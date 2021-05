LoL: demi-finales à élimination directe du MSI 2021

Qui rejoindra RNG lors de la Grande Finale MSI 2021?

Ces quelques semaines d’action, de déception et de jeux incroyables ont été passionnantes. Avec juste une équipe de plus à décider pour notre grande finale du dimanche, DAMWON («DK») et MAD Lions («MAD») se sont rendus dans la Rift pour décider qui affrontera RNG lors de la grande finale.

Premier jeu

C’était un énorme début pour MAD car ils ont ramassé First Blood dans la voie du bot 2v2, bien qu’ils ne puissent pas s’en tirer gratuitement, car DK en a retiré un. Armut dans la voie du haut suit dans la voie du haut avec un kill en solo sous sa propre tour pour donner à MAD un élan fantastique au début. De plus, MAD a récupéré le premier drake avant que DK n’augmente les éliminations. À 12 minutes, le match s’était calmé, avec seulement 200 médailles d’or entre les deux équipes.

Les va-et-vient se sont poursuivis alors que les deux camps ont récolté encore plus de victimes. Cependant, c’est MAD qui a pris l’avantage dans la voie médiane 1v1, alors qu’ils cherchaient à se forger une avance rapide. Malheureusement pour MAD, c’est DK qui a remporté le premier combat d’équipe majeur, éliminant deux membres de MAD sans en perdre aucun en retour. Peu de temps après, un autre 5v5. Malgré un bon début de combat, MAD n’a tout simplement pas réussi à faire tenir les dégâts. Ils ont essayé de jouer mais DK a éliminé quatre membres de MAD avant de se déplacer pour réclamer le Baron. Avec Baron, DK a décroché l’inhibiteur de voie médiane de MAD et il a cherché partout MAD.

Avec Baron épuisé, DK s’est caché dans la jungle MAD et les a acquittés quand ils ont essayé de s’aventurer. DK a poussé dans l’inhibiteur du côté supérieur et a rapidement détruit la base MAD. DK a montré exactement de quoi ils étaient faits dans un match rapide de 25 minutes.

Statistiques rapides:

Temps: 25:37 Victimes: 16-6 Tourelles: 9-2 Or: 50k – 42,4k Dragons: 1-2 Barons: 1-0

Deuxième partie

Pour lancer le deuxième match, DK a pu récupérer First Blood après qu’Elyoya soit venu du côté bot pour exécuter un gank 3v2. Malgré un jeu de jambes lisse de Carzzy pour décrocher un étourdissement de plumes de Xayah, BeryL a pu contrer alors que les côtés se sont affrontés. Juste après cela, c’est DK qui a de nouveau récolté des victoires, et cette fois, ils sont venus dans la voie médiane pour faire avancer DK 1k d’or. La voie du bas était le prochain endroit pour DK pour les kills et le gank 3v2 du côté bot a vu DK ramasser deux autres kills. À ce stade, MAD avait l’air perdu. Mais finalement MAD a décroché une grosse paire de victoires du côté des robots alors que MAD a remporté la voie du bot 2v2, ce qui a également entraîné un arrêt substantiel pour Carzzy.

Carzzy et Kaiser avec le bot diff

À partir de là, il a continué à suivre le chemin de MAD du côté des robots, car Carzzy et Kaiser ont continué à maintenir la pression sur le duo de voies du bot DK. MAD s’est battu pour le premier rang de la voie médiane, et malgré quelques jeux fous des deux équipes, MAD a réussi à s’imposer. L’homme de l’heure Carzzy a récolté trois victoires massives alors que MAD prenait une avance de 3k d’or. Ensuite, un combat divisé 5v5 a eu lieu, où MAD a perdu le 3v3 tout en remportant le 2v2. Alors que MAD avait une grosse avance, la majeure partie de l’or était sur Carzzy, qui a perdu la plupart de cela lors de son arrêt. Avec Baron levé, MAD se dirigea vers lui. Lorsque DK s’est disputé, ils ont décollé pour le combat et ont vaincu BeryL avant que les deux équipes ne se déplacent vers la voie médiane avec le frai du drake.

