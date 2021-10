LoL : DAMWON KIA contre T1

Les deux titans coréens s’élancent dans la Faille pour une place en finale mondiale.

Après des semaines de compétition, le championnat du monde LoL 2021 est presque à son apogée. Avant ce week-end, il ne restait plus que quatre équipes pour s’affronter en demi-finale. Le premier match a opposé les champions du monde en titre DAMWON KIA aux créateurs emblématiques de la dynastie T1. Dans l’esprit de beaucoup, cela devait être peut-être la meilleure série du tournoi à ce jour, et aurait été une grande finale digne. Mais une seule de ces équipes a pu se qualifier pour la finale, et les deux équipes voulant soulever la Summoner’s Cup de tout leur cœur, elles ont dû tout faire pour vaincre leurs frères coréens !

Jeu Un

Le premier match de la série était crucial, et au début du match, c’était au coude à coude. Faker a lancé l’action en se téléportant en haut pour ganker et tuer Khan pour First Blood. Une minute plus tard, DK a fait des mouvements dans la voie du bas pour ramasser deux éliminations, bien que Faker soit revenu en tête pour aider Canna à obtenir une élimination cette fois. Après cela, les choses sont restées calmes pendant quelques minutes. C’était jusqu’à ce que DK lance le Herald. Bien que T1 ait essayé de se positionner pour un combat, DK les a tenus à distance, emportant le Herald et contournant.

Il semblait qu’avec ce coup, DK prenait le contrôle du match. Ils ont plongé dans la voie du bas du T1 pour réclamer deux autres victoires, puis ont utilisé le Herald d’avant pour profiter également du bonus de la première tour. Maintenant avec une avance de 3k d’or, DK a affirmé le contrôle de l’ensemble de la carte, ramassant un dragon et un deuxième Herald. Le combat suivant a éclaté à 18 minutes, car après que DK ait utilisé le Herald mid pour endommager la tour, les équipes ont dansé autour de la fosse aux dragons. Un engagement rapide a vu DK trouver un kill rapide, ce qui a fait battre en retraite T1 et DK prendre un deuxième dragon.

Encore une fois, les équipes ont joué pour la ferme pendant quelques minutes. L’impasse a soudainement éclaté à 23 minutes, lorsqu’un engagement instantané dans la voie médiane de DK a entraîné la mort de deux membres de T1. Voyant leur chance, ils se sont immédiatement précipités vers Baron. Et après avoir tué deux autres membres de T1, DK a sécurisé le baron. Avec lui, DK était clinique, détruisant tour après tour, ainsi que deux inhibiteurs. Alors que DK assiégeait le dernier top Inhibitor, un combat inévitable a éclaté, où DK a mis en déroute T1 et les a assommés avant de briser leur Nexus et de réclamer Game One.

Statistiques rapides :

Équipes : DK-T1 Temps : 28:58 Tués : 15-4 Tourelles : 11-4 Or : 57.7k-48.4k Dragons : 3-0 Barons : 1-0

Jeu deux

Alors que Game One a été un début explosif pour la série, les choses ont considérablement ralenti dans Game Two. T1 a réussi une action précoce en plongeant ShowMaker au milieu à seulement trois minutes pour le tuer pour First Blood. Après cela, le combat suivant n’a pas eu lieu avant 10 minutes, lorsqu’un 4v4 s’est produit dans la voie du haut, où les deux équipes sont parties en boitant avec un seul kill. Peu de temps après, T1 a utilisé un Rift Herald précédemment pris pour casser des plaques dans la voie médiane, tandis que DK a obtenu un Dragon Infernal.

Au milieu du match, les équipes se sont rencontrées dans la voie médiane pour une bagarre à la 18e minute. C’était un autre combat rapproché, cependant, c’était énorme pour DK car Ghost a tué et son argent bien nécessaire sur le Draven. Cependant, il n’a pas vraiment été en mesure de tirer parti de l’afflux d’or, car une fois de plus les équipes ont joué lentement, bien que T1 ait continué à augmenter légèrement son avance avec quelques victoires à la tour.

