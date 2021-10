LoL: EDG vs DetonatioN FocusMe – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Les favoris du groupe contre les outsiders en difficulté. DFM pourrait-il trouver un contretemps majeur contre LPL Champions ?

Edward Gaming contre DetonatioN FocusMe

Dans ce qui devait être un match assez unilatéral, les espoirs japonais DFM sont sortis de la porte en balançant. Le premier sang a été pris par eux lors d’une escarmouche soudaine au milieu de la voie, ce qui les a aidés à faire pression pour prendre le Rift Herald à huit minutes. Puis, à 10 minutes, un 2v2 a éclaté dans la voie médiane, où Steal et Aria ont dominé le duo EDG pour obtenir un kill. Après cela, ils ont utilisé le Herald pour prendre quelques assiettes puis envahir la jungle EDG. EDG a choisi de se battre pour leurs camps mais a perdu l’escarmouche, perdant deux autres victoires contre DFM. Avec cette avance, ainsi qu’une belle victoire solo de Steal sur Flandre, DFM semblait être capable de provoquer cet énorme bouleversement.

Cependant, DFM a perdu de la vitesse en milieu de partie. EDG a réussi à monter sur le tableau en tuant Evi dans la voie du haut, et tandis que DFM a pris quelques tours supplémentaires, EDG a échangé ses propres tours. Il est intéressant de noter qu’EDG perdait l’or grâce à un meilleur laning individuel, même s’ils étaient en retard sur les kills. Ce lent changement est devenu plus perceptible lorsque l’or était beaucoup plus uniforme. Cela a permis à EDG de remporter le premier vrai 5v5 à 22 minutes, augmentant d’un kill pour aucun échange.

À ce stade, le jeu s’éloignait de DFM. Ils n’ont vraiment trouvé de pièces nulle part, ce qui signifie que les combats de l’équipe EDG brilleraient bientôt. Et c’est ce qu’il a fait à 24 minutes, quand EDG a tourné autour d’un DFM pour remporter un combat d’équipe de manière magistrale, Ace DFM et sécuriser un Baron. Doté du buff Baron, EDG s’est mis au travail pour abattre les tours et les inhibiteurs à l’intérieur et à l’extérieur de la base de DFM. Le dos au mur, DFM a désespérément tenté un dernier combat et a réussi à décrocher, mais comme prévu, EDG s’est regroupé et a finalement poussé DFM dans sa fontaine et a pris son Nexus.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-DFM Temps : 31:54 Tués : 15-8 Tourelles : 11-2 Or : 62,9k-49,7k Dragons : 1-2 Barons : 1-0

