LoL: Cloud9 vs DAMWON KIA – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Tout était entre les mains de C9 en entrant dans le match. Si C9 pouvait battre DK, ils se qualifieraient pour la prochaine étape. Une défaite, cependant, les verrait se diriger vers le bris d’égalité de deux matchs en tant que tête de série, ce qui signifie qu’ils affronteraient le vainqueur d’un match revanche FPX contre RGE.

Cloud9 contre DAMWON KIA

Voulant rester invaincu, DK a commencé ce match du bon pied. First Blood est passé à DK après une certaine agression dans la voie médiane. C9 a pu en récupérer un sur le dessus après avoir également plongé la tourelle DK. Deux autres attaques décisives ont été remportées par DK dans la partie supérieure alors qu’ils continuaient à éliminer C9 du début de partie. Cela dit, ils n’avaient qu’une avance en or de 1k et C9 a continué à chercher des opportunités. Cependant, lors d’une autre escarmouche, deux autres éliminations sont survenues pour DK, bien que cette fois, C9 ait réussi à éliminer une élimination au milieu de la voie tout en revendiquant également plusieurs plaques là-bas.

À 17h30, nous avons eu un combat autour du deuxième Rift Herald. Il a été sécurisé par C9, tandis que DK s’est déplacé vers la tour de la voie médiane à la place. Les choses ont commencé à se calmer lorsque Baron est apparu sur la Faille. À ce stade, DK avait encore une petite avance de 1k d’or, et les deux équipes respectaient la puissance de combat de l’autre équipe. Dans le 5v5 suivant, C9 a appuyé sur la gâchette du combat et c’était parfait. Deux membres de DK sont tombés instantanément, et deux autres ont chuté peu de temps après, C9 n’en perdant que deux. L’avance en or est passée à C9 alors que nous entrions en fin de partie. C9 a démarré le Baron, mais a échoué au 50/50 et Canyon l’a volé. Pour cette raison, C9 a désespérément essayé de faire tomber les membres de DK alors qu’ils fuyaient. Trois membres de DK sont tombés et C9 n’a perdu personne. Alors que DK a obtenu le Baron, C9 l’a finalement emporté.

C9 pourrait-il réussir?

Au drake suivant, C9 a réussi à réclamer le drake cette fois, mais n’était pas assez fort pour gagner le combat par équipe. Malheureusement pour eux, ils ont obtenu Ace’d alors qu’ils n’en tuaient qu’un de DK. Mais peu de temps après cela, la voie du bas a vu un combat 1v3 en faveur de C9, où ShowMaker remportait le 1v3 jusqu’à ce que Zven se présente pour renverser le combat. C9 a encore perdu deux membres pour ShowMaker, car son Kassadin en fin de partie était entièrement en ligne. À 37 minutes, DK avait une avance de 7 000 médailles d’or alors qu’il cherchait à conclure et à rester invaincu. C9 a désespérément essayé de défendre sa base, mais DK a subi beaucoup trop de dégâts et C9 n’a tout simplement pas pu se défendre. C’est 6-0 pour DK alors qu’ils passent à la phase à élimination directe. C9 devra désormais faire face à un tie-break à trois.

Statistiques rapides :

Équipes : C9 – DK Temps : 38:52 Tués : 15-21 Tourelles : 3-11 Or : 64.9k – 76.1k Dragons : 4-2 Barons : 0-2