Pas trop tard, une autre bagarre éclata sur Baron. Carzzy a obtenu un vol incroyable mais MAD n’a pas pu gagner le combat, car trois membres ont été tués. Deux membres de MAD sont restés en vie et ont réussi à maintenir leur base en vie. Une fois que tout le monde a réapparu, MAD a pu récupérer un Soul Drake gratuit après que BeryL ait pratiquement donné sa vie. Toujours avec l’avantage numérique, MAD s’est jeté sur la base DK et a démoli le tout pour revenir à la vie dans cette série et mettre une vraie série entre nos mains.

Statistiques rapides:

Temps: 31:40 Victimes: 18-11 Tourelles: 7-3 Or: 61,1k-55,2k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

Troisième match

En entrant dans le troisième match de la série, c’est à nouveau la voie du bot MAD qui est sortie en balançant. Après que BeryL ait tenté de rattraper Carzzy, il a été laissé exposé alors que MAD capitalisait sur l’erreur de réclamer First Blood. Ensuite, Humanoid a été attrapé dans la voie médiane, avant que MAD ne prenne une autre partie supérieure de la mort, les deux équipes semblant devenir agressives. Le début du match est allé dans le sens de MAD, bien que DK ait récupéré la première tour de sang, faisant de l’or environ 500g en leur faveur. Tout comme les choses semblaient bonnes pour MAD du côté des robots, ils se sont surmenés dans un combat et ont perdu un membre. Avec DK pourchassant, MAD a envoyé deux derrière DK et ce fut un énorme trois kills cédés à MAD. Ils ont pris une avance de 1k d’or et le jeu a basculé.

MAD a commencé à avoir l’air un peu nerveux avec quelques pièces médiocres, même si beaucoup n’ont pas été punis. Malgré six attaques décisives, DK avait un bien meilleur contrôle de la carte et est passé à 300g d’avance. À ce stade, le jeu est devenu tendu. Baron était sur la carte et MAD a pu le réclamer. Mais le combat après la chute du Baron est allé dans le sens de DK car MAD était Aced. Peu de temps après, MAD a de nouveau récolté une paire importante de victoires lorsque DK s’est trop étendu. De plus, MAD a pu récupérer son troisième drake alors que MAD commençait à faire des jeux intelligents. DK avait l’air perdu et MAD continuait à les punir.

MAD Lions fait rebondir Carzzy dans le troisième match

Avec Baron up et Soul Drake disponible pour MAD, le jeu était tendu alors que nous attendions le combat. La rivière du bas était l’endroit où se déroulerait le prochain combat et c’est MAD qui est reparti avec le plomb de quatre contre trois. Alors que Khan a fait de son mieux pour empêcher MAD d’obtenir l’âme, il n’a tout simplement pas pu le faire en 1v2. Il est tombé et MAD Aced DK pour réclamer l’âme infernale. Le combat fou était tellement aller-retour mais MAD est parti en tête. Les deux équipes ont réapparu sur la carte mais MAD a de nouveau ramassé un retardataire de DK et l’a facilement converti en Baron.

Désormais habilité avec Baron, MAD est passé du côté des robots DK. Heureusement pour eux, DK leur a offert une mise à mort gratuite, tirant leur propre soutien dans les griffes de MAD. Voyant l’opportunité, MAD a éliminé les inhibiteurs de bot et de voie médiane tout en faisant face à l’énorme coup de pouce de DK. La base de DK était complètement ouverte alors que MAD cherchait à forcer le problème. Finalement, MAD a forcé le combat et c’était exactement ce dont ils avaient besoin. Alors qu’Armut a retardé les membres de DK, MAD s’est concentré sur le Nexus, et ce sont en fait les sbires qui ont remporté le match pour MAD. Avec cette victoire stellaire, MAD est passé au point de match. DK avait besoin de trouver quelque chose de grand pour revenir.