Un moment décisif du jeu s’est produit à 24 minutes lorsque les équipes se sont rencontrées autour du dragon. Ici, un véritable combat d’équipe a éclaté, et c’est T1 qui a réussi DK tout en ne perdant que trois des leurs. Pendant les 10 minutes suivantes, une danse tendue s’est déroulée autour du Baron mais aucune équipe n’a pu faire un geste sérieux dessus. C’était jusqu’à 35 minutes, où DK a essayé de le précipiter après que T1 ait collectivement soutenu. En sprintant sur la carte, Oner a pu Smite voler l’objectif puis aider à conduire son équipe à nouveau vers Ace DK. Sans personne à défendre, DK ne pouvait que regarder T1 descendre au milieu et leur remettre leur première défaite des Mondiaux 2021.

Statistiques rapides :

Équipes : T1-DK Temps : 37:05 Tués : 13-5 Tourelles : 7-3 Or : 66.2k-58.8k Dragons : 3-2 Barons : 1-0

Jeu trois

Dans le troisième jeu, DK a cette fois mis en place le First Blood de trois minutes, alors que Canyon a ganté Faker pour obtenir le premier kill pour ShowMaker. En gardant le rythme, DK a essayé de plonger sur la voie du bas mais n’a pas très bien exécuté, ce qui a entraîné un échange de kills un pour un. Peu de temps après cela, T1 a choisi BeryL pour se tuer, bien que Canyon ait ganté le haut pour aider Khan à tuer Canna. Au cours des minutes suivantes, DK a continué à augmenter, prenant plusieurs objectifs et un joli échange de deux pour un à 15 minutes.

Une fois au milieu du jeu, les choses se sont rapidement dégradées pour DK. Ils avaient la tête mais T1 les égalait dans leurs prises de tour, et à 20 minutes, ont trouvé un combat d’équipe près du Baron où ils ont tué quatre de DK pour un seul en retour. Avec le jeu sur le fil du couteau, le jeu a considérablement ralenti. Enfin, à 27 minutes, T1 a appuyé sur la gâchette lors d’un combat d’équipe sur la voie médiane, où ils ont à nouveau tué quatre de DK, mais cette fois, a également affirmé le baron Nashor.

Équipé du buff Baron, T1 est descendu au milieu et a trouvé un choix rapide sur Ghost. Avec l’avantage de l’homme, T1 a rapidement renversé plusieurs tours auparavant, bien que DK ait réussi à sauver ses inhibiteurs. Bien qu’il y ait eu quelques combats, T1 n’a pas pu finir DK car DK s’est battu bec et ongles. Cependant, T1 a finalement sécurisé le Baron après avoir éliminé deux champions DK. Ce deuxième baron était le clou dans le cercueil de DK, alors que T1 repoussait les trois inhibiteurs puis massacrait DK dans leur base. Ils ont ensuite pris le Nexus, et plus important encore, les seires pour faire correspondre le point.

Statistiques rapides :

Équipes : DK-T1 Temps : 37:41 Tués : 10-22 Tourelles : 3-11 Or : 60,8k-74.3k Dragons : 3-2 Barons : 0-2

Jeu quatre

Après avoir perdu deux matchs consécutifs, le dos de DK était contre le mur dans le quatrième match. Mais cela n’a pas du tout dérangé les champions du monde en titre. À cinq minutes, Canyon ganked au milieu pour mettre en place un kill sur Faker pour ShowMaker, mais a perdu la vie en échange de Oner. Trois minutes plus tard, DK a également réclamé un Rift Herald, puis a de nouveau regardé au milieu. Fort de trois hommes, DK plongea Faker sous sa tour et le tua. Dans le même temps, Khan et Ghost ont également réussi à tuer Gumayusi dans la voie du bas.

Faker a continué à recevoir toute l’attention de DK, alors qu’ils l’ont plongé une autre fois et ont utilisé Herald pour ouvrir plusieurs assiettes. Alors que T1 a décroché le top bonus de la première tour, cela n’a pas suffi à arrêter la boule de neige de DK. À 19 minutes, DK a trouvé un énorme engagement dans la voie médiane, où ils sont allés à trois pour zéro en attaques décisives à la suite d’une performance stellaire de ShowMaker LeBlanc. Ce n’était tout simplement pas le jeu de Faker non plus, car il a été tué en solo dans la voie du haut par ShowMaker alors que le jeu était encore plus hors de portée de T1.

