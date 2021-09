LoL: classements rôle par rôle pour les représentants des championnats du monde LCS 2021

Ces joueurs superstars seront importants pour leurs équipes lors du championnat du monde 2021 de League of Legends.

Le championnat LCS est terminé et toute l’attention sera tournée vers le championnat du monde 2021 de League of Legends. 100 Thieves, Cloud9 et Team Liquid représenteront les LCS aux Mondiaux et ESTNN a classé chacun de leurs joueurs dans leurs rôles. Il s’agit de voir où chaque équipe a des forces écrasantes, donnant un aperçu de ce qui va arriver aux Mondiaux.

Voie du haut

1. Barney “Alphari” Morris

Après un début mouvementé de la division estivale des LCS 2021, Alphari est revenu en force et a retrouvé la place qui lui revient de meilleur top laner de la ligue. Alphari est le joueur parfait pour Team Liquid et n’importe quelle équipe occidentale serait chanceuse de l’avoir. Il invite tellement de pression tout en dominant son adversaire de voie avec des ressources limitées. Alphari a été l’un des membres clés de cette équipe Team Liquid et devrait être un élément clé de leur succès aux Mondiaux.

2. Ibrahim “Fudge” Allami

D’une perte de temps à un temps bien dépensé, le revirement de Fudge dans les LCS cette saison a été tout simplement brillant. Fudge sera un membre clé de Cloud9 aux Worlds cette année. Le jeune talent a déjà montré qu’il peut s’accrocher aux meilleurs au monde avec des performances monstrueuses au Mid-Season Invitational. Fudge a été solide comme un roc pour C9 lors des séries éliminatoires d’été et les a aidés à se tailler une place aux Mondiaux.

3. Kim “Sumday” Chan-ho

Ssumday a finalement atteint son objectif de remporter un championnat en Amérique du Nord. Bien qu’il ne soit peut-être pas le joueur de transport qu’il était autrefois, Ssumday est la vraie affaire. Ssumday et 100 Thieves ont utilisé une stratégie qui annulerait à la perfection l’équipe supérieure de Team Liquid. 100T laisserait souvent Ssumday sur des champions qui nécessitent très peu de ressources mais qui ne sont pas non plus harcelés dans la voie. Avec ses coéquipiers mis en position de porter, un joueur vétéran comme Ssumday les soutenant est de bon augure pour son équipe au niveau international.

Jungle

1. Peut “plus proche” Çelik

L’histoire de retour de l’année doit aller à Closer. Closer a fait l’objet de nombreuses critiques pour ses performances et la pression était sur lui pour qu’il joue pour son équipe. Pendant le championnat LCS, Closer a montré à quel point il peut être bon, ayant l’une des meilleures performances en finale de tous les temps. Les équipes aux Mondiaux chercheront certainement à bannir Viego, un champion que Closer a perfectionné.

2. Robert “Blaber” Huang

Blaber a été vivement critiqué par la communauté pour ses performances incohérentes, à la fois tout au long du MSI et du Summer Split. Cependant, on ne peut sous-estimer l’importance qu’il a jouée dans le redressement de Cloud9 pour remporter le championnat du monde. À la fois statistiquement et par le test de la vue, Blaber a connu de solides séries éliminatoires. Il était pertinent même en perdant contre TSM et il a dominé tout au long de sa série contre EG. Bien qu’il ne soit peut-être pas le meilleur jungler de la ligue pour le moment, si C9 doit réussir aux Mondiaux, ce sera grâce à Blaber.

3. Lucas “Santorin” Tao Kilmer Larsen

Quelle que soit sa performance sur le Rift, c’est formidable de revoir Santorin sous un maillot Team Liquid et en bonne santé. Santorin était solide comme un roc pour Team Liquid lors de son retour et a été l’une des principales raisons pour lesquelles son équipe s’est qualifiée pour la finale. Statistiquement parlant, cependant, Santorin était en retard dans de nombreux domaines importants, ce qui l’a rendu difficile de le placer plus haut que le troisième avant les Mondiaux.

Voie médiane

1. Félix “Abbedagge” Braun

Du milieu de peloton au meilleur mid laner de la ligue. L’histoire d’Abbedagge cette saison a été vraiment remarquable. Le mid laner européen a intégré 100 voleurs et les a transformés en prétendants au championnat en l’espace de quelques mois. Abbedagge a grandi avec confiance, commençant par des champions de soutien avant de se lancer dans la vie avec des champions comme LeBlanc. Il sera intéressant de voir si Abbedagge sera capable de s’accrocher aux meilleurs mid laners du monde. Il n’aura pas à attendre longtemps pour avoir sa chance.

