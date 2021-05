LoL: demi-finales à élimination directe MSI 2021 – Récapitulatif RNG vs PSG

Quelle est la première équipe à se qualifier pour la finale MSI 2021?

Après deux semaines de compétition au MSI 2021, seules quatre équipes sont restées en lice pour le trophée. Le Royal Never Give Up (“RNG”) de la LPL et le PSG.Talon (“PSG”) du PCS se sont affrontés aujourd’hui sur Summoner’s Rift pour se battre pour la première place de la Grande Finale, tandis que DAMWON KIA et MAD Lions s’affrontent. tête demain.

RNG a semblé être un favori des tournois tout au long des étapes de groupe et de Rumble, mais le PSG est un outsider montant avec beaucoup à prouver. Les représentants de PCS pourraient-ils faire tomber les titans de la LPL? Ou était-ce une autre démonstration de domination de RNG? Tout se résumait à ça!

Premier jeu

La série n’a pas connu un début explosif, car Game One était un peu lent. Mais c’est le PSG qui a frappé en début de match. River a commencé en ganking et en tuant Cryin au milieu de First Blood et a également pris deux dragons. RNG a tenté de punir Doggo, qui a été laissé à lui-même, et bien qu’ils l’ont tué, il en a échangé un en retour. Pour garder le jeu objectif proche, RNG a décidé de plonger et de tuer Hanabi top pour obtenir le bonus de la première tour pour eux aussi.

En entrant dans le milieu du jeu, l’action est tombée. Les deux équipes étaient relativement égales en or et aucune des deux ne voulait se battre. Il y a eu quelques choix et des échanges de tuer deux pour un, mais rien n’a fait sauter le match. Cependant, à 29 minutes, le PSG a capitalisé sur RNG en prenant un dragon pour s’emparer d’un bon buff du Baron, bien qu’il ait perdu deux membres pour cela. Cela aurait dû leur donner un avantage décent mais le PSG n’a rien fait avec.

Le PSG tombe à plat

Après ce point, le PSG n’a rien fait du tout, vraiment. Ils ont commencé à renoncer à toute leur vision et à leurs objectifs au profit de RNG, ce qui signifie que RNG a pu obtenir un Baron et une Cloud Soul très facilement. Le premier Baron pour RNG n’a pas fait beaucoup de dégâts, mais heureusement, le PSG les a laissés prendre un autre. Celui-ci était beaucoup plus puissant et leur permettait de faire exploser deux inhibiteurs, toujours sans contestation du PSG. Finalement, Elder Dragon est apparu, et RNG l’a de nouveau réclamé, sans sueur. Par la suite, le PSG s’est retrouvé pris dans la jungle et a été massacré par RNG. Avec un Ace rapide, le PSG est tombé et RNG a fracassé le premier Nexus de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 46:48 Victimes: 14-9 Tourelles: 9-3 Or: 88,4k-75,9k Dragons: 5-3 Barons: 2-1

Deuxième partie

Après avoir perdu un Game One décevant, le PSG est revenu dans le Game Two. Semblable au jeu précédent, le PSG avait un contrôle total sur la fosse aux dragons au début, sécurisant les deux premiers dragons de 12 minutes. En plus de cela, ils ont réussi à tuer, alors qu’ils plongeaient dans la voie du bas de RNG à sept minutes pour les tuer tous les deux. L’avance en or a encore augmenté avec le PSG réclamant le bonus de la première tour avec l’aide du Rift Herald précédemment pris.

À 14 minutes, un combat d’équipe crucial a éclaté dans la voie du haut. C’était bien combattu, mais le PSG a fini par s’imposer trois contre un en éliminations. Ensuite, un véritable désastre a frappé RNG. Tout d’abord, Xiaohu a été tué en solo par Maple dans la voie latérale, tandis que le PSG s’est effondré à mi-chemin. En plongeant dans la première tour là-bas, le PSG a enregistré deux autres victoires, ce qui a conduit à deux tours et un autre dragon, s’installant sur le point Soul.

Cependant, il y a eu quelques erreurs du PSG qui ont donné à RNG une certaine marge de manœuvre et, plus important encore, l’or. Le PSG s’est rapidement rétabli alors que l’équipe PCS a dominé un combat d’équipe près du Baron pour réclamer cinq attaques décisives et le meilleur buff. De là, le PSG s’est dirigé vers le Mountain Dragon, qu’ils ont tué pour obtenir également Mountain Soul. Immédiatement après, un combat d’équipe s’est produit et un RNG a été mis en déroute. Le PSG en a réduit quatre à RNG avant de sprinter pour la base et de détruire le Nexus de RNG.

