans le rôle depuis 2017. À l’époque, Perkz a aidé son équipe de G2 à atteindre la finale où ils ont poussé un SKT monstrueux jusqu’au bout. Perkz a tenu parole et c’est ce qui a permis le succès de Cloud9. Cela s’est certainement produit avec un MVP de la finale de Mid-Season Showdown et en éliminant TL pour obtenir son ticket pour MSI.

Aria est le sang neuf et l’un des membres clés du succès continu de DFM dans la LJL. Ce qui rend Aria formidable, c’est leur groupe de champions, tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires, Aria a joué un total de 11 champions, ce qui devrait lui donner une chance de se battre dans ce qui est une formation empilée à mi-voie pour le groupe C.

Cody est un mid laner très fort pour Infinity Esports mais est limité par son petit pool de champions. Au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires, Cody a joué un total de six champions, l’un d’entre eux étant un match unique contre Zoe qui n’a pas bien marché. Cody devra affiner ses compétences sur ce qu’il a à disposition si lui et Infinity Esports veulent avoir une chance dans ce groupe.

AD Carry

Jang “Ghost” Yong-jun – DAMWON Kia Jesper “Zven” Svenningsen – Cloud9 Matías “WhiteLotus” Musso – Infinity Esports Yuta “Yutapon” Sugiura – Détonation FocusMe

La position AD Carry est de loin la position la plus empilée dans ce classement de puissance du groupe C. C’était un va-et-vient difficile de décider qui est le numéro un, mais Ghost a devancé Zven pour ce classement de puissance. Bien qu’il puisse sembler absurde d’aller contre le champion du monde en titre, les forces de Ghost ne correspondent pas à celles d’autres AD Carry de classe mondiale. Ce que Ghost possède, cependant, c’est sa capacité de classe mondiale à jouer avec peu ou pas de ressources. C’est là que Ghost est à son meilleur et pourquoi il est un membre pivot de DAMWON Kia.

Zven revient sur la scène internationale pour la première fois depuis 2017. Il était poétique que le danois AD Carry revienne sur scène avec son frère G2, désormais frère Cloud9 à Perkz à ses côtés. Depuis qu’il a rejoint Cloud9, Zven est revenu à sa manière de porter, mettant de solides chiffres et aidant son équipe à remporter deux titres LCS en son temps. Zven a été privé de l’opportunité de prendre part au MSI l’année dernière en raison de la pandémie mondiale et sera ravi de jouer dans le tournoi de cette année.

WhiteLotus revient sur la scène internationale en cherchant à provoquer un bouleversement. Comme Evi, WhiteLotus affrontera à nouveau Cloud9 lors d’un tournoi international. WhiteLotus a affronté Cloud9 lors du play-in du Championnat du monde 2017. WhiteLotus est le meilleur AD Carry à avoir joué dans les ligues d’Amérique latine, ayant remporté un titre majeur dans toutes les ligues LAM dans lesquelles il a joué. C’est l’occasion de dépasser les limites régionales et de faire sensation sur la scène internationale.

Yutapon est avec DFM depuis huit ans, ce qui est incroyablement impressionnant compte tenu de la jeunesse de l’esport. Le LJL AD Carry a fait un excellent travail en étant flexible dans son pool de champions, ce qui est de bon augure pour lui quand il arrive à affronter les autres laners inférieurs du MSI. Yutapon a joué une gamme de champions qui offraient tout, des hyper porteuses comme Kai’sa aux champions poke tels que Varus et Ezreal.

Support

Cho “BeryL” Geon-hee – DAMWON KIA Philippe “Vulcan” Laflamme – Cloud9 Gabriel “Ackerman” Aparicio – Infinity Esports Kazuta “Kazu” Suzuki – Détonation FocusMe

Beryl est la définition de la réalisation d’un soutien. Bien que Ghost ne soit peut-être pas le meilleur dans son rôle, Beryl a veillé à ce que la voie inférieure de DAMWON reste l’une des voies inférieures les plus effrayantes au monde. Les forces de la superstar résident dans sa capacité à jouer sur la carte et à maintenir la pression à tout moment. Ce qui rend Beryl le plus effrayant, c’est son océan de champion, pas la piscine, l’océan. Au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires de Spring Split, Beryl a joué 16 champions sans précédent.

Vulcan est un monstre depuis qu’il a déménagé avec beaucoup d’argent vers Cloud9. Bien que ses contributions aient été négligées en raison des performances monstrueuses de Blaber et Perkz, Vulcan a été un contributeur clé au succès de Cloud9. Le meilleur champion de Vulcain est Alistar, qui a disputé 13 matchs de cette division. Vulcan a maintenu l’agression historique de Cloud9 avec des jeux de cartes aux côtés de Blaber.

Ackerman s’est imposé comme l’un des meilleurs soutiens de la LLA cette division en jouant aux côtés du vétéran AD Carry WhiteLotus. Ackerman préfère jouer des champions engagés tels que Rell et Alistar. Et avec WhiteLotus maîtrisant déjà Tristana, les autres voies inférieures pourraient être écrasées si elles ne respectent pas la puissance de cette voie inférieure.

Kazu de DFM se retrouve dans une bataille difficile dès le départ. Alors que Kazu était un soutien fort dans la LJL, son pool de champions est un signe inquiétant pour DFM. Kazu n’a joué que quatre champions uniques cette division, la plupart d’entre eux étant des champions que les autres soutiens adorent choisir.

