LoL: Cloud9 vs FunPlus Phoenix – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Après les défaites d’hier, C9 et FPX ont cherché une victoire nécessaire l’un contre l’autre lors de la deuxième journée.

Cloud9 contre FunPlus Phoenix

Bien que ce jeu soit censé être plutôt unilatéral, c’était un casse-ongles absolu. Au début du match, les choses allaient bien pour C9, car ils ont obtenu First Blood sur Doinb avec un gank à trois. Cependant, leur visite suivante n’a pas été aussi fructueuse. Quand Fudge est allé plonger, il était Malzahar R’d sous la tour et tué gratuitement. Mais c’était bien. C9 a augmenté la pression, atteignant le sommet à huit minutes pour obtenir deux victoires pour un et un Herald. Une minute plus tard, ils se sont à nouveau battus dans la voie du haut, obtenant deux victoires. Alors que FPX a plongé et tué Zven, C9 a fait plus de jeu en utilisant le Herald pour le sommet bonus de la première tour.

Bien que leur plan de début de match ait été fantastique, le milieu de partie de C9 était éteint. FPX a commencé à obtenir des choix ici et là après la marque des 14 minutes, avec quelques tours et un Herald. C9 a lâché le gaz et FPX a accueilli le temps de cultiver et de sécuriser des parties de la carte pour eux-mêmes. En conséquence, il n’y a pas eu beaucoup de victimes pendant un certain temps. Enfin, l’impasse a éclaté à 25 minutes, lorsque FPX a éliminé Perkz dans la voie latérale. Voyant une opportunité, FPX a précipité Baron mais C9 a contesté. Dans le combat en équipe, C9 a balayé FPX, tuant trois personnes et sécurisant Baron par la suite.

Malheureusement, C9 n’a pas été capable de faire des dégâts mortels, ou beaucoup de dégâts, avec Baron. Le jeu a donc calé plus longtemps, C9 perdant à nouveau tout son élan. Après 30 minutes, Perkz s’est fait prendre à plusieurs reprises dans les couloirs latéraux et a perdu tellement de pression sur C9. Après l’avoir tué pour la quatrième fois, FPX a facilement pris son propre baron. Puis quelque chose de bizarre s’est produit. Alors que FPX poussait la base à cinq avec Baron, Perkz a décidé de les faire courir en solo. Bien sûr, FPX l’a facilement dépassé et a mis fin au match avant même que le Ryze ne puisse toucher le Nexus.

Statistiques rapides :

Équipes : C9-FPX Temps : 36:38 Tués : 13-13 Tourelles : 9-8 Or : 69,9k-67,9k Dragons : 2-3 Barons : 1-1

