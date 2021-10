LoL: Cloud9 passe en quarts de finale, FPX éliminé du Mondial 2021

C’était une folle journée de jeux aujourd’hui, avec des résultats encore plus fous.

Au grand choc des téléspectateurs du monde entier, les favoris d’avant-tournoi FunPlus Phoenix ont été éliminés du Championnat du monde 2021. Pendant ce temps, contre toute attente, Cloud9 a réussi à décrocher une place dans la phase éliminatoire. Ils rejoindront DAMWON KIA, qui s’est assuré la première place du groupe A avec une phase de groupes invaincue. C’est un jour de jubilation pour les fans de NA, alors que de nombreux fans chinois seront sans aucun doute très déçus.

Au sommet de la journée, le groupe de la mort était presque décidé dans l’esprit des fans et des analystes. DAMWON prendrait la première place, tandis que FunPlus Phoenix prendrait la deuxième place. Mais ce récit a rapidement changé. Bien que DAMWON ait rempli sa part du marché, FPX a eu du mal. En fait, c’était sans doute la pire performance qu’ils aient réalisée toute l’année. Malgré les victoires précédentes, ils ont été contraints à des bris d’égalité après avoir perdu trois matchs.

D’un autre côté, Cloud9, qui est allé 0-3 dans le premier tournoi à la ronde, s’est finalement présenté. Ne perdant qu’un match contre DAMWON, ils ont vaincu Rogue et FPX pour forcer un bris d’égalité à trois. En raison de leur temps de victoire moyen le plus rapide, ils ont évité le premier tour, donc Rogue et FPX ont joué en premier. Grâce en grande partie à une performance impressionnante de Steven « Hans Sama » Liv, Rogue a remporté la victoire surprise et a renvoyé les anciens champions du monde à la maison sans même jouer un meilleur des cinq.

Après cela, Rogue a eu la tâche d’affronter Cloud9, qui avait l’air en feu aujourd’hui. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas pu tenir le coup dans un match de près d’une heure, donc C9 passera à l’étape éliminatoire des Mondiaux 2021. Après leur terrible début de phase de groupes, tout le monde a compté C9. Mais les voici, défiant toutes les attentes et mettant l’hopium NA à la hausse !

Image présentée par Lance Skundrich/Riot Games.

La publication LoL: Cloud9 passe aux quarts de finale, FPX éliminé des championnats du monde 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.