Avec Baron sur les cartes, DK a trouvé un autre grand combat. Dans ce document, ils ont Ace’d T1 puis ont également tué le baron Nashor. En se regroupant sur la carte, DK a pu facilement détruire quelques tours et deux inhibiteurs avant de passer au dragon et de revendiquer l’âme de la montagne. À ce stade, T1 était beaucoup trop faible pour tenir tête à DK, et avec un combat de plus, DK a balayé T1 et a détruit son Nexus.

Jeu Cinq. Égratignures d’argent. Il ne pouvait en être autrement dans le match entre les deux titans coréens.

Statistiques rapides :

Équipes : DK-T1 Temps : 30:02 Tués : 18-1 Tourelles : 11-2 Or : 58,9k-46,2k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

Jeu Cinq

Tout se résumait à cela. Un dernier match pour se qualifier pour la finale mondiale, une dernière chance de poursuivre leur héritage. Comme ils l’avaient fait pour la plupart de cette série, T1 a commencé fort avec First Blood quand Oner a ganté pour tuer Khan. À huit minutes, T1 a légèrement plus avancé avec une prise du Rift Herald également. Cependant, DK a riposté lorsqu’ils en ont envoyé trois sur la voie du haut pour ganker et tuer Canna. Alors que T1 utilisait le Herald pour les plaques, DK a remporté une escarmouche dans la voie du bas pour trouver un kill et son premier dragon.

Les échanges ont continué à se produire au fur et à mesure que le jeu passait au milieu de la partie. Oner a ganté et tué à nouveau Khan, tandis que DK a réclamé le bonus de la première tour avec la charge de sacoche des Ziggs. Les tours sont tombées en faveur des deux équipes sur toute la carte alors que le jeu se préparait pour un combat décisif. Le 5v5 a finalement éclaté près du Mountain Dragon, où T1 a réussi deux éliminations sans réponse mais n’a pas pu empêcher DK d’atteindre le point Soul.

Dynastie contre dynastie, jusqu’à la fin

Après cela, les équipes se sont poussées et poussées les unes contre les autres, bien que personne ne puisse faire l’énorme jeu pour gagner le match de son équipe. Finalement, une tentative de Baron décousue de 28 minutes de T1 n’a entraîné aucune élimination, mais des barres de santé faibles, alors T1 a reculé. Malheureusement pour eux, Canyon attendait dans les coulisses pour assassiner Oner. Alors que Canyon est mort pour cela, il a laissé à son équipe suffisamment de temps pour se tourner vers le dragon et sécuriser l’âme de la montagne.

Même à ce moment-là, le match était incroyablement tendu, les deux équipes semblant pouvoir gagner. Peu de temps après que DK ait obtenu Soul, T1, un peu désespéré, s’est précipité sur le Baron Nashor. Avec Aphelios et Azir, ils l’ont brûlé et l’ont revendiqué. Cependant, DK ne le laissait pas aller gratuitement. Ils ont pourchassé T1 et, avec de beaux combats d’équipe, ont tué les cinq membres. Voyant une opportunité, DK s’est précipité vers la base T1 et s’est rendu aux tours Nexus. Mais avec la réapparition de Gumayusi et Faker, ils ne pouvaient tout simplement pas terminer le jeu.

Quelques minutes de plus se sont écoulées jusqu’à ce que le dragon ancien apparaisse. Ce combat allait décider du match. Prenant l’initiative, DK l’a lancé et a essayé de le précipiter. Avec l’effondrement de T1, Canyon Smite l’a sécurisé et s’est tourné avec son équipe pour le combat. Le buff Elder s’est avéré trop difficile à gérer pour T1, et les champions du monde en titre les ont effacés dans la rivière. Les cinq de T1 ont chuté alors que DK se précipitait à nouveau vers la base, mais cette fois, a pris le Nexus.

Le tournoi de T1 est terminé, tandis que DK affrontera le vainqueur du match entre EDG et Gen.G lors de la grande finale.

Statistiques rapides :

Équipes : T1-DK Temps : 35:54 Tués : 7-15 Tourelles : 3-7 Or : 58.0k-64.2k Dragons : 0-5 Barons : 1-0

Images via Riot Games.