Statistiques rapides:

Temps: 29:05 Victimes: 20-8 Tourelles: 10-0 Or: 59.0k-45.4k Dragons: 4-1 Barons: 1-0

Troisième match

Irrité par le dernier match, c’était au tour de RNG de se présenter. Et ils l’ont fait même lors d’une fête de clown qui s’est ouverte quelques minutes. Au niveau un, l’équipe du PSG a tenté d’envahir tardivement RNG à son buff rouge, mais RNG était assez fort pour inverser le jeu et obtenir First Blood pour eux-mêmes. Puis, lorsque le PSG a tenté de ganker la voie du bas, RNG s’est effondré pour deux attaques décisives. Cela avait l’air génial pour RNG avec un départ 3-0, mais ils sont restés dans la voie du bas pendant bien trop longtemps, ce qui signifiait que le PSG pouvait s’effondrer, obtenir trois éliminations et égaliser le score.

Voyant cette erreur, RNG a consolidé son jeu instantanément. Ils ont affirmé le contrôle des objectifs et bien joué la carte. De plus, l’équipe chinoise a remporté une escarmouche à 11 minutes de deux contre un en éliminations, les propulsant plus loin. À la 15e minute, RNG a ouvert le jeu. Ici, RNG s’est engagé sur le PSG dans la voie médiane, où ils ont instantanément fait exploser quatre champions du PSG. Par la suite, RNG a également abaissé deux tours.

Avec un contrôle total de la carte, RNG était imparable. Le PSG n’a même pas pu les empêcher d’utiliser le haut du Rift Herald pour prendre deux tours ainsi que l’inhibiteur. De là, RNG a attrapé un baron relativement facile et a attrapé deux membres du PSG. Avec deux champions, le PSG n’avait aucun espoir d’arrêter RNG quand ils ont poussé directement dans la base et ont démoli leur Nexus.

Statistiques rapides:

Temps: 22:49 Victimes: 15-4 Tourelles: 9-0 Or: 46.8k-33.2k Dragons: 2-1 Barons: 1-0

Quatrième partie

À présent au point de match, RNG était impatient d’achever le PSG, tandis que le PSG voulait riposter. Les choses ont bien commencé pour le PSG, alors que les trois hommes ont gank Xiaohu pour ramasser First Blood. Mais RNG répond avec un kill immédiat de Cloud Dragon, puis une minute plus tard, il a trouvé des tuer à la fois dans la voie supérieure et la voie du bas simultanément. Avec cet élan, le jeu s’est éloigné du PSG. RNG échangeait des victoires à chaque combat, avait un meilleur contrôle objectif et une avance en or toujours croissante.

Alors que RNG était sur le point de sceller l’accord avec une capture de l’âme infernale, le PSG s’est présenté. River a volé le dragon et a mené son équipe à une victoire de combat d’équipe deux contre un. Quelques minutes plus tard, RNG a enlevé Kaiwing et est allé à Baron, mais le PSG a contesté. Cette fois, c’est Doggo qui a joué à la perfection. Il a tué Gala, puis deux autres, et a presque trouvé un Penta en 1v3 pour arrêter le baron de RNG.

Sur le fil

Malheureusement, le PSG n’a pas pu empêcher RNG de revendiquer à jamais l’âme infernale. Cependant, quand ils l’ont fait, le PSG a attrapé une mise à mort en retour. Ce meurtre a donné au PSG l’occasion de courir vers Baron et de le sécuriser, allant même jusqu’à quatre contre deux dans le combat en équipe. Il est apparu que le PSG emmènerait RNG au cinquième match après cela. Mais ce n’était pas censé être. RNG a monté une défense jusqu’à ce que l’Ancien Dragon apparaisse, ce qui a encore une fois été décisif. Ici, RNG avait déjà été installé au stand et était prêt pour le concours du PSG. RNG a détruit River pour éliminer la possibilité d’un vol de Châtiment, puis a réussi à obtenir le buff dévastateur pour eux-mêmes. Avec le PSG trop près pour s’enfuir, RNG les a écrasés et éliminés l’un après l’autre. Chaque champion du PSG est mort alors que RNG a couru à mi-chemin pour claquer un dernier Nexus et réclamer sa place dans la finale du MSI 2021.

Statistiques rapides:

Temps: 35:51 Victimes: 18-24 Tourelles: 4-7 Or: 65,4k-68,1k Dragons: 1-5 Barons: 1-0

