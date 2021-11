LoL: CLG abandonne toute la liste des LCS et cherche à repartir à zéro pour 2022

Les cinq membres de CLG seront à la recherche de nouvelles maisons pendant la saison morte.

Aujourd’hui, Counter Logic Gaming a annoncé qu’ils se sont séparés de leurs cinq joueurs LCS de cette année. Leur liste précédente de Finn « Finn » Wiestål, Mads « Broxah » Brock-Pedersen, Tanner « Damonte » Damonte, Jason « WildTurtle » Tran et Andy « Smoothie » Ta sont désormais tous des agents libres sur le marché.

Mise à jour de la liste #LCS : Aujourd’hui, nous nous séparons de @FinnLoL, @BroxahLoL, @Damonte, @WildTurtle & @Smoothie. Nous les remercions pour leur travail acharné et leur engagement envers CLG, et leur souhaitons le meilleur dans leurs projets futurs. pic.twitter.com/SZJKPNZE0n – CLG (@clgaming) 16 novembre 2021

Ce n’est un secret pour personne que CLG a connu une période difficile en 2021. Finissant au bas du classement des LCS lors des Splits de printemps et d’été, les fans de CLG n’avaient pas grand-chose à rallier. En plus de cela, ils ont essuyé des tirs nourris de la communauté pour avoir publié une vidéo sponsorisée inconsidérée après un match difficile. Globalement, ce fut une année à oublier pour tous les joueurs et l’organisation. Ils regarderont tous vers 2022 avec l’espoir que les choses aillent mieux de l’autre côté.

Comme CLG n’a plus de liste, ils s’appuieront beaucoup sur le nouveau directeur général de League of Legends, Jonathon McDaniels. Mais avec son expérience de repérage sur Cloud9, les fans devraient avoir au moins un peu d’espoir que CLG pourra constituer une liste compétitive et résoudre leurs problèmes. D’un autre côté, ces cinq joueurs ont trouvé des niveaux de succès décents dans les LCS ou LEC. Bien qu’ils ne se soient pas bien intégrés sur CLG, ces joueurs sont tous bons et il serait dommage de ne pas les voir jouer l’année prochaine.

