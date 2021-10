LoL: DetonatioN FocusMe vs Edward Gaming – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

DFM a eu son plus gros défi de la journée dès le départ, devant battre EDG pour potentiellement démarrer une course miracle,

DetonatioN FocusMe contre Edward Gaming

Confronté à la tâche monumentale d’affronter EDG lors de son premier match de la journée, en plus d’être sans victoire dans les groupes jusqu’à présent, DFM avait une montagne difficile à gravir. Mais dès le début de ce jeu, il avait l’air tout EDG, tout le temps. Leurs prouesses individuelles ont brillé avec des choses simples comme lane en début de partie, obtenir une avance sans tuer. Le premier sang a été versé à six minutes, où un 2v2 entre les duos du milieu de la jungle a entraîné un échange de meurtres un pour un. Bien qu’EDG ait été un peu en avance avec l’or supplémentaire de First Blood.

Après cela, il a fallu un certain temps avant que DFM ne trouve autre chose. EDG a pris le contrôle total de la carte, prenant Rift Herald et éliminant Gaeng pour un deuxième kill à neuf minutes. Peu de temps après, EDG a utilisé Herald mid pour la plaque d’or et a également tué son premier dragon du jeu. Ne ralentissant pas du tout, ils ont également obtenu le bonus de la première tour dans la voie du haut, ont remporté un combat par équipe à deux pour zéro, ont attrapé un deuxième Herald et ont détruit la tour de la voie médiane en 15 minutes.

A 18 minutes, DFM était désespéré et devait essayer quelque chose. Engageant un combat d’équipe dans la voie médiane, ils ont été effectivement mis en déroute par EDG et ont perdu trois membres. À cause de cela, ils ont également perdu leur deuxième tour de voie médiane. Quelques minutes s’écoulèrent, où Gaeng et Aria furent tous deux attrapés et tués, avant le combat final. Ici, EDG l’a incité en pressant Baron et a forcé DFM à contester. N’ayant pas le choix, ils l’ont fait, mais EDG s’est simplement retourné et les a tous coupés. Après un As, EDG a couru directement dans la base DFM et a terminé le match aussi proprement que possible.

Statistiques rapides :

Équipes : DFM-EDG Temps : 25:48 Tués : 2-15 Tourelles : 0-9 Or : 37.1k-52.6k Dragons : 0-3 Barons : 0-0

Le post LoL: DetonatioN FocusMe vs Edward Gaming – Le récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.