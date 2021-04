LoL DFS Picks & Projections pour DraftKings League of Legends EU Masters ⋆ .

Trois matchs restent une tâche plus délicate pour un League of Legends EU Masters souvent sauvage, mais je fais une ventilation rapide de toutes les équipes du groupe A pour la sixième journée, ainsi que de certains de mes choix préférés des DraftKings LoL DFS.

Half-Off MMA Premium mensuel

Notre équipe MMA DFS est tellement excitée pour la prochaine carte UFC 261: Usman vs Masvidal 2, elle vous donne un coup de grâce d’une offre. En utilisant le code promo UFC261, vous recevrez une demi-réduction pour notre abonnement mensuel Awesemo MMA Premium – une économie de 15 $! L’Awesemo MMA Premium Monthly comprend l’accès à nos projections de points fantastiques, à l’outil Top Fighter, aux projections de propriété et au chat Slack expert afin que vous puissiez poser vos questions préférées à vos pros DFS et obtenir des conseils personnalisés. Code promo UFC261 est valable jusqu’au 24 avril 2021.

Choix de LoL DFS: Coups rapides de DraftKings EU Masters

GROS

Même si BIG mène les EU Masters en nombre de victoires par match, ils accusent également un déficit d’or en début de partie le plus souvent après trois matchs. Je crois toujours fermement que cette équipe va au moins 2-1 car le talent de la liste est toujours très fort, ce qui en fait une option LoL DFS toujours attrayante. Curieusement, le top laner SLT mène non seulement l’équipe dans la participation aux tueries (KP), mais possède également une part de dégâts incroyablement élevée de 30,8%, qui peut certainement être attribuée aux champions qu’il a joué jusqu’à présent. S’il a toujours des champions de dégâts élevés, cela constitue probablement l’option la plus intrigante de LoL DFS sur la voie supérieure.

K1

Probablement l’équipe la plus décevante du premier tournoi à la ronde, K1 montre toujours des signes d’être une équipe capable de gagner deux matchs dans cette série de matchs, même si elle a vraiment besoin d’un 3-0. La plupart de leurs problèmes semblent provenir de petites erreurs bâclées qui se transforment en pertes. Les joueurs de LoL DFS peuvent être prudents en alignant l’équipe qui est la plus morte en trois matchs, mais c’est généralement parce qu’ils ne sont pas couchés, comme le montre un total de tuer par match relativement élevé pour une équipe de 0-3. Ma préférence est que K1 est relativement impopulaire pour cette ardoise, ce qui me permet de parler de Puki Style en particulier.

Dernier contenu ESports DFS

MKS

Si je vous ai donné une estimation de qui suit MSFP avec le deuxième plus grand avantage en or à 15 minutes, je ne suis pas sûr que beaucoup trouveraient la réponse MKS, comme je ne l’aurais certainement pas fait. Les faits sont des faits, et MKS est souvent dans une position extrêmement avantageuse en début de partie, ce qui leur permet de le convertir avec succès en victoires en dehors de la GRANDE perte. En termes de talent, j’aime plus K1, mais MKS est probablement une option DFS League of Legends plus sûre, et bien que généralement leur manque d’action par rapport aux autres membres du groupe puisse être un problème, cela compte moins quand il n’y a que votre groupe qui joue. Zwyroo joue très bien jusqu’à présent, et c’est mon option LoL DFS préférée de MKS.

ANO

Pas si secrètement, je suis un peu fan de l’équipe sauvage de Chypre. Lorsqu’ils ont perdu, ils perdent rapidement et leur seule victoire a pris un peu plus de temps qu’elle n’aurait dû. Quoi qu’il en soit, ANO n’a pas peur d’intenter l’action, souvent par le biais de jeux individuels impliquant J0J0C qui dirige l’équipe au KP. Dom1nant est le joueur à surveiller pour moi, car dans le jeu qu’il est sorti, ils ont gagné, donc tout succès d’ANO fait de lui une option LoL DFS particulière.

Choix favori de DraftKings

ADC-Keduii. Sans surprise, mon option préférée est l’ADC de l’équipe qui, je crois, ira au moins 2-1 aujourd’hui. Il n’a pas été super explosif jusqu’à présent, néanmoins je l’aime beaucoup pour cette ardoise de trois matchs.

Choix favori de Contrarian DraftKings

JNG-Bruness. Bruness n’a pas vraiment trouvé grand-chose en termes de succès, et si K1 veut une chance d’avancement reniflant, il doit être bien meilleur que ses trois premiers matchs.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.