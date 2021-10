LoL: DAMWON vs Cloud9 – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Abandonné 0-2, Cloud9 devait espérer décrocher sa première victoire face aux champions du monde en titre.

DAMWON KIA contre Cloud9

Voulant rester invaincu lors du premier tournoi à la ronde, DK était impatient de frapper C9. Et Blaber a rendu cela d’autant plus facile lorsqu’il a vérifié un buisson au niveau un pour donner un First Blood facile à Khan. Le prochain point d’action était dans la voie du bas, où les équipes ont échangé un pour un, mais DK a obtenu l’or sur leur ADC tandis que le soutien de C9 a obtenu l’or, ce qui en fait DK favorisé dans l’ensemble. À cinq minutes, C9 a trouvé son premier jeu positif dans la voie du bas, où ils ont utilisé quatre membres pour réclamer une mise à mort bien méritée.

À partir de là, DK a lentement commencé à prendre de plus en plus de contrôle. Khan détruisait Fudge dans la voie du haut et a pris un certain nombre de plaques dès le début. Pendant ce temps, DK a tué Rift Herald et l’a utilisé dans la voie médiane pour les plaques avant de se tourner vers la rivière inférieure pour trouver une victoire en escarmouche un pour zéro. À 12 minutes, Khan a encaissé le bonus solo de la première tour, faisant de lui une menace. Sachant cela, le quatuor C9 l’a plongé sous sa propre tour quelques minutes plus tard, mais c’était trop peu, trop tard.

Cependant, à la manière typique de C9, ils n’ont jamais cessé de chercher un moyen de revenir. Pour cette raison, C9 a trouvé une lueur d’espoir à 16 minutes, lorsqu’ils ont remporté un combat d’équipe à deux pour zéro. Cependant, les champions du monde en titre DK étaient trop forts. Pendant les 10 minutes suivantes, ils ont rogné la base de C9, reculant pour consolider leur avance avec les barons et les dragons. Ils ont gagné combat après combat et ont pris leur temps pour démonter proprement C9. Finalement, à 31 minutes, DK a pris tous les inhibiteurs de C9 et n’a eu besoin que d’un dernier combat pour abattre C9 et démolir leur Nexus. Avec cette victoire clinique, DK reste invaincu tandis que C9 reste sans victoire.

Statistiques rapides :

Équipes : DK-C9 Temps : 32:21 Tués : 15-7 Tourelles : 11-1 Or : 64.4k-51.0k Dragons : 4-0 Barons : 2-0

