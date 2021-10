LoL : DAMWON KIA contre MAD Lions

Les MAD Lions européens affronteront les champions coréens en titre DWG KIA dans la troisième série Knockout Stage des Mondiaux 2021.

Les perfectionnistes coréens invaincus DWG KIA cherchent à poursuivre sur leur lancée et à défendre leur titre mondial. Pendant ce temps, les MAD Lions cherchent à renverser les géants et à garder les espoirs de tous les fans européens en les affrontant dans un match à suspense Knockout Stage.

Jeu Un

DK a commencé le premier match de la série de manière très dominante alors que Khan et Showmaker ont clairement exprimé leurs intentions. Le premier combat d’équipe majeur a éclaté dans la voie du bas, où Kaiser a obtenu le First Blood sur le soutien ennemi. Cependant, DK a obtenu deux des leurs pour augmenter le nombre de kills. MAD a répondu rapidement en errant au milieu de la voie et en tuant Showmaker pour l’empêcher de prendre le contrôle total de la voie. Après cela, Kaiser a été repéré hors de position et Ghost s’est assuré de punir le solitaire Aphelios et d’obtenir une mise à mort dans la voie du bas.

DK a cherché à punir chaque erreur MAD après cela, et ils les ont rapidement attrapés dans la rivière et les ont parfaitement poursuivis, alors que Beryl a fait une belle prédiction pour obtenir deux victoires supplémentaires pour consolider son avance dans le match. Par la suite, ils ont également obtenu le premier dragon du match. Ensuite, DK a poussé les autres vagues et a commencé à tuer des individus sur MAD, tout en augmentant considérablement et en sécurisant trois dragons dans le match.

MAD, désespéré de revenir dans le match, a fait un dernier effort près de la base. Mais tout était en vain. DK les a écrasés, puis leur Nexus, et avait l’air très intimidant alors qu’ils remportaient le premier match de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : DK – MAD Temps : 28:55 Tués : 16-3 Tourelles : 10-4 Or : 57,5k – 47,2k Dragons : 3-0 Barons : 1-0

Jeu deux

MAD, après avoir sécurisé le Jarvan lors de la phase de repêchage, a cherché à jouer de manière proactive lors du deuxième match contre DK. Comme prévu, Jarvan a ganté le sommet deux fois de suite pour obtenir le Flash, puis First Blood sur Kennen pour mettre Armut en position de commandement. Cependant, DK a également organisé une plongée sur Armut sous la tour et en a obtenu une en retour. MAD a de nouveau attrapé le Kennen de Khan et l’a tué pour obtenir une avance. Poursuivant l’agression, ils se sont empilés sur le côté supérieur pour le pousser davantage hors du jeu peu de temps après. Pour DK, leur soutien a fait son chemin avec Showmaker en utilisant sa téléportation, cependant, Humanoid l’a arrêté dans son élan pour aider MAD à remporter un autre combat en équipe.

Les MAD Lions ramassaient lentement des kills pour faire chuter DK dans un déficit en or, puis continuaient à pousser leur avance en fixant des objectifs. DK a réalisé sa mise à l’échelle en fin de partie et a lentement commencé à éliminer les joueurs ennemis dans la voie latérale pour obtenir des gains modestes mais décents pour revenir dans le match. Cependant, l’or et l’avance des trois dragons pour MAD semblaient gigantesques, ce qui signifiait qu’il était difficile pour DK de revenir dans le match avec seulement de petites bosses. Alors, ils ont pris un énorme pari en lançant le Baron et en invitant MAD à les combattre à leurs conditions. MAD est allé à l’aveugle et a été lourdement puni par un magnifique combo ultime Azir-Kennen alors que DK a balayé la gamme MAD et a poussé le sommet dans les tourelles par la suite. Parallèlement à cela, DK a sécurisé le Baron après ce combat d’équipe et a égalisé la différence d’or.

Un retour épique de DK

MAD n’a pas tardé à se précipiter vers leur Mountain Soul et à l’abattre rapidement pour obtenir un énorme coup de pouce pour les prochains combats d’équipe. Mais Lee Sin de Canyon a disséqué le combat et a obtenu quelques victoires supplémentaires dans la voie du bas alors que MAD tentait désespérément de fuir la scène. Après cela, les dégâts de fin de match de DK se sont concrétisés alors qu’ils poussaient les vagues avec Baron Buff et réalisaient une prise dans la voie médiane. MAD n’a pas tardé à réagir et c’était un combat décent de leur part, cependant, c’est l’ultime Kennen de Khan qui a évaporé les joueurs ennemis. Après cela, ils ont fait une dernière ruée et ont effectué un retour incroyable pour amener la série à la balle de match.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD – DK Temps : 35:40 Tués : 16-3 Tourelles : 5-9 Or : 63,7k – 67,4k Dragons : 4-1 Barons : 0-1

Jeu trois

En arrivant au troisième match, DK a commencé par vaincre Armut dans la voie du haut avec un plongeon sous la tour. Après quelques minutes lentes, DK a de nouveau pris le pied fort et a porté deux coups dans la voie du bot et la voie du haut, tandis que MAD n’a récupéré qu’un seul kill dans la voie du haut. Showmaker est arrivé en retard à la fête, mais il a obtenu un kill à la sortie pour consolider davantage l’avance de DK.

Alors que DK était en position dominante pour remporter la série, MAD a montré sa présence d’esprit et a joué les trois prochains combats d’équipe de manière très agressive et s’est assuré au moins une victoire dans chacun pour ne pas prendre de retard dans le match. DK a obtenu le premier dragon du match, et lors du combat de dragon suivant, ils n’ont pas trop engagé et ont laissé MAD prendre la première initiation du combat en équipe pour les vaincre facilement. Cependant, MAD n’a pas été fait. Ils ont pris plus de combats d’équipe et en ont obtenu qui sont sortis en leur faveur, en particulier un près de Baron. Ils ont appelé le bluff de DK et les ont abattus en flanquant le baron et en attaquant l’ennemi, puis en sécurisant le baron.

Si proche et pourtant si loin

DK perdait le contrôle du match, bien qu’ils soient revenus de manière étonnante en éliminant plusieurs membres de MAD pour annuler le buff Baron. De plus, ils avaient un bon contrôle des vagues, ce qui les a aidés à maintenir une position forte dans le match. Après cela, les combats près des objectifs n’étaient qu’une simple formalité, car MAD faisait de son mieux pour abattre certains dragons mais DK était vif dans leurs combats en équipe. En eux, ils ont abattu MAD dans chaque combat d’équipe. Après avoir sécurisé le prochain baron, DK a poussé dans les vagues et a sécurisé le quatrième dragon pour l’équipe, leur donnant l’âme infernale et un énorme avantage pour gagner dans le combat final par équipe. Sans surprise, DK a effacé MAD et brisé son Nexus pour rester invaincu aux Mondiaux 2021.

Avec cette victoire, MAD est éliminé du Mondial 2021 tandis que DK affrontera T1 en demi-finale.

Statistiques rapides :

Équipes : MAD – DK Temps : 39:26 Tués : 19-32 Tourelles : 5-8 Or : 67.6k – 77.6k Dragons : 1-4 Barons : 1-1