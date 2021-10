LoL: DetonatioN FocusMe vs T1 – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

DFM, étant sans victoire, n’avait rien à jouer à part la fierté et à contrarier T1, qui visait la première place du groupe.

Détonation FocusMe vs T1

Espérant ne pas laisser les Mondiaux 2021 sans victoire, DFM a décidé de sortir le choix de Shaco pour Steal contre T1. Malheureusement, il n’a pas trouvé beaucoup d’impact dans ce jeu. Cependant, Aria sur Zoe l’a certainement fait, car il a tué en solo Faker pour First Blood dans la voie médiane. Lorsque Steal est allé faire un gank dans la voie du bas à sept minutes, Gumayusi et Keria ont fait demi-tour en 2v3 pour tuer. Une minute plus tard, une escarmouche a éclaté dans la voie du haut, mais les équipes n’ont échangé qu’un pour un en kills.

Essayant de trouver une entrée, Steal a de nouveau essayé de ganker la voie duo T1, mais a été tué pour cela comme avant. En l’absence de pièces de théâtre pour DFM, T1 avait le champ libre. Ils ont tourné autour de la carte en prenant le Rift Herald, qui a été utilisé pour encaisser le bonus de la première tour, puis a fait tomber plus de tours et un dragon. Alors que DFM a pu plonger et tuer Canna avec quatre de leurs joueurs, cela n’avait vraiment pas d’importance. T1 avait des milles d’avance sur eux et avait une composition d’équipe nettement meilleure.

En conséquence, tout ce que T1 avait à faire était de prendre son temps et de séparer DFM. Bien qu’ils n’aient pas pu l’obtenir lors de leur première tentative, T1 a sécurisé le Baron lors de leur deuxième tentative. Après la prise, T1 a couru et a tué trois champions DFM, renversant également deux inhibiteurs par la suite. Lors du siège suivant, Faker a attrapé et tué Yutapon en solo, et dans le DFM 4v5 n’a eu aucune chance de défendre sa base. T1 a fait irruption, tuant des champions à gauche et à droite jusqu’à la destruction du Nexus. Avec cette victoire, T1 garantissait au moins un bris d’égalité avec EDG si EDG gagnait son match contre 100T.

Statistiques rapides :

Équipes : DFM-T1 Temps : 26:55 Tués : 4-10 Tourelles : 2-11 Or : 39.0k-51.9k Dragons : 1-1 Barons : 0-1

