LoL: DAMWON KIA vs Rogue – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Pour DK, une victoire ici garantirait leur place en premier lieu, la Knockout Stage étant déjà assurée plus tôt dans la journée. Pour RGE, c’est presque un incontournable, puisqu’ils sont désormais en queue de peloton. La seule façon de maintenir leur propre destin de groupe serait de gagner à la fois contre DK et FPX.

FunPlus Phoenix contre Rogue

Cherchant à déranger et à rester en vie, le début de ce match a d’abord été mauvais pour RGE. Une victoire 1v2 pour Khan a permis à DK de remporter le First Blood. Cependant, Inspired s’est effondré sur lui pour l’échanger tout en tenant la vague, gardant RGE en vie en début de partie. DK est revenu juste au sommet quelques instants plus tard, ramassant un autre kill dans la voie. Bien que RGE ait réussi à réclamer un drake pour leur problème. Ensuite, il y a eu un grand moment pour RGE dans la voie médiane. Un 2v2, qui s’est ensuite avéré être un 3v2, a vu RGE décrocher un kill pour garder l’avance en or.

Il y avait un sentiment de calme avant la tempête alors que le match avançait à la 16e minute. RGE était en quelque sorte passé à une avance mineure de 200 g. Mais la voie du haut était la scène du prochain combat. Au début, il s’agissait d’un échange initial d’un pour un, bien qu’un arrêt sur Larssen ait fait passer DK à 2k d’avance dans l’or. Le combat de drake est le prochain 5v5, et c’est le pire des cas pour RGE car DK a pris le drake et a revendiqué trois membres de RGE dans le combat suivant. RGE a réussi à en obtenir un en retour, mais DK était passé au Baron. RGE a essayé de l’arrêter, et tandis qu’un jeu de jambes fantaisiste de Hans Sama a réussi à tuer BeryL, ils sont morts aux côtés du baron.

DAMWON jusqu’au bout

DK a poussé le côté supérieur avec Baron, mais RGE a réussi à abattre un membre de DK, ce qui a empêché la ligne d’inhibiteurs de la base de tomber. DK avait 5 km d’avance à 29 minutes. Alors qu’un combat commençait contre un autre drake, il y a eu une autre erreur de positionnement de la part de RGE, qui leur a coûté le drake et un membre. Peu de temps après, il y a eu un autre combat dont RGE n’avait certainement pas besoin. Cette fois, c’était autour du Baron, et comme DK n’a perdu qu’un seul membre, Khan a déchiré RGE et a récupéré un Pentakill.

Avec toute la pression dont ils auraient besoin, DK a pu revendiquer une âme infernale incontestée, tandis que RGE tentait désespérément de rester dans le match. DK a ouvert le bot et les inhibiteurs de la voie médiane alors qu’ils cherchaient à se réinitialiser une fois de plus. Lorsque DK battait en retraite, RGE a essayé de prendre le flanc mais Larssen a immédiatement utilisé son chronomètre hors de sa téléportation dans une action qui pourrait résumer sa performance aux Mondiaux. Après que RGE ait bâclé le combat, DK a facilement renversé la base de RGE et a assuré sa place en tête du groupe

Statistiques rapides :

Équipes : DK – RGE Temps : 37:21 Tués : 19-11 Tourelles : 10-3 Or : 74.1k – 60.9k Dragons : 4-2 Barons : 2-0

