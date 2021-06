LoL: Cloud9 renvoie Zven à la position de départ des LCS

in

L’un des meilleurs joueurs de C9 a été envoyé dans l’équipe de l’Académie au début de l’été, mais il est maintenant de retour.

Après une fiche de 4-5 au cours des trois premières semaines et une chute à la troisième place des LCS, Cloud9 a décidé qu’il était temps pour Jesper “Zven” Svenningsen de revenir. Le joueur vedette de l’ADC a été mis sur le banc après le retour de C9 du Mid-Season Invitational de cette année.

Zven a joué dans l’équipe Académie de Cloud9 dans la Ligue Académie d’Amérique du Nord, où il a détruit la compétition. Alors que C9 Academy n’a remporté que trois séries sur six jouées (ils ont égalé trois séries), Zven a eu des performances exceptionnelles. Il avait le meilleur KDA avec 64/13/72, était le meilleur agriculteur avec 9,5 CSM et le meilleur élevage dans un match avec 298 CS en 26 minutes contre CLG Academy. Zven a fait tout cela après seulement douze matchs, selon le site de statistiques Games of Legends.

Pendant ce temps, Cloud9 a joué avec Calvin “k1ng” Truong, leur ADC habituel de l’Académie. Alors que k1ng avait de bonnes performances et le septième KDA parmi tous les joueurs LCS, l’équipe a décidé qu’il était temps pour le vrai roi de reprendre son trône. Mais k1ng a certainement prouvé qu’il était un joueur de niveau LCS, il ne serait donc pas surprenant de le revoir dans les LCS dans un avenir proche.

Le banc de Zven a déclenché une vague parmi les organisations LCS. Après que Cloud9 ait mis la star danoise sur le banc, Dignitas a envoyé Max “Soligo” Soong et Joshua “Dardoch” Hartnett dans leur équipe de l’Académie, tandis que Barney “Alphari” Morris a simplement été mis sur le banc.

Zven sera de retour pour le match contre les Golden Guardians qui aura lieu le vendredi 25 juin. Il n’a pas joué avec Luka « Perkz » Perkovic et le reste de son équipe depuis MSI, mais il ne s’est certainement pas rouillé.

