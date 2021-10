LoL: Cloud9 vs Gen.G – Récapitulatif des quarts de finale du Mondial 2021

Cloud9 a affronté Gen.G pour une place finale en demi-finale des Mondiaux 2021.

Le dernier espoir nord-américain, Cloud9, a affronté l’équipe coréenne Gen.G pour une place en demi-finale du monde aujourd’hui. Perkz avait un énorme défi à relever pour garder NA dans la course, cependant, Gen.G cherchera à être la troisième équipe coréenne à se qualifier pour les demi-finales. Voici une ventilation de toute la série entre les deux équipes outsiders des Knockout Stages !

Jeu Un

Le premier match de la série a vu des choix très peu conventionnels et cela a sûrement créé l’ambiance imprévisible de la série. GEN a commencé la tuerie en choisissant Vulcan dans la voie du bas. Pendant ce temps, C9 a obtenu un kill en solo dans la voie du haut pour Fudge. Ensuite, C9 a essayé de mettre en place une plongée sur le Kennen, cependant, GEN n’a pas tardé à réagir et a échangé la mort de son top laner, ainsi que trois autres éliminations pour commencer le match avec une solide avance. C9 a obtenu le premier dragon du match et a obtenu quelques attaques décisives de rechange lors de la transition vers le milieu du match.

C9 est lentement revenu dans le jeu alors qu’il obtenait encore plus de kills pour égaliser la différence de kill avec GEN.G. Cependant, C9 a continué à prendre des objectifs après objectifs car ils avaient trois dragons pour correspondre à un seul dragon de GEN. Au milieu du match, il y a eu beaucoup d’escarmouches alors que le rythme du match a commencé à changer d’un côté à l’autre, tandis que les deux équipes se contentaient de prendre des objectifs et cherchaient à se surpasser. C9 a obtenu le Cloud Soul mais Gen.G avait l’air fort du côté supérieur car ils ont réussi à accrocher deux Barons après avoir perdu le premier Baron du match contre C9.

Avec des buffs continus de Baron pour pousser des vagues dans la base C9, il était très facile pour GEN de précipiter le dragon ancien. Grâce aux Châtiments opportuns de Clid, GEN a de nouveau atteint l’objectif prisé. Après avoir obtenu le dragon ancien, ils ont traversé la voie médiane, ont cassé des tourelles et ont tué quelques ennemis dans la base alors que C9 les combattait contre toute attente, mais en vain. Alors que le Nexus tombait, C9 a perdu le premier match de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : GEN.G – C9 Temps : 41:53 Tués : 16-11 Tourelles : 11-6 Or : 81.4k – 72.2k Dragons : 1-4 Barons : 2-1

Jeu deux

Après un long premier match, le deuxième match de la série était une affaire plutôt unilatérale. GEN a amélioré ses erreurs du dernier match et a obtenu un First Blood sur Perkz dans la voie médiane, Clid aidant à donner à BDD une confrontation parfaite avec les Sylas. Après cela, une plongée dans la voie du haut a assuré une autre victoire à GEN et un gank répété sur Perkz a placé GEN dans une position de commandement. L’équipe coréenne a obtenu le premier dragon du match et Perkz s’est à nouveau fait prendre dans la rivière. GEN a démarré en trombe.

C9 a sécurisé le Rift Herald et l’a utilisé dans la voie médiane pour redonner la priorité à Perkz. Cependant, Blaber a été un peu dépassé, ce qui a entraîné une autre mort pour GEN. Maintenant, C9 perdait vraiment le contrôle du match, alors ils ont essayé de s’empiler dans la voie du bas pour obtenir quelques éliminations. Malheureusement pour eux, GEN n’a pas tardé à réagir et C9 a fini par avoir le mauvais côté du commerce car ils ont tué plus du côté coréen.

GEN a obtenu son troisième dragon du match tandis que C9 essayait désespérément de chercher des choix. Ils en ont finalement obtenu un, mais la partie coréenne, avec son avantage de téléportation, a rapidement répondu aux plongées du C9 et a annulé son agression pour les dépasser dans tous les combats en équipe. C9 a obtenu quelques victoires pour Perkz mais leur déficit était bien trop important. GEN a mis le dernier clou dans le cercueil en sécurisant le Baron et en poussant la voie médiane pour ouvrir le Nexus.

Statistiques rapides :

Équipes : C9 – GEN.G Temps : 25:19 Tués : 4-19 Tourelles : 0-11 Or : 38.6k – 51.3k Dragons : 0-3 Barons : 0-1

Jeu trois

C’était un match à faire ou à mourir pour C9 alors que GEN.G semblait confiant de mettre fin aux espoirs de l’Amérique du Nord pour une autre année aux Mondiaux. Le match a commencé lentement, GEN cherchant à tuer Perkz dès le début. Cependant, C9 a habilement accédé à la situation et a puni Zoe car elle était un peu trop étendue dans la voie. GEN a fait un contre-jeu pour mettre en place un plongeon dans la voie du haut et se tuer en réponse. Après cela, C9 a poursuivi Zoe dans la rivière tout en tournant et l’a rattrapée pour obtenir deux victoires et sortir indemne dans un combat d’équipe pour obtenir une avance en or bien nécessaire.

GEN a bien répondu à l’agression de C9, car ils ont puni leurs prochains mouvements au milieu et à la voie du bas pour obtenir quelques victoires à leur nom. Ils ont également obtenu le premier dragon du match, puis ils ont trouvé plusieurs bons combats d’équipe au milieu du match pour prendre une petite avance. Alors que C9 obtenait des avantages, GEN continuait à cultiver des dragons et à gagner du temps. Pour cette raison, et malgré l’avance de C9, ils ne sont jamais tombés en disgrâce. Surtout quand ils ont finalement obtenu l’âme.

C9 a fait de son mieux pour conserver les combats d’équipe et a continué à échanger des kills. Cependant, les bulles de BDD ont toujours continué à trouver leurs cibles. En conséquence, C9 a fini par être dominé et n’a pas pu faire grand-chose alors que GEN, alimenté par le Mountain Soul et la mise à l’échelle en fin de partie, a fait irruption dans la voie médiane pour gagner le match et sécuriser la série.

Ensuite, Gen.G affrontera les champions LPL Edward Gaming lors des demi-finales du Mondial 2021.

Statistiques rapides :

Équipes : C9 – GEN.G Temps : 25:19 Tués : 10-17 Tourelles : 4-8 Or : 58.5k – 63.3k Dragons : 0-4 Barons : 0-1