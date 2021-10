LoL: CLG ajoute Jonathon McDaniels en tant que nouveau directeur général

Jonathon McDaniel cherchera à stabiliser le navire après une mauvaise saison 2021.

Dans ce qui a été une période terrible pour CLG au cours des deux dernières années, il semble qu’ils cherchent à changer les choses avant la saison 2022. Après le départ de Daniel « Tafokints » Lee, Jonathan McDaniels assumera le rôle de directeur général de League of Legends de Counter Logic Gaming.

McDaniels est une personne très respectée et a eu beaucoup de succès tout au long de son séjour dans les LCS. Jusqu’à présent, McDaniels est surtout connu pour son passage sur Cloud9. Ici, il a aidé les géants des LCS à repérer et à développer de jeunes talents. L’entraîneur-chef actuel de l’académie Cloud9, Jonathan « Westrice » Nguyen, n’a pas tardé à faire l’éloge de la nomination sur Twitter.

Énorme ramassage. Cet homme faisait partie intégrante du succès du développement et du scoutisme de l’académie C9. J’ai hâte de voir CLG changer la donne l’année prochaine. https://t.co/v0OQR69yMi – Jon Nguyen (@westrice) 26 octobre 2021

« Jonathon a eu une excellente carrière dans l’espace League of Legends, du dépistage à l’entraînement, et finalement menant à des emplois dans le front office », a déclaré Greg Kim, responsable de CLG. « J’ai toujours admiré son travail et je suis ravi qu’il franchisse cette nouvelle étape pour diriger le programme League of Legends de CLG vers l’objectif ultime de concourir pour les championnats.

McDaniels cherchera à réparer les torts du passé

Counter Logic Gaming a essuyé des tirs nourris pour ses actions à mi-chemin du Summer Split. Pendant ce temps, Tafokints et le reste de l’organisation ont fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir publié une réunion d’équipe privée sur Twitter. Au cours de cette réunion, les joueurs ont été informés que ce serait probablement la dernière fois que ces cinq joueurs joueraient ensemble. Pour aggraver les choses, la vidéo a même été qualifiée de sponsorisée.

La communauté est toujours en panne sur CLG, et à juste titre. Cependant, cette nomination est un pas dans la bonne direction. C’est celui qui devrait aider à redonner confiance aux fans de CLG. Bien qu’aucune décision n’ait été prise sur leurs joueurs actuellement sous contrat, avoir un manager comme McDaniels signifie que les fans devraient être enthousiasmés par ce projet.

Il faudra certainement un certain temps pour stabiliser le navire. Mais l’expérience de McDaniels dans le développement de jeunes talents nord-américains devrait, espérons-le, voir CLG augmenter le classement au fil du temps. De la même manière que Peter Dun, Kelsey Moser et Evil Geniuses ont développé un programme qui permet aux jeunes talents de NA de s’épanouir.

