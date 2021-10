LoL: Cloud9 vs Rogue – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Pour les équipes impliquées, il s’agit de leur finale mondiale. Le match le plus important de la journée. La défaite pour Cloud9 les renverrait presque chez eux, tandis que Rogue se retrouverait avec une tâche énorme.

Cloud9 contre Rogue

Au niveau un, RGE a tenté d’envahir la jungle C9 et cela s’est passé aussi mal que possible du côté de l’UE. C9 a riposté, ramassé le buff rouge et deux kills pour le suivre. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à mort pour RGE, Blaber a tenté de plonger le RGE par le haut, mais il a fini par être exécuté jusqu’à la tour, permettant à Inspired de revenir légèrement dans le match. Une escarmouche a ensuite débuté dans la voie médiane, ce qui a entraîné un échange de meurtres un pour un après que Perkz a été attrapé. Ensuite, RGE a réussi deux éliminations massives du côté bot de la carte, avec Larssen se téléportant pour ramasser une double élimination.

À seulement sept minutes, nous sommes prêts pour deux autres éliminations du côté des bots. Tout d’abord, RGE en perd un dans la jungle avant qu’un 4v1 dans la voie du bas n’assure un deuxième kill. RGE a réussi à transformer cela en un kill 3v1 pour lui-même sur le côté supérieur, bien que C9 soit resté 1k devant. Peu de temps après cela, C9 a récolté deux autres kills sur la carte, encore une fois du côté des bots, plus un kill en haut. C9 a poursuivi sur le dessus, rattrapant plusieurs membres de RGE et revendiquant deux autres éliminations. Ils ont plongé dans la tour et C9 a réussi deux autres éliminations alors que C9 a avancé de 4 km à 12h30. Les choses se sont un peu calmées à mesure que nous nous rapprochions du frai du baron. C9 était passé à 6 km d’avance, faisant boule de neige sur son avance de niveau un alors qu’ils se préparaient pour Baron et la fin du match.

NA hopium

Le premier vrai 5v5 du jeu, et alors que RGE a trouvé un kill d’entrée massif, C9 a pu inverser le combat. Ils ont abattu trois membres de RGE avant de sécuriser le baron. Avec Baron, C9 a pu balayer la base RGE, abattre leurs inhibiteurs et abattre le Nexus. C’était une victoire massive pour C9 alors qu’ils cherchaient à garder leur aventure aux championnats du monde en vie. Pour RGE, c’est le début du cauchemar, car ils doivent maintenant battre à la fois FPX et DK pour rester dans les Mondiaux.

Statistiques rapides :

Équipes : C9 – RGE Temps : 25:16 Tués : 17-8 Tourelles : 9-1 Or : 54.1k – 41.9k Dragons : 2-0 Barons : 1-0

Le post LoL: Cloud9 vs Rogue – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.