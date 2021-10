LoL: DetonatioN FocusMe vs 100 Thieves – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Les deux outsiders du groupe B s’affrontent pour tester leur courage !

DetonatioN FocusMe contre 100 voleurs

Dans un match qui pouvait lancer la course miracle pour l’une ou l’autre de ces équipes, une victoire était nécessaire. Et c’est DFM qui a appuyé sur la gâchette en premier, envoyant trois personnes au milieu pour plonger et tuer Abbedagge pour First Blood. Cependant, 100T a décidé de mettre les projecteurs sur la voie du bas, en plongeant et les a tués à cinq minutes pour un kill. Une minute plus tard, 100T est redevenu bot pour obtenir un autre kill tandis qu’Aria en solo a tué Abbedagge mid. Mais la face inférieure était un désastre pour DFM. Comme si deux ganks ne suffisaient pas, 100T est allé deux fois de plus avant 10 minutes pour forcer Yutapon à sortir du jeu.

Avec l’immense pression, il était facile pour la voie du bas 100T d’obtenir le bonus de la première tour à neuf minutes. DFM, à leur crédit, a essayé de commercer de l’autre côté de la carte. Malheureusement pour eux, cela n’a pas suffi. 100T a toujours réussi à garder une longueur d’avance dans les échanges objectifs et s’est taillé une belle avance pour entrer en milieu de partie. Cependant, ils n’ont pas trop forcé le problème, il y a donc eu une accalmie de 10 minutes avec peu d’action.

Mais ça a recommencé à 29 minutes. Ici, 100T a trouvé un combat d’équipe massif, où ils ont finalement tué quatre de DFM sans perdre aucun des leurs. Cela leur a donné l’opportunité de prendre non seulement le meilleur Inhibiteur mais aussi le Baron. S’approchant de la barre des 30 minutes, DFM a trouvé un excellent choix sur Closer avec le dragon ancien en vie. Cela était de bon augure, mais la bagarre d’équipe a éclaté et il était évident à quel point 100T était loin. Ils ont effacé les cinq membres de DFM dans le 4v5 et, sans personne pour les arrêter, se sont précipités sur la base pour écraser également le Nexus de DFM.

Statistiques rapides :

Équipes : DFM-100T Temps : 33:01 Tués : 7-19 Tourelles : 2-9 Or : 51.4k-63.5k Dragons : 0-4 Barons : 0-1