2. Nicolaj “Jensen” Jensen

Jensen est revenu en forme avec style au cours du championnat LCS. Le double champion LCS a dominé tout au long du tournoi, sa performance la plus impressionnante a été la victoire 3-1 de TL sur Cloud9 où il a intimidé Perkz sur plusieurs matchs. S’il y a un joueur sur lequel Team Liquid devra s’appuyer sur la scène internationale, c’est bien Jensen. Jensen a prouvé tout au long de sa carrière qu’il était capable d’affronter les meilleurs. Le vétéran danois devra recommencer si TL veut sortir des groupes.

3. Luka “Perkz” Perković

Perkz a subi une défaite en séries éliminatoires pour la première fois depuis de nombreuses années, Cloud9 n’ayant pu atteindre que la troisième place du championnat LCS. Alors que Cloud9 a réussi à remporter un championnat cette saison, beaucoup, y compris Perkz, pensent qu’ils auraient dû en faire plus. Perkz a eu une mauvaise performance au MSI et un Summer Split incohérent. Perkz a intensifié ses efforts en séries éliminatoires, mais c’était trop peu trop tard pour Cloud9. Les mondes en Europe peuvent être l’étincelle qui allume le feu pour Perkz. Cloud9 commencera sa campagne dans les Play-ins.

AD Carry

1. Jesper “Zven” Svenningsen

Zven est passé discrètement sous le radar ce tournoi en raison des lacunes de son équipe. Statistiquement, cependant, Zven était le meilleur AD Carry du championnat LCS. Zven est passé de la haine de Varus à son champion le plus joué par un mile de pays. C’était un choix qui a relativement bien fonctionné, mais quand il est passé à quelque chose hors de sa zone de confort, c’est à ce moment-là que Zven a vraiment montré son talent. Dans presque toutes les statistiques, Zven a obtenu les meilleures performances parmi les trois joueurs de cette liste et devrait bien performer aux Mondiaux avec C9.

2. Ian Victor “FBI” Huang

Le FBI a été fantastique depuis son introduction aux LCS et est au coude à coude avec Zven pour le meilleur bottom laner des LCS. La différence entre les deux se résume à des statistiques individuelles. Les deux joueurs ont joué un rôle très similaire pour leurs équipes respectives, Zven a simplement surpassé son homologue dans toutes les statistiques majeures. Le FBI, avec son duo Huhi, est actuellement la meilleure voie du bas de la ligue et ce sera amusant de les voir se mesurer à d’autres voies du bas de classe mondiale.

3. Edward “Tactique” Ra

Tactical avait un championnat LCS très différent de ce à quoi il était habitué. Avec le style d’itinérance lourde nouvellement introduit de chaque support de haut niveau, Tactical a souvent été laissé pour jouer des champions tels que Ziggs. La tactique a été excellente sur la voie du bas des mage avec Team Liquid perfectionnant ce style de jeu au fur et à mesure que les séries éliminatoires progressaient. Les équipes devront respecter le choix de Ziggs, sinon, elles seront punies.

Soutien

1. Choi “huhi” Jae-hyun

Le revirement de la carrière LCS de Huhi a été une belle histoire à regarder. Huhi et le FBI étaient facilement la meilleure voie du bas des LCS cette saison et cela s’est poursuivi tout au long des séries éliminatoires. Les statistiques ont mis en évidence la domination des voies prioritaires sur la voie du bas 100T par opposition au style d’itinérance que de nombreux autres supports ont présenté tout au long du championnat LCS. L’échange de rôle de Huhi contre un support devrait être une lueur d’espoir pour les joueurs des LCS d’hier et d’aujourd’hui, car ils ont bien plus à offrir à la ligue qu’ils ne le pensent.

2. Jo “CoreJJ” Yong-in

CoreJJ est toujours un maître de l’art en matière de support. À son époque, il est sans doute le meilleur soutien au monde et il n’est même pas proche. CoreJJ a été incroyable tout au long des playoffs, sans l’effondrement en finale, il aurait été le premier sur cette liste sans aucun doute. CoreJJ s’est élevé au-dessus des joueurs qui l’entourent, y compris une concurrence féroce telle que Vulcan.

3. Philippe « Vulcain » Laflamme

Vulcan s’est progressivement amélioré depuis le retour de Zven. Alors qu’il était sans doute l’un des meilleurs joueurs de l’équipe au MSI, Vulcan a eu du mal à ajuster son style de jeu entre K1NG et Zven. Cloud9 a fait un bien meilleur travail en jouant autour de Vulcan lors des séries éliminatoires, en synergie avec Blaber et Perkz. Le large bassin de champions de Vulcan fait de lui une menace aux Mondiaux.

Le poste LoL: classements rôle par rôle pour les représentants des championnats du monde LCS 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.