Statistiques rapides:

Temps: 34:37 ​​Victimes: 15-21 Tourelles: 5-11 Or: 62,3k – 67,2k Dragons: 1-4 Barons: 0-2

Quatrième partie

Un autre jeu, un autre MAD First Blood. ShowMaker a participé à un engagement 2v1, mais il est entré tôt et a perdu la vie pour cela. Dans la voie du bas 2v2, c’est encore une fois MAD qui est sorti avec la mise à mort quand ils sont devenus agressifs. Une fois de plus, la voie du bas est l’endroit où la pièce suivante est sortie quand Elyoya a attrapé Ghost. Cependant, DK a réussi à tuer après avoir engagé trois membres à abattre Armut. Ensuite, il y avait plus de choix pour MAD, dans la voie médiane, la jungle et le bas de la carte. À cause de tout cela, MAD a pris une légère avance.

Malheureusement pour eux, DK a trouvé sa première pièce majeure. Ici, MAD s’est engagé dans un 3v2 dans la voie du bas, mais BeryL a rapidement obtenu l’aide de ShowMaker, qui s’est téléporté sur la voie pour aider DK à remporter trois attaques décisives. D’une petite avance de 200 pièces d’or, DK est passé à 3k devant.

DK en finir rapidement

Dans une position de commandement maintenant, DK a maintenu la pression, se déplaçant à 6k devant alors que le nombre de plaques qu’ils ont ramassé alimentait l’équipe. C’était un quatrième match à oublier pour MAD alors qu’ils continuaient à être surclassés sur la carte, DK cherchant à amener la série au cinquième match. Dans un jeu de désespoir, MAD s’est à nouveau engagé de manière excessive pour un meurtre, mais DK l’a contré, en abattant deux membres. Alors que DK poussait dans le bas de la base MAD, ils ont abattu trois autres membres mais se sont arrêtés avant d’abattre l’inhibiteur. À 19 minutes, DK avait 10k d’or devant.

DK a pris le Baron et s’est engagé à faire sauter la base MAD et l’a fait avec facilité. MAD ne peut rien faire pour les arrêter car DK a remporté une victoire beaucoup plus facile dans le quatrième match alors que nous nous dirigeons vers un cinquième et dernier match.

Statistiques rapides:

Temps: 22:15 Victimes: 26-8 Tourelles: 10-0 Or: 51k – 35.1k Dragons: 2-0 Barons: 1-0

Cinquième match

Cette fois, First Blood a suivi la voie de DK, en effectuant une plongée 3v2 dans la voie du bas. Elyoya a rapidement répondu du côté supérieur, aidant son meilleur laner qui commençait à être victime d’intimidation. Peu de temps après, un 3v3 a commencé du côté des robots, mais un seul kill a fini par sortir, et c’était du côté de DK. Les choses allaient de mal en pis pour MAD. Après avoir récupéré le Rift Herald, DK a réussi à vaincre deux membres de MAD et a continué à contrôler la première place en or.

Un 4v4 étendu du côté des robots a encore une fois vu MAD perdre alors que DK avait toujours l’air en contrôle dans les combats. Par la suite, DK a récolté de plus en plus de victoires sur le côté supérieur, et tandis que Humanoid a essayé de sauver son côté, DK a tiré à 3k d’or devant. MAD a finalement eu un combat en leur faveur autour du Rift Herald, mais malgré la suppression de deux membres de DK par MAD, MAD n’a pas pu obtenir le Rift Herald. Ainsi, DK a jeté le Rift sur la voie médiane de MAD et a réussi à ouvrir l’inhibiteur à 20 minutes. Avec cela, il était clair que DK voulait terminer le match tôt. Alors que MAD a survécu, ils ont semblé vaincus alors qu’ils faisaient face à une bataille monumentale pour revenir dans le jeu.

Un dernier clou dans le cercueil

Avec l’inhibiteur fissuré, DK a combattu MAD aux portes de leur base. Ils ont perdu leur soutien mais ont éliminé quatre membres de MAD dans le processus. DK a déménagé pour abattre les tours Nexus mais avec des réapparitions, MAD a pu tenir le coup. MAD en a pris un en défense, mais DK était bien trop en avance dans le match. Finalement, DK a remporté la victoire et a renvoyé MAD à la maison. Comme la plupart l’avaient prédit, DK ira de l’avant pour affronter RNG en finale.

Statistiques rapides:

Temps: 23:33 Victimes: 5-18 Tourelles: 3-9 Or: 37,2k – 46,1k Dragons: 0-3 Barons: 0-0